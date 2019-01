El Iaraf alertó que la presión tributaria municipal siguió creciendo durante 2018

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal realizó un análisis sobre las principales 40 comunas más grandes del país en cuanto a población. Dependiendo de la actividad, entre 20 y 40% de ellas aplicaron incrementos

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) afirmó que durante 2018 siguió crecimiendo la presión tributaria municipal. Dependiendo de la actividad económica de la que se trate, se observó una suba de entre 20 y 40% de las principales comunas del país, seleccionadas para el trabajo en función de la cantidad de sus habitantes.

Según detalló el informe, se analizó la estructura legal de la tasa que incide sobre la actividad económica y que recibe diferentes denominaciones según el municipio del que se trate (Tasa de Seguridad e Higiene, Tasa de Comercio y Construcción, Derecho de Registro e Inspección), entre otras. “Dicha tasa es un tributo que recae sobre la actividad económica, de cobro generalizado en todos los municipios del país y una de las principales fuentes de recursos propios de este nivel de gobierno, junto con la tasa sobre los inmuebles. En la mayor parte de los municipios del país, funciona de manera análoga al Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), es decir, se cobra como un porcentaje de las ventas totales, netas de IVA, sin admitir deducciones ni crédito fiscal por el impuesto pagado en etapas anteriores. De esta manera, termina generando las mismas ineficiencias y distorsiones que el IIBB”, aseguró.

De este modo, concluyó el Iaraf que “a nivel general, se observó que la presión tributaria municipal continuó creciendo durante el año 2018”.

Así, se detalló que en el caso de la Agricultura, 28% de los municipios bajo análisis aplicaron incrementos en las tasas que rigen sobre la actividad entre 2017 y 2018, en tanto que en 47% de las jurisdicciones no se observaron cambios y en 25% se observó una baja en el nivel de la presión tributaria.

En el caso de la actividad industrial, en 25% de las jurisdicciones analizadas se observó un incremento en la presión impositiva, mientras que en 47% no se registraron cambios.

En la actividad de la construcción, en tanto, se constató un aumento en la presión tributaria en 32% de las grandes jurisdicciones analizadas, y una baja en 25% de ellas.

Para el caso del comercio mayorista, la suba en los tributos fue la más generalizada, ya que alcanzó a 40% de los municipios bajo análisis; 33% no mostraron cambios interanuales y 27% exhibieron una baja en la presión impositiva sobre el sector.

En el comercio minorista, hubo incrementos en 27% de las comunas consideradas, bajas en 28% y no hubo cambios para las 45% restantes.

La actividad hotelera se mostró mayoritariamente (52%) sin cambios en su presión fiscal respecto al año 2017 ya que sólo en 20% de las jurisdicciones hubo alzas, mientras que en 28% se observaron bajas.

La actividad bancaria exhibió una mayor presión en 32% de los municipios analizados, mientras que en 53% de los casos no hubo cambios.

Las tasas sobre la telefonía fija registraron subas en 30% de las jurisdicciones, mientras que en 55% no hubo variaciones interanuales.

Finalmente, sobre el transporte hubo aumentos en 28% de las comunas y en las actividades de los restaurantes, se observaron subas en la presión en 20% de los casos analizados.