“El coronavirus va a generar un nuevo orden en materia laboral”

En el marco de una nueva celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el titular de la asociación sindical local se refirió a los cambios que dejará la pandemia en materia laboral

Cecilia Pozzobon cpozzobon@comercioyjusticia.info

Previo a la llegada de la pandemia de coronavirus al país -y con ella, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que modificó la rutina laboral de millones de argentinos- numerosas entidades empresariales del quehacer productivo nacional planteaban la necesidad de que se llevaran a cabo negociaciones en las que se pudieran acordar modificaciones en los contratos colectivos de trabajo (CCT), a fin de incorporar actualizaciones de nuevas tecnologías.

Con el Covid-19 en las calles, en la práctica, muchos de los puestos y modos de trabajo debieron ajustarse en función de la emergencia. Tal es el caso del teletrabajo.

En el marco de una nueva celebración del Día Internacional de los Trabajadores, Comercio y Justicia dialogó con Pablo Chacón, secretario General de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, y le consultó al respecto.

-¿Cómo analiza la necesidad de adecuación de algunos CCT en función de las nuevas tecnologías?

-Nosotros estábamos trabajando en ello antes de la llegada de la pandemia de coronavirus. Inclusive analizábamos el tema de la inteligencia artificial. Creamos, a nivel nacional, un instituto para tratar ese tema y justo llegó la pandemia. Creo que el coronavirus, mundialmente, va a generar un nuevo orden de las cosas, en materia laboral, con lo cual vamos a tener que analizar cómo estábamos antes y cómo hacemos ahora para salir. Salir y sostener las empresas y los puestos de trabajo, porque es importante tener en cuenta que sin empresas, no tenemos trabajo.

-¿Contemplan la posibilidad de incluir nuevas figuras o analizarlas, como el caso del teletrabajo?

-Calculo que sí. Nosotros ya lo veníamos viendo en el marco de ese instituto. Lo analizamos puntualmente para el caso de los desarrolladores de software que pueden desempeñar su trabajo desde su casa, sentados en la plaza o en un oficina, y están generando un producto de exportación.

-¿Qué análisis hace del impacto de la pandemia en materia laboral?

-El Gobierno nacional hace una apuesta muy fuerte al tema de la salud, para mantener o aplanar la curva de contagios de coronavirus. En materia económica, hay que tener en cuenta que nosotros ya veníamos de una debacle económica y llegó la pandemia y en el camino se fueron tomando todas las medidas necesarias. Por suerte salió la ayuda del Gobierno nacional para cubrir 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado que era una gran preocupación en nuestra actividad.

-¿Cómo ha sido el pago de los salarios?

-A fines de marzo y principios de abril estuvimos abocados al control de eso. Hubo inconvenientes pero prácticamente se logró el pago de todos los trabajadores. Vamos a ver ahora cómo se da abril, porque salvo bienes esenciales, comestibles, supermercados, etcétera, el resto de los rubros tradicionales sigue frenado. También estamos viendo el caso de la venta online mayorista, que no ha logrado la habilitación y tiene el mismo mecanismo que el de la venta online minorista.

-Más allá de atravesar esta pandemia ¿Qué desafíos ve en el sector?

-Creo que el comercio tradicional se va a seguir manteniendo. Se va a acelerar el tema del teletrabajo, la venta virtual, pero siempre vamos a tener un mayor porcentaje de gente que va a comprar de manera presencial o personal, en el formato físico.

-¿Y respecto de los deliverys?

-Creo que debe haber un Estado presente que regule. No pueden funcionar en la desprotección absoluta. Estos chicos deben tener seguros, cuestiones básicas que hoy en algunos casos no tienen. Hay un déficit en esta materia. Esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar más su funcionamiento y su aporte a la economía. Creo que hay certeza de que llegaron para quedarse. El tema es que el Estado debe estar presente y regular la actividad.

Acuerdo para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad comercial

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las tres cámaras empresarias del sector -la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca)- firmaron un convenio de emergencia por la suspensión de actividades con el fin del sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva.

El acuerdo habilita una baja salarial de 25 por ciento para los trabajadores suspendidos por las restricciones impuestas por el aislamiento social en función de la pandemia de coronavirus, ratificando en líneas generales las cláusulas del decreto 376/20 y el acta firmada el lunes por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), que será “de plena aplicación para las relaciones laborales del convenio colectivo de trabajo mercantil 130/75”.