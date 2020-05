Deuda: Giordano justificó estrategia de “aplanar” la curva tras caída de 22,2% de los ingresos

El ministro de Finanzas de Córdoba argumentó ante legisladores de la Unicameral. Dijo que primero se buscará negociar los bonos bajo ley extranjera y, luego, el título bajo legislación local. La idea es negociar vencimientos que puedan pagarse con el flujo potencial de recursos. La recaudación de abril siguió en picada

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, defendió ayer la decisión de renegociar parte de la deuda provincial y anticipó que, en primera instancia, se buscará acordar tres títulos emitidos bajo legislación extranjera para luego avanzar con un bono en dólares bajo ley local.

En total, los cuatro títulos representan 72 por ciento de la deuda provincial, que al 31 de marzo alcanzó 172.562,77 millones de pesos.

La decisión de renegociar parte del pasivo provincial se produce en momentos en que la recaudación provincial mostró una nueva y drástica caída, en el marco de la crisis.

Efectivamente, según datos preliminares, los ingresos provinciales alcanzaron en abril a 18.597 millones de pesos, 22,2 por ciento por debajo de los 23.900 millones de pesos recaudados en el mismo mes del año pasado que, de hecho, ya era un monto exiguo, impactado por la crisis económica que se inició dos años atrás.

Los datos sobre la estrategia oficial fueron informados ayer por Giordano a través de una teleconferencia, ante los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria de la Unicameral.

Si bien la deuda total es una carga de peso y subió más de 10 mil millones de pesos en sólo dos meses, el problema no es tanto el stock sino el flujo de recursos necesarios para atender los vencimientos de corto plazo en el marco de la caída de recursos, datos que explicó el ministro.

Precisamente, Giordano atribuyó la actual dificultad de liquidez que atraviesa Córdoba a la confluencia de tres factores: el cierre de los mercados de capitales para Argentina; el largo y profundo ciclo recesivo con alta inflación que arrastra el país y la crisis asociada al aislamiento por el Covid-19.

Sobre ese punto, el funcionario ofreció detalles sobre la imposibilidad actual de acudir al mercado de capitales para poder refinanciar deuda, más aún en momentos en que el Gobierno nacional se encuentra en plena rediscusión de sus vencimientos.

En cuanto al ciclo recesivo, recordó que se inició hace más de dos años con la crisis cambiaria y que no tuvo desde entonces ningún cambio. Más aún, las perspectivas de corto plazo no son de un posible quiebre de la tendencia.

FInalmente, la llegada de la pandemia fue un golpe de gracia que afectó cualquier previsión, aún en medio de la crisis que atravesaba el país.

En esa línea, explicó que los servicios de la deuda y amortizaciones demandaban en los próximos nueve años, sólo cuatro por ciento de los ingresos corrientes netos de coparticipación a municipios, cifra que resultaba manejable de no haber mediado los tres factores ya mencionados que provocaron un “desfasaje temporal entre capacidad de pago y compromisos de la deuda”.

Ante los representantes de distintas fuerzas políticas que integran la comisión y con una presentación gráfica, Giordano recordó que la deuda de la Provincia se contrajo en el marco del “plan estratégico de obras lanzado para el período 2016-2019, por un total de 5.746 millones de dólares”. La presentación incluyó un detallado informe sobre las inversiones en cada área específica.

Del total erogado, indicó el funcionario, más de 55 por ciento fue absorbido por el ahorro de la Provincia y sólo 40 por ciento se cubrió mediante endeudamiento, mientras que de ese total 72 por ciento está compuesto por títulos públicos.

El ministro aclaró que la situación de Córdoba no constituye un caso único, sino que forma parte de un “problema generalizado, ante lo cual el Gobierno nacional creó una unidad de asesoramiento y apoyo a la sostenibilidad de la deuda pública provincial.”, tal como informó días atrás Comercio y Justicia.

Luego de estas explicaciones a los legisladores, Giordano indicó que el Gobierno está trabajando en el Plan de Sostenibilidad de manera que los servicios de la deuda sean compatibles con la capacidad de ahorro de la provincia.

La estrategia

La intención oficial es renegociar condiciones de cuatro bonos en dólares que totalizan unos 120 mil millones de pesos, esto es 72 por ciento del pasivo total. De esos títulos, tres están bajo legislación extranjera y uno bajo ley local.

Con todo, en una primera instancia se buscará renegociar los títulos bajo ley extranjera que vencen en 2021 por 725 millones de dólares, en 2024 por 510 millones de dólares y, en 2027, por 450 millones de dólares.

En una segunda instancia, quedará el bono por 300 millones de dólares que vence en 2026 y fue emitido bajo legislación local.

La idea, explicó el ministro, es definir en primera instancia la capacidad de pago que tendrá Córdoba en función de presupuestos “macroeconómicos realistas”.

Sucede que, sin chances por ahora de acceder al mercado de capitales para refinanciar vencimientos, la idea es que el flujo de fondos y de ahorro que se consiga en el tiempo sea el recurso con el que se puedan asegurar los pagos futuros.

Una vez diseñada esa proyección, se buscará “transformar” los bonos mencionados en títulos amortizables, esto es que no tengan vencimiento de capital al cierre, como los tres bonos a negociar, sino que pueda pagarse capital e intereses a lo largo de un tiempo que, en principio, Giordano no definió y que de hecho está en plena discusión.

Al igual que los bonos que el Gobierno nacional busca negociar en el marco del programa de reestructuración de deuda, los de Córdoba también tienen cláusulas de acción colectiva, esto es que si determinado porcentaje de tenedores de los títulos acuerdan con la nueva propuesta, el resto que no aceptó debe allanarse a la oferta oficial.

La intención es evitar ya en el segundo semestre los pagos pendientes y, por cierto, también los de 2021. Recién se comenzaría a pagar cuando se supere la crisis, no antes de los próximos 18 meses.

Ahora, la Provincia terminará de pulir la propuesta que luego elevará a la Comisión conformada por el Gobierno nacional para ese fin.

Una vez avalada, habrá contactos concretos con los bonistas seguramente a través de un road show virtual similar al que concretó días atrás el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por lo demás, la decisión de Giordano de presentar el tema ante la Comisión de Labor Parlamentaria de la Unicameral, generó sorpresa entre los legisladores.

Desde la oposición coincidieron en admitir las dificultades para que la Provincia atienda los compromisos asumidos aunque cuestionaron la falta de autocrítica del Gobierno respecto a asumir un pasivo que ahora no se puede atender en tiempo y forma.

Llegaron fondos a la Caja

Mientras tanto, Anses giró en las últimas horas a la Caja de Jubilaciones 617 millones de pesos correspondientes a la cuota de marzo del reconocimiento del déficit previsional de Córdoba.

El desembolso es una buena noticia entre tanta crisis. Ahora, Anses sólo adeuda la cuota de abril, que venció hace apenas 15 días.

Los giros al organismo previsional provincial son claves para atender el rojo de la Caja que, sin embargo, la Provincia debe atender aún con la asistencia de Anses.

De hecho, las dificultades para cubrir el déficit de la Provincia fue también tema de las consultas de los legisladores en el marco de la presentación de Giordano ante la Unicameral.

En ese marco, el ministro negó que se estudien reformas al régimen jubilatorio vigente para acotar el rojo. SIn embargo, el tema sigue latente como posibilidad, más allá de las sucesivas desmentidas desde el Ejecutivo provincial.