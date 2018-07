El Gobierno volvió a colocar deuda: US$2.152 millones

Renovó Letes en dólares, en los que tuvo que cancelar 1.200 millones, realizó una nueva emisión del Bono de la Nación en moneda Dual a febrero de 2020, con el que recaudó 1.638 millones de dólares; y adjudicó 514 millones de dólares de dos Letras del Tesoro en dólares, a 210 y 378 días

El Gobierno colocó ayer tres títulos públicos por un total de US$2.152 millones, con el objetivo de quitarle presión a la demanda de divisas y tranquilizar al mercado cambiario, tal y como lo ha venido haciendo en las últimas colocaciones.

De este modo, renovó los vencimientos de Letes en los que tuvo que cancelar US$1.200 millones.

Asimismo, realizó una nueva emisión del Bono de la Nación en moneda Dual a febrero de 2020, que le permitió recaudar US$1.638 millones. Y, por otro, adjudicó US$514 millones de dos Letras del Tesoro en dólares, a 210 y 378 días. Esta vez pagó tasas más altas, 5,5% anual por las letras que vencen en un año.

Para los bonos Dual 2020, el Ministerio de Hacienda recibió órdenes por US$2.144 millones a valor nominal, de las cuales adjudicó US$1.638 millones a una tasa de corte de 2,35% nominal mensual.

Estos papeles tienen características similares al título ya emitido la semana pasada, Bono Dual con vencimiento 2019, por el que el Gobierno recaudó US$422 millones.

De acuerdo con un informe de Delphos, tratándose de un bono bullet, su vencimiento se registrará en febrero de 2020, cuando se pagaría: el máximo entre el valor nominal emitido denominado en dólares convertido a pesos al tipo de cambio inicial ($27,573) más los intereses capitalizados en pesos; o el valor nominal emitido denominado en dólares más sus intereses a una tasa nominal anual de 4,50%.

En cualquier caso, la moneda de pago es en pesos, aplicando la ley local.

Por otra parte, para las Letras del Tesoro en dólares a 210 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019), el Ministerio de Hacienda recibió órdenes por US$257 millones, de los cuales adjudicó este miércoles US$220 millones a un precio de corte de US$977,50 por cada papel de valor nominal de US$1.000.

Esto representa una tasa nominal anual de 4%. Así, el nuevo monto total de este título alcanza US$809 millones.

En tanto, para las Letes a 378 días (con vencimiento el 26 de julio de 2019), el Gobierno recibió ofertas por US$297 millones, de las que colocó US$294 millones.

El precio de corte fue de US$946,1 por cada 1.000, lo que representa una tasa nominal anual de 5,50%. El nuevo monto total de este título alcanza los US$716 millones.

En el total de la licitación de todos los instrumentos del miércoles, el Gobierno tuvo 7.972 órdenes de compra.

Respecto del resultado, algunos analistas de la city resumieron que Hacienda tuvo pocas propuestas y no pudo renovar todos los vencimientos de las Letras del Tesoro sin la ayuda del nuevo bono Dual. De hecho, prácticamente colocó todas las propuestas que le llegaron para las dos Letes en moneda estadounidense a 210 y 378 días.

“De nuevo Finanzas se quedó corto en el roll over (renovación) de Letes, ya que colocó US$500 millones contra 1.200 millones de dólares que vencían en la fecha, y convalida una tasa más alta de la esperada (32% de TIR) en el Bono DUO para llevar más dólares (1.600 millones de dólares)”, resumió Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment.

Sin embargo, concluyó que “lo positivo es que en el neto se quedó con 900 millones de dólares”.

De todas formas, al mercado le preocupa que el Gobierno eche mano una y otra vez al recurso de endeudarse en moneda estadounidense.

“Seguir colocando Letes traslada presión cambiaria presente al futuro (al suscribirse mayoritariamente con pesos), y aumenta la carga de vencimientos en moneda extranjera de corto plazo”, advirtió Martín Vauthier, economista y director del Estudio EcoGo, ex Miguel Bein.

“Afortunadamente, los bancos no tienen incentivos (desde el lado de la liquidez disponible) para canjear Lebac por Letes”, agregó, aunque añade que “seguir aumentando la carga de vencimientos en dólares de corto plazo es muy peligroso”.

Al respecto, Gustavo Neffa, analista de Research for Traders, alerta: “La nueva bola de nieve a seguir muy de cerca son las Letes en dólares. El stock de más de 16.000 millones de dólares va en aumento, así como su costo”.