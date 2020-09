Deuda: oferta de Schiaretti genera ahorro de $7.500 millones de intereses en 2021

Equivale a casi una nómina salarial mensual de bolsillo. Son unos US$100 millones que también se repetirán en 2022, previo a comenzar a amortizar parte del capital de los tres bonos a reestructurar. En tanto, si se cuenta la amortización de US$725 millones del año próximo, implicaría recuperar toda la recaudación perdida desde la crisis

La propuesta de reestructuración de tres títulos de deuda bajo ley extranjera por 1.685 millones de dólares que el Gobierno de Córdoba hizo pública el viernes pasado implicará un ahorro en el pago de intereses por 100 millones de dólares anuales en 2021 y 2022.

Esa cifra anual representa, al tipo de cambio mayorista actual, unos 7.500 millones de pesos al año, prácticamente el equivalente a una nómina salarial mensual a los agentes públicos.

En paralelo, equivale a todo el ahorro anual previsto por la nueva Ley Previsional o, en la misma línea, al monto que, aun con el ajuste a los jubilados, el Tesoro provincial debería seguir aportando a la Caja para cubrir el rojo incluso luego de las transferencias de Anses para cubrir parte del quebranto del organismo previsional.

En tanto, si se considera la postergación del pago de capital del bono por 725 millones de dólares que vence a mediados del año próximo, el ahorro sería equiparable a una vez y media la pérdida que la Provincia advierte respecto a la recaudación desde que comenzó la crisis 26 meses atrás, cuando los ingresos pasaron a terreno negativo.

No obstante, aunque válido, ese último análisis no es del todo pertinente. Es que aun si Argentina no hubiese caído en una profunda recesión, el vencimiento de capital de ese bono tampoco se habría pagado. En circunstancias normales, cualquier emisor de deuda busca cancelar ese pago con la emisión de un nuevo título, por ejemplo.

En cualquier caso, la estrategia informada el viernes último por la Provincia de Córdoba apunta a evitar pagos que, de otra forma, no tendría forma de afrontarlos en esta circunstancia.

“Es una propuesta acorde a nuestras posibilidades de pago y en función de las proyecciones macroeconómicas futuras de una crisis cuya salida aún es incierta”, señaló a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.

Oficializada la oferta, ahora viene una etapa de negociación que desde la Provincia suponen difícil como cualquier proceso en el que están en juego millones de dólares.

El Valor Presente Neto (VPN) ofertado por Córdoba es de 69 dólares por cada 100 nominales. Desde esa perspectiva, la propuesta es muy inferior a la quita que logró el Gobierno nacional con su reestructuración de bonos bajo ley extranjera. Sin embargo, la Provincia aclaró que los bonos no son similares, por ejemplo, respecto a sus plazos de pago original a diferencia de los títulos que reestructuró la Nación. Citaron por el caso del título que vence en 2021.

Más allá de ese análisis , el punto ahora es saber cómo avanzará la negociación. Si bien no hay plazos perentorios oficialmente instituidos, sí hay una fecha clave límite que es diciembre próximo. Se trata del momento en que vence el próximo servicio de intereses. La idea es que ya entonces el proceso esté concluido y ese pago ya forme parte de la nueva reestructuración.

La propuesta

Respecto a la oferta oficial, “considera los impactos internos y externos derivados de la pandemia, adopta los criterios de sostenibilidad impulsados por la Nación y recoge las características particulares de la Provincia”.

El esquema no contempla quitas de capital, pero aplana el flujo de amortizaciones y reduce las tasas de interés.

Con relación a la devolución de capital o principal, el Gobierno propone un periodo de gracia para los próximos dos años donde no se contemplan amortizaciones “en función de que se proyecta que la economía estará en un periodo de recuperación desde el pico recesivo que se está presentando en el 2020”.

Según la propuesta, las amortizaciones comenzarán en 2023 con un esquema de pagos de capital diferente. De un esquema tipo Bullet (es decir, pago del 100% al vencimiento) como tienen los títulos originales, se propone migrar a un esquema de amortización semestral que implica devolver 20% del capital cada año.

“Esto permite aplanar el flujo vencimientos de manera que sean abordables con ahorros propios ante la eventualidad de que el acceso a nuevo financiamiento siga muy limitado”.

En cuanto a las tasas de interés, bajo la misma lógica de que los próximos dos años serán de recuperación partiendo de la brusca caída del PBI en el presente año, la Provincia propone una reducción a uno por ciento hasta el año 2022 inclusive. A partir del 2023 se contempla una tasa de cinco por ciento, lo que implica una reducción de poco más de dos puntos respecto a la tasa que contemplan los bonos a reestructurar que ronda entre 7,125 y 7,45%.

“Esta reducción se considera consistente con la mayor liquidez y los profundos cambios que se han producido en los mercados financieros internacionales”, considera el Ejecutivo.

En definitiva, el PDCAR 2021 por 725 millones de dólares que debía pagarse el año próximo, amortizará desde 2023 a razón de 20% de capital por año hasta 2028. En 2023 pagará sólo una cuota semestral, lo mismo que en 2028.

En tanto, el PDCAR 2024 por 510 millones de dólares, amortizará ahora entre 2025 y 2029. Finalmente, el PDCAR 2027 comenzará a pagar capital en 2026 y concluirá en 2030.