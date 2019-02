Después de un enero calmo, el dólar obliga a un megasalto de la tasa

El Banco Central convalidó una suba de 301 puntos básicos para el interés en la subasta diaria de Leliq. En tanto, la divisa norteamericana cerró en $40,53. Por otro lado, se conoció que en el primer mes del año la demanda por parte de personas humanas descendió 37% en la relación interanual.

Después de un enero de cierta calma con tendencia a la baja en la cotización del dólar y de la tasa de referencia, en el marco de una semana de alta volatilidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acudió a un megasalto de la tasa con el objetivo de controlar el mercado cambiario.

La entidad monetaria convalidó ayer una suba de 301 puntos básicos para el interés en la subasta diaria de Letras de Liquidez (Leliq) ubicándose en 49,03%, lo cual quitó presión al billete verde, que cerró en $40,53 promedio para la venta minorista. En tanto, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó a $39,53, catorce centavos debajo del cierre del miércoles.

Según se conoció, durante la rueda de este jueves, en el mercado de dinero entre bancos – conocido -conocido como call money- se operó también a la suba a un promedio de 43%.

Mientras, en swaps cambiarios, se pactaron US$133 millones, para tomar o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para hoy y el lunes.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), según se conoció, se operaron US$1.208 millones y la mitad de este monto se pactó entre febrero y marzo con precios finales de $39,90 y $41,14; y tasas de 48,81 % y 39,12 %.Finalmente, el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$651 millones y en futuros del Mercado Abierto Electrónico se hicieron US$4 millones.

Datos

En el inicio del año lectivo, las señales de la política monetaria contractiva que implementa la entidad conducida por Guido Sandleris parecen no ser buenas, o al menos no consolidar la tendencia que se venía registrando desde la implementación del programa en octubre pasado, respecto específicamente del dólar y la tasa (porque es necesario destacar que no ha tenido efectos reales en los índices de inflación).

Desde el décimo mes de 2018 y hasta enero -con mayores y menores altibajos- se registró un descenso tanto en el interés de referencia como en la cotización del billete verde, aunque ambos quedaron en niveles altos, si se compara con mitad del año pasado o interanualmente.

En este contexto, y según el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA correspondiente al primer mes del año -previamente a la volatilidad de los últimos días y cuando la entidad monetaria tuvo que intervenir para no dejar caer el valor de la divisa extranjera- “los clientes de entidades compraron en el mercado de cambios unos US$1.300 millones, mientras que el conjunto de entidades ofertó US$1.800 millones, colaborando a que el tipo de cambio se mantuviera durante la mayor parte del mes por debajo de la zona de no intervención, hecho que llevó al BCRA a comprar US$560 millones”.

Mientras, las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por unos US$1.800 millones, siendo protagonista principalmente en estas operaciones el sector de oleaginosas y cereales.

Por su parte, el segmento de personas humanas – “quienes en general demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior”-, compraron US$1.850 millones. En este caso, se percibió un descenso de 37% respecto a las compras por US$2.900 millones de enero de 2018.

En tanto, los inversores institucionales (tanto residentes como no residentes), efectuaron compras netas por alrededor de US$1.100 millones, mostrando una reversión respecto a las ventas observadas en enero de 2018 por US$1.600 millones. Adicionalmente, las entidades compraron US$800 millones por operaciones a término en moneda extranjera.

En detalle, en este período, el Gobierno por su parte registró el ingreso neto por emisiones por US$200 millones, principalmente por letras en moneda extranjera y en pesos.

Asimismo, realizó pagos netos a organismos internacionales por US$300 millones y, como consecuencia, las reservas internacionales finalizaron el mes en un stock de US$66.811 millones. Vale destacar que los movimientos de los últimos días recién podrán observarse en el próximo informe que emita la autoridad monetaria.