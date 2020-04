Economista del Santander cuestionó la emisión monetaria “descontrolada”

El economista jefe del Banco Santander, Juan Cerruti, consideró que, pese a la acelerado crecimiento de la base monetaria producto de la emisión del Banco Central en el marco de la crisis, no se avisora un escenario de hiperinflacion.

Sin embargo, estimó que el índice de precios escalará este año hasta 49,5 por ciento, con una dinámica que irá en crecimiento en el segundo semestre. Afirmó que será clave la política económica que aplique el Gobierno una vez superado el pico de la crisis por la pandemia.

En ese marco, propuso que, además de la emisión monetaria, hoy una fuente de recursos en la coyuntura, el Gobierno logre cerrar un acuerdo con los bonistas para que se recupere el crédito externo, incluso para que el Fondo Monetario (FMI) pueda desembolsar el último tramo pendiente del acuerdo logrado oportunamente para así evitar que la emisión monetaria sea el único motor para impulsar la demanda.

Cerruti disertó ayer por teleconferencia en una jornada organizada por la Bolsa de Comercio de Cordoba. El evento “Escenario macroeconomico en Argentina”, se inició con una introducción de Manuel Tagle, titular de la bolsa, seguido de Juan Carlos Rabbat de la Universidad Siglo 21 y por Lucas Navarro, del Instituto de Investigaciones Económicas de la entidad convocante.

“Esta crisis es de oferta, las politicas implementadas en 2008 no tienen mayor efecto”, dijo. La referencia es a la baja de tasas de intereses que ya no tienen mayor recorrido en el ámbito global. Sí, en cambio, destacó que funcionan otros incentivos como los fiscales, por ejemplo.

Cerruti estimó, en ese contexto, que en función de los antecedentes de pandemias previas pero analizando las condiciones actuales, esta crisis “tendrá forma de V”, esto es que habrá un rápido rebote y crecimiento de la economía global, siempre con los reparos propios de una situación cuya salida aun es incierta.

“Sin embargo, en Argentina las condiciones particulares de su economia, particularmente previo a la pandemia, hace suponer que la evolucion sera mas parecida a una U, es decir que la salida sera mas gradual y en un mayor plazo”, agregó.

Asimismo, el economista contrapuso las medidas tomadas por Argentina respecto de, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil. “Por ahora, la fuerte cuarentena da resultados respecto a las consecuencias del virus a diferencia de los otros paises que tomaron medidas tardias o mas laxas priorizando la economia”, dijo.

“No obstante, habrá que ver el día después cómo se sale de la situación de parálisis y recordó que hasta ahora, la estrategia del presidente Alberto Fernández tiene altísima aceptación”, destaó.

En cuanto a las estimaciones futuras para el país, dijo que hay varios elementos a considerar, entre ellos el impacto de la emisión monetaria que calificó como “desmedida” y también las consecuencias de un posible default.

En el tema inflación, afirmó que no hay análisis serios que puedan pronosticar su recorrido.

Es que si bien la emisión monetaria supondría un impacto en la inflación recién en los próximos cuatro o seis meses, hay factores que podrían frenar esa suba, entre ellos una fuerte recesión, un férreo control del tipo de cambio, tarifas congeladas, bajo uso de capacidad instalada, menor puja distributiva y por salarios y un superávit comercial importante, basado no en mayores exportaciones sino en la caída de las importaciones.

En ese marco, Cerruti consideró como clave el rol del Banco Central en el segundo semestre o cuando la crisis por la pandemia haya llegado a su pico.

“Hoy todos somos keynesianos”, dijo para graficar que en todo el mundo se aplican políticas de expansión del gasto para paliar los efectos de la cuarentena. “El tema es qué políticas económicas aplicará el Gobierno cuando la situación comience a normalizarse”, detalló.

Al respecto, se mostró proclive a que el Gobierno busque alternativas a la emisión y que, sin default, apele al crédito externo de organismos multilaterales para complementar los incentivos a la demanda.

La creciente brecha de los dólares financieros respecto al oficial marca la percepción de la pérdida del valor del peso, a tenor de la mayor emisión de dinero que, según indicó Cerruti, será record este año.

Con todo, consideró que ya en el tercer trimestre la economía argentina debería mostrar algun signo de repunte.

Tagle y Rabbat abogan

por sostener el capitalismo

Por lo demas, Manuel Tagle y Juan Carlos Rabbat, coincidieron en que más allá de las medidas de coyuntura, hay que sostener el sistema capitalista dentro del marco de la democracia.

Tagle fue aún más allá y pidió “dejar actuar a las empresas” y reclamó una baja de salarios, en el marco de un ajuste del gasto publico.

Por su parte, Lucas Navarro consideró clave evitar el default de la deuda como forma de evitar un “mal mayor” en el marco de una economía con serias dificultades.