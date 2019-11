El Gobierno mejoró oferta, gremios avalan y Schiaretti se asegura verano sin conflicto

Habrá un extra para diciembre. En enero, si bien se baja la porcentualidad, se mantiene sin

recortes el no remunerativo. Suba interanual llegará hasta 50%. La negociación 2020 se retomará desde mediados de febrero. El escenario se dará siempre y cuando las variables macro no se descontrolen. Aguardan acuerdo de precios y salarios propuesto por Fernández

Los gremios estatales aprobarán hoy la propuesta salarial mejorada realizada en las últimas horas por el Gobierno de Córdoba, que de esta manera se asegurará un trimestre sin conflicto, al menos hasta retomar la negociación a mediados de febrero próximo para discutir la paritaria 2020.

El escenario quedará confirmado hoy luego que los docentes nucleados en la UEPC y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), las dos principales agrupaciones que representan a los trabajadores estatales de la provincia, voten en sendas asambleas a favor de aprobar la propuesta.

Según datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, el gremio docente apoyará mayoritariamente la oferta. El viernes, en las asambleas por departamento, 23 aprobaron la propuesta y tres la rechazaron: Capital, Colón y San Martín.

De esta forma, se descuenta que en la asamblea general de hoy, los delegados avalen la mejora oficial.

Lo mismo ocurrirá con el SEP, que hoy votará por aprobar la oferta.

En rigor, la “paz social” que se aseguraría Schiaretti para el verano, no difiere de la lograda desde hace tiempo a fuerza de negociaciones salariales signadas mayoritariamente por la vigencia de la cláusula gatillo de mejora por inflación. Esos acuerdos fueron el reaseguro para los gremios de mantener el poder adquisitivo del salario y, para el Gobierno, la posibilidad de evitar conflictos gremiales que tantas veces signaron, por ejemplo, el inicio del ciclo lectivo.

Sin embargo, la caída sostenida de la recaudación producto de la crisis, obligó ya a fines del año pasado y desde septiembre de este año, a revisar la aplicación de esa mejora y dar paso a incrementos muy inferiores a la inflación. Aun así, los gremios estatales de Córdoba terminarían el año muy con aumentos muy cercanos a la inflación interanual. Con todo, el escenario, en una economía tan volátil y con un corto plazo de marcada incertidumbre, hace imposible saber si el salario de los estatales terminará siendo competitivo o bien caerá en términos reales.

Más aún, la supuesta “paz social” que lograría Schiaretti con el acuerdo con los estatales -siempre acotando esa frase a los posibles conflictos con el sector público-, podría no ser tal si las variables macro se descontrolan y la inflación en los próximos meses se espiraliza.

Al mismo tiempo, habrá que ver cómo impactará el denominado pacto social que plantea el presidente electo Alberto Fernández respecto a la posibilidad de un congelamiento de precios y salarios, previo incremento en los ingresos de los asalariados en torno a 20%, al menos para los sectores más postergados.

La nueva propuesta

En cuanto a la oferta que votarán hoy docentes y agentes públicos, será similar a la ya elevada para noviembre pero contendrá un extra a pagar en diciembre y un cambio en porcentualidad y suma fija para enero, siempre en relación a la presentada una semana atrás.

Así, en noviembre, los activos percibirán una suma fija de $1.750, $175 más que hasta ahora. Además, una suba de 4% al básico. En el caso de los jubilados, la oferta es la misma que para los activos, sólo que el no remunerativo será de $1.600.

Para los docentes, los $1.750 serán por cargo, con un tope de $3.500 para quienes tengan doble cargo.

En tanto, la propuesta original no contenía mejora alguna para diciembre. Ahora, se pagará un extra que llegaría a $875, esto es la mitad del no remunerativo que cobrarán en noviembre. Hasta anoche no estaba claro si se pagaría con el sueldo o con el medio aguinaldo.

Por su parte, para enero también habrá cambios en relación a la oferta original.

Concretamente, el blanqueo de parte de la suma fija extraordinaria de $1.750 no se concretará. De hecho, se seguirá pagando igual que en los meses previos. En tanto, en vez de un aumento al básico de 6%, ahora será de 4%.

En la práctica, será más dinero en el bolsillo particularmente para los cargos más bajos. Esto es así porque si se blanquea parte del no remunerativo, pasa a ser pasible de descuentos por aportes jubilatorios y de obra social por lo que en el bolsillo, es menor efectivo.

En el caso de un maestro de grado inicial, la decisión implicará que cobre con un aumento interanual de 50%, en línea con la inflación estimada para entonces.

Finalmente, para febrero y ya como parte de la paritaria 2020, los estatales tendrán el desafío de blanquear los $3.275 que estarán cobrando como no remunerativos que se componen con los $1.750 que venían cobrando desde noviembre (en rigor esa suma fija comenzó en septiembre pero con un monto menor), más otros $1.500 que ya cobraban desde comienzos de año y como parte del acuerdo paritario original de 2019.