El dólar llegó a un nuevo récord: cerró a $26,44 para la venta

En las dos últimas jornadas hábiles avanzó 90 centavos en el segmento minorista. La falta de oferta y el contexto externo influyeron en la suba

La cotización del dólar alcanzó ayer una nueva marca récord al cerrar la rueda en $26,44 para la venta en el mercado minorista y en $26 en el mayorista.

De esta forma, desde el jueves pasado, último día en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió a ofrecer al mercado US$5.000 millones a una cotización de $25 pesos por unidad, la divisa estadounidense avanzó 90 centavos en el segmento minorista y poco más de un peso en el mayorista.

Respecto al viernes pasado (último día hábil), la suba minorista de ayer fue de 49 centavos y de 69 centavos, mayorista.

El alza sucedió en las dos jornadas consecutivas, luego de que en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, anunciaron la próxima aprobación por el Fondo Monetario Internacional (FMI) del préstamo por US$50 mil millones e informaron la decisión de dejar flotar libremente la cotización de esa moneda extranjera.

El precio promedio del dólar operado por las principales entidades financieras fue de $25,47 para la compra y de $26,44 para la venta; con máximos de $26,80 para la venta en el Banco Galicia y un mínimo de $26 en el HSBC.

Mientras, en el Banco Nación se ubicó incluso por encima del promedio relevado por el BCRA, al cerrar en $25,50 y $26,50 para la compra y la venta, respectivamente.

Por debajo de la cotización del Nación se ubicaron el Banco Santander, en $26,25; el Supervielle, en $26,30; Macro, Credicoop y Ciudad, en $26,40; y el BBVA-Francés, en $26,44.

El incremento en el valor del dólar se produjo en un escenario de moderado volumen de operaciones, que sumó un total de US$528 millones, con una activa presencia de la demanda.

En tanto, en el mercado de futuros del Rofex se concretaron negocios por US$737 millones, de los cuales más de 70% se pactó para las posiciones junio y agosto, con precios de $26,40 y $27,617, respectivamente.

En estos valores, los contratos de futuros subieron más de $0,40 promedio, respecto al viernes, acompañando el avance del final del mercado de contado-spot verificado en la última media hora de la rueda.

Análisis

Respecto de las últimas alzas de la divisa, distintos analistas explicaron los factores que incidieron. “Hay más compradores que vendedores. El Tesoro no tiene mucho más para vender y el campo no aparece”, sintetizó Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen SA. “Además, el contexto externo no ayuda a que los inversores vengan a la Argentina a hacer carry trade”, agregó.

Por su parte, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, recomendó “estar atentos” a la decisión que esta semana tome el Banco Central Europeo (BCE), debido a que esta entidad viene desarrollando una política inversa a la de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que repercute en una depreciación del euro, que “contagia y castiga a las monedas de países emergentes”.

“El mercado de cambios comenzó a operar el dólar a $25,35 pero la oferta no se vio en todo el día, motivo por el cual comenzó a subir hasta que, faltando media hora y ante el temor de los bancos de no poder cubrir la demanda, el dólar se disparó abruptamente hasta alcanzar la insólita cifra no esperada de $26,20 en el mercado mayorista, 90 centavos más que el cierre el último viernes”, relató Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, quien también precisó que los operadores estimaron inicialmente que, “ante una suba del dólar mayorista de 3,5% en el día -un porcentaje aparentemente disruptivo-, el Banco Nación iba a intervenir para amortiguar la suba y no causar sobresaltos en la cotización”, pero esto no sucedió y, por el contrario, la entidad oficial “dejó que corriera la cotización”.

Préstamo

Por otro lado, también ayer, un informe elaborado por la Universidad Austral precisó que el crédito por US$50 mil millones de dólares acordado con el FMI es el monto más importante en términos nominales al que accedió el país desde 1958 a la fecha; equivale aproximadamente a 8,5% del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para este año, porcentaje que se encuentra apenas por debajo del préstamo de US$12.500 millones acordado por el ex presidente Eduardo Duhalde, equivalente a 9,8% del PBI de ese tiempo.

El estudio de la Universidad Austral indicó que “entre Argentina y el FMI se realizaron 27 acuerdos desde 1958 a 2018” con “una una clara tendencia alcista de los montos de los préstamos durante todos esos años”.

“Si comparamos los montos medidos en porcentajes del PBI, también se observa la creciente importancia de los acuerdos, especialmente a fines de los 90”, agregó el informe.

Por otro lado, el préstamo obtenido por la administración del presidente Mauricio Macri “equivale casi a cuatro veces” el récord anterior de US$13.600 millones otorgado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en el año 2000.

La casa de estudios destacó también que “en valores en dólares equivalentes a abril 2018 el acuerdo reciente representa dos veces y medio el acuerdo con el FMI realizado en el gobierno” de la Alianza.

Además, “representa 54%, en términos nominales, del monto total de todos los acuerdos realizados entre el país y el FMI desde 1958 hasta la fecha; y casi 40% en valores en dólares equivalentes a abril 2018”.

Apoyo

Por otra parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) divulgó su respaldo a la decisión del Gobierno de suscribir un acuerdo con el FMI, al sostener que “permitirá despejar la incertidumbre en el crecimiento de largo plazo al facilitar la reducción del déficit público”.

Sostuvo la AEA: “Se espera que dicho acuerdo favorezca la generación de confianza y por lo tanto dinamice la actividad productiva nacional. Que contribuya, además, a despejar la incertidumbre en el crecimiento de largo plazo de nuestro país al facilitar la reducción del déficit público. Se considera también muy positiva la decisión que emana del acuerdo tendiente a dotar de una creciente independencia al Banco Central”.

AEA -fundada en mayo de 2002- tiene como principal característica contar entre sus miembros a los titulares de las empresas más importantes del país, que en conjunto facturan US$53.000 millones por año, concretan exportaciones por US$9.604 millones y tienen una plantilla total de alrededor de 240.000 personas.

En un comunicado de prensa, AEA dijo que “éste es un momento oportuno para que los diferentes sectores políticos y sociales trabajemos juntos en la elaboración de los consensos fundamentales, y se encare con responsabilidad” la discusión del presupuesto 2019.