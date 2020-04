El Gobierno y dirigentes del sector turístico formarán una mesa de trabajo

Alberto Fernández pidió a los ministros Matías Kulfas, Eduardo De Pedro y Matías Lammens que integren ese equipo. Representantes de la actividad plantearon la necesidad de que se instrumenten medidas “especiales” porque su problemática es diferente de las del resto de las actividades productivas

Cecilia Pozzobon cpozzobon@comercioyjusticia.info

El presidente Alberto Fernández recibió ayer, en la Quinta de Olivos, a representantes del sector turístico, quienes le solicitaron que se instrumenten “con urgencia” medidas especiales para atender la situación del sector “que no es igual al del resto de las actividades económicas”.

Así lo confirmó ayer a Comercio y Justicia Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), quien indicó: “Tuvimos una excelente reunión. Pudimos expresarle al Presidente la enorme preocupación que tenemos porque nuestra problemática es diferente al del resto de los sectores”.

En ese sentido, explicó que son conscientes de que el rubro turístico, de hotelería y viajes será el último en alcanzar la normalidad. “Incluso cuando se decida levantar la cuarentena, muy posiblemente queden aún cerradas las fronteras, o todavía no haya chances de viajar entre una provincia y otra”, dijo Elías y agregó: “Eso implica que para nosotros el año está totalmente perdido”.

Por ello es que el sector solicita medidas “acordes” a la problemática que atraviesan porque, si bien tienen acceso a los beneficios que ya ofrece el Gobierno, entre ellos, la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales, la Asignación Compensatoria al Salario para empresas de hasta 100 empleados, el Programa de Recuperación Productiva (Repro) y el sistema integral de prestaciones por desempleo y préstamos a una tasa de 24%, la realidad del rubro lejos está de sortearse con ellos.

“De cada seis créditos solicitados, sale aprobado sólo uno”, relató Elías ya agregó: “Además, el horizonte para que nuestra actividad retorne a la normalidad no es el de tres meses, entonces, si yo saco un crédito a 24% y de acá a tres meses no volví a la normalidad, la mochila será más pesada aún”.

En función de ello, según relató el dirigente, el Presidente solicitó “con urgencia” a los ministros de Producción, Matías Kulfas; del Interior, Eduardo De Pedro, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, que se conforme una mesa de trabajo público-privada a fin de analizar otras formas de acompañamiento posibles y adecuadas.

Según relataron ayer por la tarde fuentes del sector, el panorama para los próximos meses es muy difícil porque “sin actividad, y por ende sin ingresos, es imposible poder pagar no sólo los sueldos de abril, sino los de los próximos seis meses”.

Había trascendido en la prensa que el Ministerio de Turismo y Deportes avanzaba en el armado de un fondo de auxilio especial destinado a micro, pequeñas y medianas empresas del sector que abarcaba a agencias de viaje, empresas de hospedaje y gastronomía turística, para que puedan hacer frente al pago de los salarios de sus empleados. Sin embargo Elías dijo que no fueron notificados de ello.

Vale recordar que el turístico es uno de los sectores más golpeados por las medidas sanitarias que se han adoptado con el objeto de controlar el avance de la pandemia del coronavirus en el país.

“El sector está sin ingresos y con todos los establecimientos cerrados. Es decir que todo son erogaciones sin posibilidad de afrontarlas”, recordaron.

Se estima que en el país hay unas 5.500 agencias de turismo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calculò que durante el fin de Semana Santa, las economías regionales dejaron de recaudar por la cuarentena unos $14.800 millones.

En la reunión con el jefe de Estado, además de los funcionarios y Elías, participaron Roberto Amengual, de la Asociación de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT); Gustavo Hani, de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt); y Fernando Gorbaran, presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (Aoca).

En Córdoba trabajan 106.964 personas

En la hotelería, el esparcimiento, las agencias de viaje y la gastronomía, que integran el grupo de actividades que primero redujo a cero su actividad, trabajan 106.964 cordobeses, esto es 9,8% del total de trabajadores del comercio y los servicios de la provincia, según un informe que elaboró la consultora Economics Trends para la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC). En ese estudio se analizó el impacto en el nivel de empleo local de las medidas sanitarias adoptadas para contener la pandemia.