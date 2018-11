El municipio asegura que ejecutó obras por $1.463 millones y sostiene el superávit

La Municipalidad de Córdoba erogó hasta septiembre, inclusive, un total de 1.463 millones de pesos en concepto de trabajos públicos, más del doble que el compromiso devengado informado en la ejecución presupuestaria a esa fecha.

Así lo indicó a Comercio y Justicia el secretario de Economía, Hugo Romero, quien de esta forma aclaró los datos consignados ayer por este medio respecto a la caída en la inversión en obras que, de acuerdo a las cifras informadas en la web oficial, cayeron 19,7 por ciento con relación a igual período del año anterior.

Si bien Romero confirmó que los datos informados son los correctos, no reflejan fielmente los pagos efectuados por el municipio. Ocurre que, por la normativa de contabilidad vigente, las imputaciones de las distintas erogaciones no necesariamente coinciden con los períodos reflejados en cada ejecución. En ese sentido, el funcionario indicó que “los montos ejecutados (devengados) al 30 de septiembre, no reflejan las cifras efectivamente desembolsadas a través de las Órdenes de Pago libradas con cargo al ejercicio presupuestario anterior”.

Justificó la aseveración al señalar que “durante el año 2017 se comprometieron y adjudicaron obras con imputación contable a los créditos previstos en el Presupuesto de dicho año, librándose anticipadamente las correspondientes Órdenes de Pago por el monto total de cada obra, más allá de que los sucesivos devengamientos se fueran produciendo una vez finalizado el ejercicio presupuestario respectivo”.

Romero completó señalando que “la situación descripta se refleja en la Cuenta General del Ejercicio 2017 (balance), donde puede advertirse que, del monto total comprometido en Trabajos Públicos con cargo a dicho Ejercicio, existe consignado un monto de $ 759.841.436,66 que no se devengó al cierre del mismo (etapas de obras comprometidas contablemente, pero pendientes de ejecución)”.

“Como consecuencia -dijo-, es que, durante el transcurso del presente Ejercicio, el Municipio ha efectivizado pagos por obras que se vienen ejecutando en el corriente. año, por un monto total de $ 1.463.000.000, esto es, una cifra significativamente superior a la consignada en la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre”.

En definitiva, aseguró que la suma total desembolsada comprende la atención de gastos imputados contablemente tanto en el ejercicio anterior como durante el actualmente en curso” y ratificó que el ritmo de obras es “sostenido y constante”.

Superávit

Por lo demás, ayer, la comuna emitió un comunicado respecto a la marcha de las cuentas públicas que confirman los datos informados por Comercio y Justicia. En esa línea, señaló: “A pesar de la compleja situación económica por la que atraviesa el país, las finanzas de la ciudad muestran un importante ahorro corriente y superávit financiero”. Esa situación se logró, según indica la comuna, “sin incrementar la presión tributaria y con un plan de contención del gasto”. Al respecto, recordaron que durante los primeros nueve meses del año, la Municipalidad de Córdoba registró ingresos totales por $16.119 millones de pesos y tuvo erogaciones por $14.994 millones.

“Las cifras arrojaron un resultado total positivo de $1.124 millones de pesos, con un ahorro corriente de $2.142 millones, garantizando el plan de obra pública previsto por el municipio”, señalaron.

En este sentido, comparando con el mismo período del año anterior, los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento de 31,33 por ciento mientras que los gastos corrientes sólo aumentaron 27,31 por ciento. De esta manera, sólo hasta septiembre, el municipio ahorró 52 por ciento más que el año anterior. Resulta importante destacar el alto compromiso tributario de los cordobeses, cuyo cumplimiento se encuentra en niveles máximos históricos”, resaltó el municipio.

En otro orden, el comunicado refiere a la evolución del gasto salarial que, tal como lo anticipara ayer este medio, “sólo creció el 25,54 por ciento de manera interanual, por debajo del promedio de los demás gastos corrientes de la administración municipal”.

Las cifras que se publican en el sitio de Datos Abiertos como ejecución presupuestaria muestran que, si bien ese concepto creció por debajo del aumento general del gasto y de hecho también de los ingresos, otros como servicios (higiene urbana) y transferencias, básicamente al transporte, aumentaron muy por encima de la evolución de los recursos.

También lo hizo el pago de amortizaciones de deuda que creció 113 por ciento con relación al año anterior.

Finalmente, el plan de obras asumido por el municipio “continuará ejecutándose sin necesidad de tomar nuevo endeudamiento. Los recursos propios y los fondos disponibles del bono internacional emitido en septiembre de 2016, garantizan su financiamiento”, concluyó el documento disponible en la web oficial.

Mestre gestiona en Madrid

El intendente Ramón Mestre mantuvo ayer las primeras actividades en España como presidente de Mercociudades. Concretamente, participó de reuniones del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Más tarde, firmó un convenio con el secretario General de Metrópolis, Octavio de La Varga, para el desarrollo de un proyecto de cooperación en participación ciudadana. “Nuestra ciudad fue seleccionada para recibir financiamiento de 26.000 euros y llevará a cabo proyectos conjuntos con Madrid, Barcelona y Montreal”, posteó en redes sociales el intendente capitalino.

El acuerdo tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre Metrópolis (Asociación Mundial de Grandes Metrópolis) y la Municipalidad de Córdoba, entidad líder del proyecto piloto, para desarrollar el proyecto Democracia Participativa, relacionado con los temas orientadores tales como gobernanza metropolitana, cohesión social, igualdad de género y calidad de vida , dentro del actual plan de Acción 2018-2020 de Metrópolis.