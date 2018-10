El Gobierno provincial subsidiará con otros $1.400 millones, ahora para la tarifa eléctrica

Es para cubrir más de 200 mil tarifas sociales que quedarán sin cobertura de la Nación. Además, seguirá subsidiando la propia. La cifra se suma a los $2 mil millones que aportará para el transporte, confirmó el gobernador Schiaretti

El Gobierno provincial aportará 1.400 millones de pesos para cubrir la tarifa social de la energía eléctrica de más de 200 mil usuarios que la Nación dejará de subsidiar desde 2019.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por el gobernador Juan Schiaretti desde Santa Fe, donde participó ayer, junto a su par de esa provincia, de la firma de un acuerdo para construir el acueducto desde el Río Paraná a Córdoba.

“La Provincia se hará cargo de la tarifa social, vamos a ver cuánto da (el monto). Vamos a hacer un esfuerzo para evitar que la crisis golpee tanto”, dijo el mandatario quien, en paralelo, confirmó que también habrá un aporte de 2 mil millones de pesos para cubrir la quita de subsidios nacionales al transporte.

Respecto a la tarifa social de la energía eléctrica y en rigor también a los subsidios al transporte de pasajeros, el Gobierno nacional ya anunció que no contemplará más aportes.

En el caso de la electricidad, se trata de un beneficio que cubre parte del costo del megavatio. Mientras, la Provincia seguirá subsidiando el Valor Agregado de Distribución (VAD). Es solventado por el Ministerio de Desarrollo Social 60% de ese costo, y el resto por la Empresa Provincial de Energía (EPEC).

La tarifa social abarca a más de 220 mil usuarios, y también se extenderá a las cooperativas eléctricas, en un esfuerzo que será compartido entre esas entidades y el Gobierno provincial.

En cuanto al transporte, el Gobernador dijo que, además del aporte que realizará la Nación, la Provincia cubrirá 2 mil millones de pesos para 2019 que surgirán del Presupuesto para ese año.

“Los subsidios no pueden sacarse de golpe, sobre todo en un momento tan complicado para la población, en medio de la crisis”, señaló Schiaretti. El aporte provincial será por tres años e irá decreciendo de manera gradual.

La cifra alcanzará para cubrir la quita de subsidios nacionales y, por consiguiente, evitar una drástica suba de tarifas que, en el caso de los ómnibus urbanos de Córdoba, se estimaba podía llegar a 40 pesos por boleto. En tanto, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba, Pablo Farías, confirmó ayer que el transporte urbano recibirá 1.650 millones de pesos en concepto de subsidios nacionales y provinciales.

Según el funcionario, ese aporte permitirá que el boleto suba por inflación y no sufra un incremento brusco por el recorte de aportes anunciado por la Nación.

En ese marco, Farías anticipó que la semana próxima se firmará un convenio con el Gobierno provincial para sellar el acuerdo para el giro de los fondos.

Los recursos de ambos distritos también cubrirán los servicios interurbanos de hasta 60 kilómetros de recorrido y los urbanos de las principales ciudades del interior de la provincia.

De todas formas, igualmente las tarifas subirán aunque en este caso por aumento de costos y no por quita de subsidios. De hecho, la semana pasada se concretó una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) para debatir la suba del 30,6 por ciento en los interurbanos.

En tanto, ayer, el intendente Ramón Mestre confirmó que en breve enviará un proyecto al Concejo Deliberante para aumentar el boleto. Evitó anticipar un porcentaje.

Revalúo, por ahora sin números

En otro orden, el gobernador Schiaretti evitó precisar por ahora de cuánto será el revalúo inmobiliario que se reflejará en el proyecto de Presupuesto para el año próximo.

“Es muy prematuro todavía hablar de ese tema”, se excusó ante una pregunta de este medio. La consulta apuntaba particularmente al revalúo rural.

Es que en las últimas horas, las entidades agropecuarias se quejaron abiertamente por el impacto de la presión fiscal al sector, primero por restitución de retenciones -o freno de la baja en el caso de la soja- y, ahora, por la aplicación del impuesto a los Bienes Personales a propiedades rurales.

De cualquier manera, el Gobernador sí cuestionó las contradicciones del Gobierno nacional en materia de impuestos, por ejemplo en retenciones que primero se redujeron -o desaparecieron- y ahora volvieron a subir.

“Los productores cordobeses van a aportar más de 50 mil millones de pesos el año que viene en materia de retenciones. No nos parece justo pero también decidimos votar el Presupuesto porque no queremos que el país estalle”, completó.