Ejecutivos de finanzas piden que los gobiernos no denosten el mercado financiero

En el encuentro organizado por la delegación local del IAEF se mencionó la necesidad de que se entienda que el sector puede ser la vía para lograr el desarrollo. También se analizó la actividad en el marco de la crisis macroeconómica actual

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

En la décima edición del Congreso de Mercados de Capitales organizado por la delegación Córdoba del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el presidente del Matba-Rofex, Andrés Ponte, bregó porque “los gobiernos” no “denosten el mercado de capitales”.

“Cuando dicen que el mercado de capitales es timba y especulación es como un boomerang que les pega en la nuca”, refirió el representante de la alianza de dos de los principales mercados institucionales en los que se negocian contratos de futuros y opciones sobre activos financieros y commodities.

“Pido a los gobiernos que no nos denosten, porque cuando ellos deciden entregar todo gratis, como el fútbol para todos, la gente luego está en el barro y sin cloacas”, indicó.

La referencia no pasó desapercibida en el auditorio teniendo en cuenta el contexto político en el que se acaba de decidir un cambio de “color” para la conducción de los destinos del país a partir del próximo 10 de diciembre.

Asimismo, el pedido de Ponte vino a colación de la apreciación que hizo el ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, quien en su presentación hizo mención de la necesidad que existe de que al sector se lo reconozca por la conexión entre el ahorro y el financiamiento productivo.

“Hay mucho para hacer para cambiar esa visión parasitaria o especulativa que hoy se le asigna a esta actividad. Hay que lograr que se entienda que el mercado de capitales es una de las vías para que se logre el desarrollo del país”, indicó Giordano.

Según él, hay que “trabajar” en la conexión entre el ahorro y el financiamiento para la realización de viviendas, o para apoyar a los emprendedores o para realizar obras de infraestructura.

También hizo mención de que en materia de créditos, Córdoba como jurisdicción nacional está por debajo de la media. “Santa Fe, por ejemplo, está más desarrollada. Los préstamos de los cordobeses son la mitad que los de los santafesinos”, dijo haciendo referencia al potencial de crecimiento que hay en ese sentido, aunque reconoció que en esto se podrá avanzar toda vez que se resuelvan los problemas macroeconómicos que tiene el país.

En esa línea, el funcionario consideró que sin un ordenamiento del Estado (tributario, previsional y del gasto) es muy difícil que se pueda avanzar en materia de desarrollo.

“Hay que lograr un Estado más ágil, que garantice la seguridad jurídica, que devuelva en servicios los impuestos que paga la gente”, indicó Giordano, al tiempo que agregó que “sin todo esto es muy difícil que avancemos, pese a Vaca Muerta o cualquier otro sector o actividad”.

Base jurídica

En la apertura del Congreso, Patricia Boero, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores (CNV), refirió que el marco normativo argentino en materia de mercado de capitales se ha “adaptado” mucho al del resto de los mercados.

“Tenemos 130 normativas nuevas, muchas de ellas que corresponden a correcciones que salieron bajo el paraguas de la ley de Mercado de Capitales, que nos deja una base jurídica muy importante”, indicó Boedo, y agregó: “Están dadas las condiciones para lograr el desarrollo del mercado de capitales nacional”.

Distinguió el crecimiento que viene registrando Córdoba en el aprovechamiento de las herramientas que ofrece el mercado para financiarse y aseguró que la provincia tiene la mayor cantidad de emisores y emisiones de obligaciones negociables pymes (ON Pyme), el instrumento emblema de la actual gestión de la CNV, ya que su generación del surgió del seno de la actual comisión directiva.

Crece el fondeo de pymes en el mercado

A su turno, Fernando Luciani, director Ejecutivo del Mercado Argentino de Valores (MAV), hizo referencia al crecimiento que viene mostrando el financiamiento de las pymes en el mercado de capitales, pese al contexto de crisis.

“Uno de los instrumentos más utilizado por las pymes, el cheque de pago diferido (CPD), viene creciendo en el orden de 400% interanual este año”, dijo, y agregó que, pese a la crisis, el mercado se ha mantenido activo y con desempeño creciente.

“Sin embargo, todavía queda mucho por crecer”, indicó, en referencia a que muchas pymes aún no se relacionan con el mercado de capitales. “La demanda de productos pymes es un gran desafío porque, si bien es conocido que el riesgo de este segmento es mayor, los países crecen en función de ese desarrollo”, aseguró.

Finalmente, refirió que “uno de los grandes desafíos que tenemos los mercados es lograr que más personas estén dispuestas a invertir en el sector privado, en la economía real, para cambiar así la ecuación actual que muestra que entre 80% y 85% de las inversiones están en bonos u otros instrumentos del Estado”.