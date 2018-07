El FMI quedó habilitado para discutir la “respuesta de política”

En el marco de la difusión de las cifras oficiales de inflación por el Indec, la consultora Ecolatina advirtió en un nuevo informe de que el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) quedó con estos números “habilitado a discutir la respuesta de política con el Gobierno”.

“La suba de precios no debía superar 29% en el acumulado de los últimos 12 meses para evitar esta situación. Si bien todavía no hay precisiones al respecto, esta dinámica podría endurecer aún más a la política monetaria (alza de la tasa de interés), lo que golpearía adicionalmente la actividad y estiraría los problemas ya vigentes en el normal cumplimiento de la cadena de pagos”, alertó la consultora en su análisis.

En tanto, en sus proyecciones, Ecolatina estima que el traslado a precios de la devaluación acontecida por la suba del dólar continuará impactando en julio, teniendo en cuenta sobre todo los dos incrementos que han tenido los combustibles en lo que va del mes.

De no registrarse nuevas turbulencias cambiarias, en ese contexto la suba de precios del séptimo mes del año puede rondar 2,5% o 3% intermensual.

“Si la inflación cerrare julio en 2,5% mensual (un panorama optimista), la suba de precios debería promediar 2,1% mensual en lo que resta de 2018 para no tener que acudir a la Junta Ejecutiva del FMI (lo que pasaría en caso de que el acumulado anual superase 32%)”, indicó Ecolatina, aunque señaló: “Con todo este panorama, estimamos que la inflación interanual cerrará 2018 en torno a 31,5%. Por lo tanto, si bien se superará el objetivo intermedio pautado en el préstamo stand by con el FMI (27%), su cota máxima no se alcanzaría -aunque por pocas décimas- (32%)”.

No obstante, la consultora proyecta que en 2019 el Gobierno deberá finalmente acudir a la Junta Ejecutiva del organismo multilateral, ya que la inflación del próximo ciclo probablemente exceda el límite de 21%.