El dólar volvió a caer y el BCRA compró otros US$50 millones

La medida no surtió efecto en el tipo de cambio, que ayer cerró a 36,5 pesos para la compra y 38,5 para la venta minorista y se mantiene diez centavos por debajo de la zona de no intervención

Luego de una semana con el tipo de cambio al alza, el dólar volvió a perforar ayer el piso de la banda cambiaria, por lo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió comprar 50 millones de dólares.

De esta forma, generó un efecto monetario expansivo de $1.880 millones que se suman a los más de $7.000 millones que había volcado al mercado a mediados de enero por la compra de otros 190 millones de la moneda estadounidense.

Al igual que en aquella oportunidad, la medida no tuvo mayor influencia en la cotización del billete, que continuó retrocediendo y cerró a $38,52 en el minorista y a $37,54 en el segmento mayorista, es decir, diez centavos por debajo de la zona de no intervención, según informó ayer la propia entidad monetaria.

En la misma línea, el BCRA intentó volver a colocar al dólar por dentro de la banda de flotación mediante una aceleración en el descenso de tasas, que anotaron su decimotercera rueda consecutiva a la baja.

En esta oportunidad, la clásica licitación de Leliq tuvo una tasa promedio de corte de 56,94%, es decir, 19 puntos básicos menos que el lunes pasado y casi 250 puntos menos que a principios de 2019.

Como contraparte, no se pudo renovar la totalidad de vencimientos, ya que al adjudicar solamente $170.307 millones, se generó un efecto expansivo de $3.700 millones.

De todos modos, los especialistas aseguran esto no afectará el cumplimiento de las metas de enero del programa monetario, ya que todavía se cuenta con cierto margen. A su vez, pronostican que el descenso de tasas se mantendrá durante enero y se profundizará en febrero por la baja de encajes no remunerados.

El Gobierno coloca Letes

Al mismo tiempo, el ministerio de Hacienda colocó ayer 1.050 millones de dólares en Letras del Tesoro en dólares a una tasa nominal anual de 4,5%, con vencimiento al 30 de agosto de este año.

El interés de los inversores se vio reflejado en la cantidad de ofertas recibida que, según la información oficial, fue por 1.209 millones de dólares, a quienes se les aplicó un factor de prorrateo de 97,3 %. Esta fue la segunda licitación de este tipo de títulos luego de que en la primera, a comienzos de mes, se colocaran 950 millones de dólares a una tasa de 4,75%

La secretaría de Finanzas afirmó que si se renueva 70% de los vencimientos de este año, el dinero excedente se destinará a cancelar vencimientos del 2020 y mejorar el perfil de deuda, tal como fue anunciado días atrás.