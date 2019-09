Ecogas se retiró del régimen de oferta pública de valores negociables

Distribuidora Gas del Centro (Ecogas) informó el “retiro de la sociedad del régimen de oferta pública de valores negociables”, esquema avalado oportunamente por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En paralelo, la compañía comunicó la “cancelación del programa global de emisión de Obligaciones Negociables (ON)” aprobado por la CNV en 2016 por un monto total de hasta 250 millones de dólares.

Las decisiones, a las que tuvo acceso Comercio y Justicia, aparecen reflejadas en el acta de la asamblea general extraordinaria llevada a cabo el pasado día 9 por la sociedad.

Si bien en ese texto no se describen los detalles de por qué se tomó tal determinación, se descuenta que tiene que ver con la situación macro que atraviesa el país, con mercados cerrados para la colocación de deuda y en un contexto de endeblez para salir a ofertar acciones de la compañía.

El 16 de enero del año pasado, este medio había publicado la decisión de Distribuidora Gas del Centro SA de iniciar gestiones para el ingreso de la sociedad al “Régimen de Oferta Pública” de acciones.

Esa determinación estaba condicionada al “resultado de la colocación de las acciones en el mercado por parte de los eventuales accionistas vendedores en una oferta pública secundaria”.

Las decisiones fueron debatidas en una asamblea llevada a cabo el 26 de enero de ese año.

En aquel momento, el presidente de la distribuidora, Gonzalo Alejandro Péres Moore, consideró: “Dadas las favorables perspectivas para el crecimiento del negocio energético y de distribución de gas en nuestro país y de la Sociedad en particular, resultaría aconsejable” esa alternativa.

Respecto a la decisión tomada en la reunión de directorio, se había aprobado llevar adelante las “gestiones, presentaciones y trámites necesarios para el ingreso al Régimen de Oferta Pública de acciones en el país ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), según régimen de la ley 26831, y listado en Bolsas y Mercados Argentinos SA y/o en otra Bolsa de Comercio o Mercado de Valores autorizados por la CNV y/u otras Bolsas o Mercados de Valores o autoridades del exterior que el Directorio determine oportunamente”.

Al mismo tiempo, se aprobó realizar “los trámites y gestiones para llevar adelante posible oferta secundaria”.

Con todo, y luego de más de un año, esa decisión quedó trunca y la empresa no sólo no saldrá a ofertar acciones sino que tampoco colocará ON para fondearse en el mercado. Está claro que el contexto es muy diferente hoy al que se vislumbraba entonces.

Bancor paga ON

El Banco de Córdoba pagará mañana un total de 83,45 millones de pesos, como parte del séptimo servicio de intereses de la Obligación Negociable Serie II emitida a fines de 2017 y con vencimiento de capital el 18 de diciembre de 2020.

Esa serie por 570,5 millones de pesos equivalentes entonces a 32,94 millones de dólares, fue emitida a 36 meses de plazo.

Aquellas colocaciones apuntaron a fondear a Bancor para poder sumar capital como forma de sumar recursos para las diferentes líneas de préstamos que tiene la entidad.