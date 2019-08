Devuelven $390 millones de Ganancias a 36 mil jubilados provinciales

La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba pagará en dos tramos un total de 390 millones de pesos producto de la devolución de las retenciones de impuesto a las Ganancias aplicada a los beneficiarios, luego de las medidas adoptadas sobre el tributo por parte del Gobierno nacional.

Concretamente, la medida beneficiará 36.481 jubilados y pensionados y se abonará el lunes 9 de septiembre. Habrá una segunda liquidación especial el 9 de octubre.

El organismo recordó que el Ejecutivo Nacional dispuso la suba del Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias (MNI), retroactiva a enero de 2019, monto que pasará de $41.493,68 a $49.792,41.

Los dos pagos anunciados para devolver esa retención tendrán excepciones para algunos pasivos, que recibirán la diferencia en un sólo desembolso el 9 de septiembre.

Entre los que recibirán el pago en una cuota única, se encuentran jubilados y pensionados que con los nuevos valores del MNI dejan de estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, y los beneficiarios mayores de 80 años.

La medida excluye a 2.849 beneficiarios que hacen uso de la deducción específica para jubilados y pensionados, que equivale a seis haberes mínimos de jubilación nacional. Esto se debe a que dicha deducción es mayor al nuevo Mínimo no Imponible.

Por lo demás, además de la devolución, el cálculo de haberes de agosto que se pagará hoy, ya incluye el nuevo mínimo no imponible.