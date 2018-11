Dólar minorista estable permite convalidar leve baja en la tasa de Leliq

Cerró ayer en $36,30 para la venta al público, mientras que subió a $35,65 en el segmento mayorista. En tanto, se subastaron $96.071 en Letras de Liquidez, a un promedio de 68,1%

A un mes de implementado el nuevo programa monetario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo la conducción de Guido Sandleris, el dólar logró encontrar cierta calma, posterior a la fuerte crisis cambiaria de los meses de mayo y septiembre de este año.

Así, en el marco de un esquema de bandas de libre flotación de la cotización de la divisa estadounidense, el billete verde cerró ayer estable en $36,30 para la venta minorista, según el promedio que releva diariamente la autoridad monetaria.

En tanto, en el segmento mayorista, el dólar se incrementó 16 centavos, llegando a $35,65 para la punta vendedora, en gran parte debido al feriado bancario de la jornada de hoy.

Este comportamiento favorable del tipo de cambio, que viene registrándose desde la mitad del mes pasado, tuvo como efecto que también en la jornada de ayer se convalidara otra leve baja en la tasa de interés de referencia que fija el organismo diariamente.

Así, el BCRA adjudicó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $96.071 millones a una tasa promedio de 68,19%, según se comunicó oficialmente, precisamente en una jornada en la que vencía este tipo de títulos por $39.370 millones.

Por otro lado, el volumen negociado de esta divisa en el segmento de contado fue de US$628,1 millones y en el de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se hicieron US$60 millones.

En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$745 millones, de los cuales más de 50% se pactó entre noviembre y diciembre a $37,24 y $38,60.

Según informó el BCRA, ayer las reservas internacionales finalizaron en US$54.067 millones, disminuyendo US$186 millones respecto del viernes pasado.

Mientras, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas tuvieron un saldo negativo de US$70 millones.

Día del Bancario

En tanto, hoy (Día del Bancario), los mercados operarán normalmente con la excepción de que no liquidarán las transacciones.

Al respecto, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) informó que tendrá actividad de negociación normal en los plazos de liquidación de 24 y 48 horas “con la única limitación de que no se efectuará la liquidación de operaciones, debido al feriado por el día del empleado bancario”, indicó un comunicado oficial.

“Así, aquellas operaciones concretadas con anterioridad, y cuyo vencimiento opere el 6 de noviembre, serán incluidas en los procesos de liquidación del 7 de noviembre”, informó la entidad.

En tanto, el mercado de futuros de Rosario Rofex no operará el segmento financiero (es decir el futuro de monedas) pero lo hará con normalidad en los futuros de agro y otros productos no vinculados al sistema financiero. “Les comunicamos que con motivo del día del empleado bancario no habrá negociación de los productos de la rueda RFX – Monedas. La negociación de productos de las Ruedas RFX – AGRO y RFX -Otros se llevará a cabo normalmente en los horarios habituales”, informó a sus agentes.

Por su parte, el Mercado a Término de Buenos Aires (Malba) también funcionará con normalidad pero no realizará liquidaciones. Finalmente, el Mercado Abierto Electrónico (MAE) operará de manera parcial.