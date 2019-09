El nuevo desembolso del FMI se demora y Lacunza visitará Washington

El organismo internacional admitió que todavía no finalizó el informe sobre la quinta revisión del acuerdo Stand By firmado con el país. Así, el cronograma se encuentra desfasado en relación a las fechas originales. También reconoció que la situación es “muy difícil”

Tal como ya lo anticiparon durante el mes de agosto analistas privados, el nuevo desembolso del FMI de US$5.400 millones que estaba planificado para mediados de este mes se encuentra demorado respecto del cronograma original. Al respecto, el organismo confirmó que el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, viajará próximamente a Washington para evaluar la situación en la que se encuentra el país y el impacto que esto tiene en lo convenido con la entidad multilateral de crédito.

La visita del ministro a la sede principal del FMI fue confirmada ayer por el vocero Gerry Rice, quien en su conferencia de prensa quincenal se refirió a la coyuntura actual que atraviesa la economía argentina.

“El ministro Lacunza y su equipo visitarán Washington a fines de septiembre para continuar con nuestras deliberaciones con las autoridades de Argentina sobre nuestro programa”, adelantó desde Estados Unidos, aunque evitó dar precisiones sobre la agenda de reuniones y la fecha precisa de los encuentros.

En este marco, Rice reconoció que actualmente la situación del mercado es “muy compleja e incierta” y que el panorama es “muy difícil”, aunque manifestó que el organismo está “plenamente comprometido” con el país.

Luego de repasar la situación de Argentina al momento de la firma del préstamo Stand By en 2018, Rice indicó que el país tuvo en agosto un nuevo shock de confianza que afectó la actividad macroeconómica y que luego del anuncio de las medidas continúan las deliberaciones entre el organismo y las autoridades para “comprender” el alcance de la crisis y de las disposiciones.

Por otro lado, el FMI negó haber “violado las reglas” al negociar con el Gobierno nacional cómo debía actuar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el año pasado y 2019. Rice enfatizó que tal acusación “definitivamente no es verdad”.

En tanto, el ejecutivo aseguró que todavía no se encuentra en agenda un nuevo encuentro entre representantes del organismo y el candidato a presidente Alberto Fernández, quien obtuvo un amplio triunfo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto pasado. “Lo primero es realizar las deliberaciones del mes de septiembre y ahí se verá”, dijo el portavoz del fondo.