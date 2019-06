Economía real y frente financiero, ejes centrales con vistas a las PASO

Lo afirmó Ernesto Mattos, economista e investigador de la UBA y del Centro Cultural de la Cooperación. “El peligro del camino recesivo es ir a una depresión”, alertó

Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

Este próximo sábado día 22 vence el plazo para la oficialización de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se efectuarán el 11 de agosto.

De esta manera, se precipita un tiempo preelectoral que -sin duda- pone la economía en el centro de la escena, teniendo en cuenta el contexto recesivo en el que se encuentra el país.

En este marco, Ernesto Mattos -docente investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación- advirtió de que la economía real y el frente financiero son los temas centrales a tener en cuenta hasta la PASO.

En este sentido, el especialista alertó -en diálogo con Comercio y Justicia- sobre que “el peligro del camino recesivo es ir a una depresión”.

Específicamente, en lo relacionado al mercado interno y la producción, Mattos destacó que la economía real “viene dando números negativos y principalmente esto se nota en la industria manufacturera en su conjunto, ya que se registran muchos meses consecutivos en un contexto de recesión”, a lo que agregó que el desafío mayor hoy consiste en la reactivación, objetivo que no alcanzó a ser logrado en este tiempo, aún con los mecanismos dispuestos recientemente como el Ahora 12 o lo créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

“Todavía se siguen cerrando fábricas y no hay signos de recuperación, salvo en el frente externo, pero que es producto de este superávit comercial que está teniendo el Gobierno y que se debe a la caída de las importaciones y no a un resurgir de las exportaciones”, declaró el investigador en conversación con este medio.

En segundo lugar, Mattos explicó que la “otra variable a tener en cuenta es financiera”, ya que “el Gobierno hasta ahora ha acumulado intereses en Letras de Liquidez (Leliq) desde octubre de 2019 hasta el 14 de junio pasado que equivalen a los subsidios a la electricidad del período 2008-2015”.

De esta manera, señaló el economista, se “ha priorizado un esquema de dinero rápido por el canal financiero y se ha emitido una cantidad importante para pagar estos intereses a costa de, por ejemplo, no actualizar correspondientemente las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) o las jubilaciones”.

Al mismo tiempo, el docente alertó sobre un “desangre en lo financiero” para poder afrontar los intereses de las letras y un pago de intereses de deuda que “ya alcanza 20% del presupuesto”. “En realidad – evaluó Mattos- nos hemos caído del mercado y nadie en el mundo nos quiere prestar”, a tasas razonables.

Perspectivas

En cuanto a lo que puede suceder en lo que resta de junio, y los meses de julio y agosto, el especialista integrante del Centro Cultural de la Cooperación descarta que pueda existir una modificación de la tendencia.

Durante los próximos meses, “los datos que se van a conocer van a ser más que nada estadísticos, como de un rebote, pero el Gobierno no va a implementar nuevas medidas”, anticipó. “Lo otro ya sería volver al esquema de una política económica de regulación, con la cual esta administración no se siente muy cómoda ideológicamente”.

Además, precisó, es necesario tener en cuenta que “no se ha logrado reducir la inflación; estamos llegando en la zona de Cuyo a casi 70% de incremento en el rubro de alimentos y bebidas”.

Finalmente, con relación a la fórmula propuesta por el oficialismo para las próximas PASO, Mattos dijo que la propuesta de Macri-Pichetto es pro mercado pero constituye una “ironía” porque “justamente estamos fuera del mercado en este momento”.

“Como no hay signos de recuperación y el Gobierno no está haciendo demasiado para evitar algo peor, el camino está abierto para una posible profundización de la recesión”, concluyó.