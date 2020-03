El Gobierno analiza prorrogar alivio económico para monotributistas e informales

Lo anticiparon ayer el ministro de trabajo, Claudio Moroni, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli. Trabajadores de la economía popular se manifestaron a favor de la disposición. Por otra parte, los profesionales cordobeses reclaman asistencia

El Gobierno nacional analiza prorrogar la medida de alivio económico para monotributistas y trabajadores informales que fue comunicada en conferencia de prensa del lunes pasado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular de Trabajo, Claudio Moroni. La asistencia, que fue oficializada este martes en el Boletín Oficial, consiste en un pago de $10.000 para este sector, que se encuentra sumamente afectado por el freno a la actividad económica del país provocado por la pandemia del Covid-19.

No obstante, en una primera instancia, el alivio fue anunciado como un pago de “única vez”, ya en la jornada de ayer el propio Moroni y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, dejaron entrever la posibilidad de que continúe la ayuda en los próximos meses.

En detalle, el titular de Trabajo indicó que el pago “se va a repetir todas las veces que se necesite mientras dure” el aislamiento social dispuesto por el Gobierno nacional para mitigar la propagación del coronavirus.

En declaraciones radiales, el funcionario aclaró además que el bono “es compatible con la Asignación Universal por Hijo, por lo que aquellos que cobran esa asignación van a poder también recibir este bono de 10.000 pesos”.

“La medida apunta a que las familias de trabajadores informales, independientes y los monotributistas de las categorías más bajas (A y B) que sólo viven de ese único ingreso, perciban este bono que será un ingreso extraordinario”, destacó el titular de la cartera laboral.

En tanto, en relación con cuándo los beneficiarios podrán cobrar el bono, Moroni manifestó: “Se va a cobrar durante el mes de abril porque esto va a requerir una inscripción a través de un sitio o una aplicación de la Anses, que estará lanzando en estos días” y destacó: “Con los datos en la Anses y el entrecruce de información lo que vamos a constatar es que el monotributista no perciba otro salario en relación de dependencia o que el trabajador informal no tenga en su círculo familiar cercano alguien que tenga un buen ingreso”.

En tanto, Moroni consideró que “en estas crisis habrá algunas sectores muy afectados, otros algo afectados y otros sectores que están trabajando muy bien, como el sector de la alimentación”. “Para los más afectados vamos a armar rápidamente un esquema para contener a un grupo de sus empleados a través de los Repro u otro programa que estamos diseñando. Después veremos qué hacemos con las empresas grandes”, señaló.

“Estamos tomando todas las medidas adecuadas para que la población se vea afectada lo menos posible por la pandemia”, concluyó el ministro.

En tanto, Vanoli se expresó en la misma línea, destacando que el pago para monotributistas e informales “se puede prorrogar a otra suma similar en mayo dependiendo de cómo evolucione la crisis”.

Mientras, el respecto de la operatoria aclaró que “quienes ya están inscriptos en la Anses no deberán hacer ningún trámite y, los que no lo están, no tendrán que acercarse a oficinas para ningún trámite presencial sino llenar unos pocos datos personales e indicando CBU bancario en la web, que en muy pocos días estará operativa”.

El titular del organismo de seguridad social precisó que “habrá 10 días de plazo” para inscribirse y que, “en el lapso de una semana, tendrán acreditado el dinero en sus cuentas” todos los beneficiarios del bono anunciado este lunes en conferencia de prensa en la Residencia de Olivos.

“Para quienes no tengan cuenta bancaria, hay varias alternativas que se se están analizando”, como el retiro del dinero “en efectivo en la sucursal del Correo Argentino más cercana”, dijo Vanoli, quien recordó que “todas las sucursales” del Correo siguen funcionando por considerarse servicio esencial. Asimismo, el funcionario expresó que, en el caso de jubilados que no tienen tarjeta de débito, la Anses “está articulando” con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los demás bancos, “que exploran distintas soluciones”.

“Además del efecto sanitario que preocupa, y mucho, hay un efecto económico y social importante que afecta muchas actividades”, por eso “la idea es ir dando soluciones desde abajo hacia arriba, como indicó el Presidente: primero a quienes tenían Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados de la mínima y personas con menores ingresos”, enumeró.

Apoyo

Aseguran que el pago extra es un “oxígeno necesario”

Trabajadores independientes y de la economía popular coincidieron ayer en que la medida del Gobierno nacional de establecer el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un “oxígeno necesario” para 3,6 millones de personas que trabajan en ese sector, aunque señalaron que aún son necesarias políticas de fondo.

Así lo indicó el titular del sindicato de feriantes, Walter Godoy, y agregó que “para el feriante, puestero, que vive día a día, $10.000 es un platal y le permite respirar un montón”.

No obstante, sostuvo que todavía no estaban las planillas en Anses para anotarse y que no saben aún cómo se va a implementar la medida, porque los feriantes no están registrados en el sistema ni bancarizados.

Por otro lado, el dirigente destacó que en un estudio que están realizando junto a la Universidad Católica Argentina (UCA) “está comprobado que el de las ferias tiene un peso relevante para que arranque la economía cuando termine la pandemia”, en particular dentro de la actividad informal.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Castro, dijo que la inyección de plata en los consumidores “es un pedido del sector porque al que vive de changas, se le cortó la diaria y no hay manera de que esa gente pueda comer”. De todos modos, reconoció que la medida “sirve para tirar unos días” y señaló que “el Gobierno tiene que estar dosificando la plata que baja, porque va a haber mucho problema” ante el impacto del aislamiento masivo para combatir la pandemia.

“Hoy en día lo más importante es olvidarse del déficit fiscal y poner plata en el bolsillo de los trabajadores para que coman”, señaló Castro al explicar que “las redes de contención reflejan un ir y venir de gente que busca la vianda; si hay plata se organiza de mejor forma”.

“Entonces hay que pensar en un Estado presente y en articulaciones con las organizaciones del pueblo; llamar al diálogo y tienen que estar presente la visión de los pueblos originarios, de las asociaciones barriales, de la industria, de todos”, agregó.

Por su parte, Jackie Flores, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales, remarcó que “el asistencialismo no es el camino” y aseveró que “el anuncio del gobierno no es la solución”.

Al respecto, dijo que no sólo porque el importe es “escaso” sino porque “los barrios no tienen agua, y se pide que se laven las manos; los barrios tienen dengue, tienen hambre”.

La referente pidió también una mayor participación de los ministerios de las mujeres, tanto a nivel nacional como provincial, en la definición de las acciones porque “no pueden dejar en cuarentena a las mujeres con el violento dentro de la casa”:

“Nuestra lucha es contra todas las violencias; por eso el Ministerio de la Mujer, tiene que convocar a una mesa de trabajo; no vamos a permitir que sigan pensando por nosotras”; afirmó.

BCRA evalúa reactivar el clearing de cheques antes del 31 de este mes

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, aseguró ayer que la autoridad monetaria evalúa reactivar antes del 31 de este mes el clearing de cheques para evitar rupturas en la cadena de pagos.

La suspensión en la acreditación de cheques hasta el 1 de abril había sido dispuesta por el Central el viernes, pero la necesidad de liquidez de las empresas para pagar sueldos y otros gastos obligó a reevaluar la medida.

“Estamos revisando esa norma y viendo cómo reaccionaría la cadena de pagos. Tenemos pedidos cruzados para activar el clearing antes del 1 de abril”, aseguró Pesce en diálogo con la prensa radial.

Al respecto, dijo que trabajan con el Gobierno nacional para reactivarlo “anticipadamente” ya que a partir de mañana los bancos tendrán liberados unos $ 250.000 millones para financiamiento para pymes a una tasa de 24% y que “contarían con recursos como para asistir a sus clientes si se da algún desajuste entre el pago y cobro de cheques”.

Por otra parte, el funcionario confirmó que tuvieron un caso de coronavirus entre los empleados de la entidad, pero que la persona fue aislada al igual que todos los que tuvieron contacto con él y que ahora trabajan “de manera remota”, sin afectar la operatividad de la autoridad monetaria.

En tanto, consultado por el reparto de efectivo en cajeros automáticos, Pesce dijo que evalúan que las empresas transportadoras de caudales que recaudan dinero de supermercados y estaciones de servicio puedan acreditarlo directamente en las cuentas de las empresas. “Eso nos va a ayudar a que parte de la tarea de entregar efectivo no sólo la haga el Banco Central en estos días sino que la hagan también las empresas transportadoras de caudales que están exceptuadas de la veda que dispuso el gobierno”, explicó Pesce.

Por último, afirmó que si bien el BCRA incrementará su financiamiento al Tesoro para pagar las medidas anunciadas para paliar la caída de la actividad, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los refuerzos en jubilaciones y asignaciones, “no quiere decir que vaya a tener impacto inflacionario”.

“Lo único que se está haciendo es compensar parcialmente esos niveles de demanda para que la gente tenga un ingreso indispensable para sus subsistencia en estos días. No debiera tener efectos inflacionarios”, aseguró Pesce.