El Gobierno suspendió las clases y anunciará medidas para disminuir el impacto económico del coronavirus

Los niveles inicial, primario y secundario no tendrán actividad curricular, aunque las escuelas permanecerán abiertas. Precios, producción de alimentos y cuidado de los sectores más vulnerables serán ejes de las resoluciones que se comunicarán este lunes

Luego de una importante reunión de Gabinete que se desarrolló ayer, el Gobierno nacional comunicó nuevas medidas para contener el avance de los contagios del coronavirus en el país.

Principalmente, tal como anticiparon distintas versiones durante el fin de semana, se dispuso la suspensión de las clases en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país hasta el 31 del corriente mes, a la vez que se ratificó que no se realizarán eventos públicos de gran concurrencia.

Además, se comunicó el cierre de las fronteras durante 15 días y se resolvió otorgar licencia a la población mayor de 65 años, para que pueda permanecer en sus domicilios.

Por otro lado, hoy se reunirá el Gabinete Económico Social y se anunciarán medidas complementarias para sostener la actividad económica del país, que ya se encuentra resentida por el impacto del avance de la enfermedad en todo el mundo.

Según explicó este domingo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, las nuevas resoluciones estarán destinadas a garantizar la producción de alimentos, contener el alza de los precios, proteger a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a acercar recursos a los grupos poblacionales más vulnerables en términos sanitarios y económicos.

Los anuncios de ayer fueron realizados por Fernández, quien en conferencia de prensa consideró que la pandemia del coronavirus es un “enemigo invisible” que “nos convierte en enfermos y portadores”, por lo que pidió una actitud “solidaria”. En este sentido, el mandatario planteó además que hay que “luchar contra dos cosas, la pandemia y la psicosis” aunque enfatizó: “Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar”.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado destacó que las resoluciones tomadas corresponden a recomendaciones que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no “porque se haya agravado la situación”, por lo que destacó que el objetivo es “evitar que (el problema) crezca”.

Mientras tanto, también se cerrarán las grandes superficies comerciales para evitar la aglomeración de personas, aunque no se cerrarán los comercios de “cercanía”. “Una cosa es el shopping y otra el negocio de cercanía, y una el mega supermercado y otra el mercado del barrio”, expresó el mandatario en conferencia de prensa, al advertir que la restricción de la actividad comercial genera “efectos económicos”.

En conversación con la prensa, Fernández explicó que -al menos hasta el momento- la intención es evitar una cuarentena generalizada para toda la población, ya que una medida de este tipo tendría “consecuencias económicas muy negativas, que ni siquiera ayudan a resolver el problema de la pandemia”.

En tanto, con relación al aumento de precios que se registró en los bienes de primera necesidad durante la última semana por especulación debido a la escasez que se pueda registrar en los próximos días, el primer mandatario aseguró que “la Argentina de los vivos se terminó” y que el Ejecutivo actuará “con lo que la ley permite actuar” para enfrentar ese tipo de actitud, en el marco de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus en el país. “Yo aviso para que nadie se pase de vivo”, advirtió Fernández, quien llamó a la ciudadanía a “no tener temor al desabastecimiento o al potencial cierre de negocios porque no es lo que se está previendo”.

Mientras tanto, e}con relación a las universidades, el Gobierno especificó que sus decisiones son autónomas, aunque destacó que muchas de las unidades académicas han decidido también suspender la actividad hasta poder analizar cómo evoluciona la situación.

Reporte oficial

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer fueron confirmados once nuevos casos de Covid-19, seis de los cuales en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Chaco, otros tantos en Tierra del Fuego y uno en provincia de Buenos Aires.

“De los once casos, ocho corresponden a casos con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres (3) restantes son contactos estrechos de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es de cincuenta y seis (56) casos, de los cuales dos (2) fallecieron”, indicó la comunicación oficial, al tiempo que precisó que “los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias”.

Según el reporte oficial, las autoridades sanitarias de las jurisdicciones “se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo”.

CONSUMO

Descartan peligro de desabastecimiento

Distintos sectores de la cadena de consumo afirmaron ayer que no hay peligro de desabastecimiento, pese a las mayores compras de alimentos y productos de higiene que se dieron en los últimos días a causa del coronavirus, y pidieron tranquilidad a los consumidores.

“Queremos transmitir que por ahora no hay ningún indicio de que podamos estar en situaciones de desabastecimiento, más allá de estas compras especiales o diferentes que se están realizando, a lo sumo lo que puede pasar es que no se encuentre la marca o la presentación que uno busca pero todo va a tener su alternativa”, dijo el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

El directivo aseguró que “se está haciendo el mayor esfuerzo posible, hubo operación logística de fin de semana que no es habitual. Esto genera más costo y no es incremento de las ventas porque en realidad el stockeo no se produce todos los días, tiene su pico y después pasa”.

Vasco Martínez sostuvo que “los precios en general se mantienen como estaban antes de la crisis” y manifestó su deseo de “volvamos a la normalidad” en poco tiempo.

Consultado sobre la posibilidad de que se tomen medidas que incrementen el nivel de restricción en materia de traslado de personas, Vasco Martínez dijo: “Ya nos estábamos anticipando y se tomaron recaudos y que en la logística pesen los productos de alta rotación”.

Indicó además, que “los canales online directamente han llegado a sus máximos este fin de semana, hay cadenas en las que se ha sextuplicado el peso de la demanda online. Muchas cadenas que tienen sistema de retiro de compra en tienda se ha triplicado la venta por ese canal”.

Acerca del alcohol en gel explicó que “hay sugerencias en algunas cadenas de un alcohol en gel por compra, pero hemos visto que las limitaciones de compra acentúan el acaparamiento”.

Por su parte, Víctor Fera, de Maxiconsumo, dijo que “hay que tomar todas las medidas necesarias porque es una situación mundial y todos los argentinos vamos a tener que colaborar para esto”.

“Estamos normalmente abiertos, con más gente de lo normal, la gente está asustada pero no hay peligro de desabastecimiento. Hay que llevarles tranquilidad, tienen que comprar lo que necesitan, le pedimos tranquilidad a la gente, no puede haber riesgo de desabastecimiento”, aseguró.

JUSTICIA

Piden actividad restringida para los Tribunales de Córdoba

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (AGEPJ) solicitó al Tribunal Superior y al Ministerio Público Fiscal que garanticen en el espacio laboral todas las acciones preventivas para las epidemias de coronavirus y dengue.

Según la nota presentada se solicitó que “se extremen los recaudos y se tomen todas las medidas preventivas posibles para evitar la difusión de las enfermedades de coronavirus y dengue”. Además, se sugirió que “se coloque un separador de vidrio y/o plástico transparente (en las áreas de admisión o recepción de público) lo que evitaría el contacto directo y posible contagio”, entre otras medidas.

En tanto, también se requirió que “ante el hecho de que las autoridades prevén como inexorable la evolución del virus, elabore un esquema para reducir al mínimo las actividades en todas las dependencias. En su caso, si la gravedad lo amerita disponga el cese de actividades, conservando en todo caso un nivel de funcionamiento similar a lo que ocurre durante las ferias”.

Mientras tanto, la Presidencia de la Suprema Corte de justicia bonaerense eximió ayer de ir a trabajar, desde hoy y hasta fin de mes, a personal judicial con cuadros de salud delicados y mujeres embarazadas, “sin que esto perjudique su remuneración habitual o el goce de licencias concedidas”.