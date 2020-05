Deuda de compañías aéreas del mundo ascendería a US$ 550 mil millones

La deuda de las compañías aéreas en todo el mundo ascendería a US$ 550 mil millones para fin de año, lo que significa un aumento de US$ 120 mil millones sobre los niveles de deuda que se registraba a principios del 2020, según el último análisis realizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El estudio señala que US$ 67 mil millones de la nueva deuda se componen de préstamos de los gobiernos (US$ 50 mil millones), impuestos diferidos (US$ 5 mil millones) y garantías de préstamos (US$ 12 mil millones).

En tanto, US$ 52 mil millones provienen de fuentes comerciales que incluyen préstamos comerciales (US$ 23 mil millones), deuda del mercado de capitales (US$ 18 mil millones), deuda de nuevos arrendamientos operativos (US$ 5 mil millones) y acceso a líneas de crédito existentes (US$ 6 mil millones).

La ayuda financiera es un salvavidas para superar lo peor de la crisis sin cesar las operaciones, pero durante el período de reinicio posterior a la pandemia, la carga de la deuda de la industria estará cerca de US$ 550 mil millones, un aumento masivo del 28% respecto de la deuda que había al inicio de las restricciones.

“La ayuda gubernamental está ayudando a mantener a flote a la industria. El próximo desafío será evitar que las aerolíneas se hundan bajo la carga de la deuda que está creando la ayuda”, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

En total, los gobiernos se comprometieron a aportar US$ 123 mil millones en ayuda financiera a las aerolíneas, pero de esta cifra, será necesario reembolsar US$ 67 mil millones y este saldo consiste principalmente en subsidios salariales (US$ 34.8 mil millones), financiamiento de capital (US$ 11.5 mil millones) y desgravaciones/subsidios fiscales (US$ 9.7 mil millones), algo que es vital para las aerolíneas que gastarán aproximadamente US$ 60 mil millones en efectivo sólo en el segundo trimestre de 2020.

Los US$ 123 mil millones en ayuda financiera del gobierno equivalen al 14% de los ingresos totales de las aerolíneas de 2019 (US$ 838 mil millones) y las variaciones regionales de la dispersión de la ayuda indican que hay lagunas que deberán llenarse.