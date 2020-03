El déficit comercial de autopartes cayó 31% y cerró con un rojo de US$ 4.679 millones

El déficit comercial de autopartes en 2019 fue de US$ 4.679 millones, 31% menos con relación a 2018, resultado explicado principalmente por la fuerte caída en la producción de vehículos en el país, según informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

La entidad explicó que el año pasado el superávit comercial argentino fue de US$ 15.990 millones, por lo cual el déficit comercial del sector autopartista representó el 29,3% de ese saldo favorable de la balanza comercial nacional.

Las exportaciones de autopartes en 2019 alcanzaron los US$ 1.567 millones, disminuyendo 0,8% respecto al año anterior, lo que “evidencia la fuerte falta de competitividad sistémica en un año en donde el mercado brasileño creció 8,6%”, consideró AFAC. En tanto, las importaciones fueron de US$ 6.247 millones, cayendo 25,3% en 2019, resultado explicado principalmente por la fuerte caída en la producción de vehículos en el país. Este año, por segunda vez, el segundo mayor déficit en comercio de autopartes fue con Brasil, país al que se exportó por US$ 888 millones de dólares, con una disminución de 5,5% con relación al año anterior.

A su vez, las importaciones de autopartes desde Brasil decayeron a U$S 1.767 millones, contrayéndose 26,2% con relación a 2018. De este modo el déficit bilateral de autopartes bilateral fue de US$ 879 millones en 2019, disminuyendo 39,6% con relación al año anterior, y que equivale a 18,8% del déficit de autopartes global.