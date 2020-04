Destacan cinco principios de la reestructuración de la deuda que propone Argentina

El documento de la ONU señaló la importancia de la sostenibilidad planteada por el ministro Guzmán al momento de anunciar la oferta a bonistas privados. Se impulsa la creación de una autoridad global para trabajar los casos de endeudamiento de distintas naciones

Un documento publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) destacó cinco principios que pueden extraerse de la propuesta de reestructuración de deuda que está realizando el Gobierno nacional, en el marco de un contexto global caracterizado por el avance de los contagios de Covid-19 y el efecto que esto tendrá en las economías, sobre todo de países en vías de desarrollo.

El informe, titulado From the Great Lockdown to the Great Meltdown: Developing Country Debt in the Time of Covid-19 (Del “Gran Cierre” a la “Gran Fusión”: la deuda de los países en desarrollo en tiempos de Covid-19) constituye una respuesta a un documento presentado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue titulado “El Gran Cierre” y hacía referencia a cómo la pandemia afectará a la economía global y a la de cada país específicamente. En estas estimaciones, el organismo multilateral de crédito enfatizaba en que el mundo se encontraba en las puertas de una recesión similar a la de la Gran Depresión de 1930.

En una clara intertextualidad con la posición de la entidad que conduce Kristalina Gerorgieva, ayer la dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elaboró otro documento proponiendo ideas para superar la crisis, focalizando en destacar acciones que pueden contrarrestar los efectos económicos, sobre todo en el caso de las naciones que tienen altos niveles de compromisos financieros externos.

En este punto, el informe destacó las gestiones de la Administración de Alberto Fernández e interpretó que pueden destacarse cinco principios de este tipo de propuesta, aplicables al resto de las naciones que se encuentran en condiciones desfavorables en su frente externo.

Además, la organización pidió la creación de una “autoridad global internacional de deuda de países en desarrollo”, para comandar negociaciones conjuntas de los países que tienen en este momento sus recursos comprometidos en la lucha contra el coronavirus.

Principales puntos

Específicamente en lo relacionado al caso local, el informe precisó que, a pesar de que pueden faltar detalles, “el Gobierno argentino ha establecido principios básicos que

regirán en su enfoque para la reestructuración de su deuda pública”, los cuales incluyen distintos puntos a tener en cuenta.

En primer lugar, en las propuestas oficiales de canje de los compromisos financieros sobresale que “el objetivo general de la resolución de la crisis de la deuda soberana debe ser poner la deuda pública del país en un camino sostenible, a lo largo del cual el ratio deuda / PIB cae persistentemente, que es compatible con estrategias de desarrollo a largo plazo para fomentar la producción nacional”, entendiendo que la capacidad de producción facilita “la diversificación estructural y la inclusión social y, por lo tanto, coloca a la economía en un camino virtuoso hacia un desarrollo socioeconómico estable y sostenido”.

En segundo lugar, se señala que la propuesta argentina indica que “las reestructuraciones de la deuda soberana deben permitir un ‘espacio para respirar’, a través de

formas apropiadas para el pago de los servicios de deuda, para que los gobiernos resuelvan o mitiguen desequilibrios macroeconómicos, tanto externos como internos, a través de políticas inclusivas de crecimiento, en lugar de precipitados ajustes austeros”.

En esta línea, “lograr una trayectoria fiscal sostenible puede requerir déficits fiscales iniciales persistentes o incluso crecientes, junto con reformas tributarias redistributivas” permitirán “minimizar los impactos recesivos y lograr presupuestos equilibrados futuros sobre la base de un camino de crecimiento dinámico en lugar de depresión profunda”.

El tercer principio que destacó el informe está relacionado con que en el marco de la pandemia de Covid-19, “las trayectorias de las balanzas fiscal y comercial deberán ajustarse” para permitir que los países con reestructuraciones puedan absorber de manera inmediata el impacto de la crisis sanitaria.

Para esto, tomando lo señalado en un cuarto principio extraído por el documento de la ONU en relación al caso argentino, “los elementos esenciales de una reestructuración exitosa de la deuda soberana incluyen el pago de intereses sostenibles para la deuda pública en el mediano y largo plazo”, así como la vinculación de estos pagos en moneda extranjera a los ingresos por las exportaciones.

Finalmente, el análisis indica que al terminar “una reestructuración exitosa de la deuda soberana, los países deudores deberían poder recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales a costos sostenibles de refinanciación”.

“Debe quedar claro que los principios básicos sobre los que se basa esta propuesta -entiéndase la que realizó Guzmán a los bonistas privados- (así como los principios en curso en las negociaciones de Argentina sobre su deuda con el FMI) se sostiene en elementos esenciales para garantizar que el mundo en desarrollo puede salir de las cargas de deuda insostenibles, de una vez por todas”, indicó la Unctad en el apartado dedicado al caso local.

Bancos

El Central aumenta la tasa de pases y reduce encajes para mejorar los plazos fijos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió ayer subir la tasa de pases y reducir los encajes de los bancos como medidas de incentivo para que suban las tasas que ofrecen a sus depositantes para plazos fijos y así atraer a los fondos que están participando fuertemente en el mercado de cauciones. De esta forma, el BCRA fijó que la tasa de pases se incremente desde el 11,4% actual al 15,2% y que los fondos T0 o “money market” -aquellos que pagan interés pero que pueden ser retirados en cualquier momento- no tengan encajes, lo que permitiría a los bancos ofrecer una mayor remuneración de esos depósitos. La decisión fue adoptada ayer en la reunión de Directorio de la entidad monetaria que dirige Miguel Pesce y tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de los depósitos en pesos y, de este modo, desalentar las operaciones de Contado con liquidación (CCL) y de compra de dólares vía bonos soberanos. Durante las últimas jornadas, la cotización del dólar implícito en las operaciones con CCL y MEP, como se los conoce en el mercado bursátil, a tocar los $115 por dólar, un récord para ambas cotizaciones. En tanto, este lunes comenzó a operar un nuevo piso para la tasa de depósitos en plazo fijo menores a $1millón que, según dispuso el BCRA, no podrá ser menor a 70% de la tasa de política monetaria, que equivale actualmente a una base de 26,6% de tasa nominal anual para los depósitos de este tipo.

Licitación

Economía ofrece cuatro títulos en pesos para captar liquidez

El Ministerio de Economía licitará hoy cuatro títulos en pesos con el objetivo de captar la liquidez en el mercado y continuar con su programa de manejo financiero. Así lo anunció la cartera que dirige Martín Guzmán al señalar que la operación comprenderá a Letras de descuento a 49, 64 y 94 días, junto con un Bono ajustable por Cer BONCER 2021, con vencimiento previsto para el 17 de abril del año próximo.

Con esta operación “se busca canalizar una porción de la liquidez disponible hacia instrumentos de deuda del Tesoro, que ofrecen una tasa de rendimiento de acuerdo con las políticas de deuda oportunamente comunicadas”, informó el Ministerio. El precio mínimo para las Letras a 49 días es de $959,90, la de 64 días es de $948,50, para la de 94 días es de $926,51, y para el BONCER 2021 de $1.000,01, siempre cada $1.000 de valor nominal. La recepción de ofertas comenzará a las 10 y culminará a las 15 y la licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.

Indec

SUPERMERCADOS: VENTAS CRECIERON 5,3% EN FEBRERO

Las ventas en los supermercados subieron durante febrero 5,3% en relación a igual mes del año pasado, luego de 14 meses consecutivos a la baja, mientras que en los centros de compra se registró un aumento del 10,9%, informó ayer el instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, las ventas del segundo mes del año, medidas a precios constantes, estuvieron en los supermercados u3,3% por sobre las de enero, mientras que en los shoppings el crecimiento fue de 2,1%. La suba interanual de 5,3% en las ventas en los supermercados quebró una racha de más de 14 meses de caídas consecutivas. Mientras, las ventas a precios corrientes en los supermercados para febrero sumaron $ 72.577,5 millones, lo que representó un incremento de 62,8% respecto al mismo mes del año anterior.