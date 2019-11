Desde 2008, Córdoba tiene 6.031 explotaciones agropecuarias menos

Los datos preliminares del Censo Agropecuario 2018 revelaron que en la provincia existen 20.660 unidades productivas con límites definidos, 22,6% menos que en el relevamiento anterior realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La provincia de Córdoba tenía, a fines de 2017, 6.031 explotaciones agropecuarias menos que las 26.691 existentes en 2008, lo que muestra una contracción de 22,6% en diez años, de acuerdo con los datos preliminares del Censo Agropecuario 2018 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec).

En efecto, se contabilizaron en Córdoba 21.022 explotaciones agropecuarias en total, de las cuales 20.660 tienen límites definidos y mixtos, esto es 8,3% del total de las unidades de todo el país que, según el Indec, sumaban 250.881 explotaciones en total a fines de 2017, de las que 228.375 tienen límites definidos o mixtos.

En el país, la desaparición de unidades productivas sumó 83 mil respecto de 2002, último censo completo que se realizó. Vale recordar que el de 2008 quedó inconcluso por lo que no hay datos a escala nacional, sino solamente en algunas provincias. En 2002, en el país se relevaron 333.533 explotaciones agropecuarias en todo el país.

“El censo de 2008 por el conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario fue incompleto, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Ésa es una brecha muy profunda e incomprensible”, indicó el director del Indec, Jorge Todesca, en momentos de la presentación de los resultados preliminares llevada a cabo en el Palacio de Hacienda.

Respecto de la desaparición de unidades productivas, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, es una “realidad que agobia y atraviesa a los distintos gobiernos que no pudieron o no quisieron contener a quienes producen”, al tiempo que alertó sobre el nivel de concentración que se generó.

El dirigente consideró “muy preocupante” la tendencia a la concentración y aseguró que “el gran desafío es frenar ese proceso y generar las condiciones necesarias para que se desarrollen y tengan expectativas de progreso los agricultores familiares, los pequeños y los medianos productores agropecuarios de todo el país”.

“Hace años que venimos advirtiendo de todas las maneras posibles a quienes nos han gobernado (tanto en el orden nacional como en el provincial) sobre las nefastas consecuencias que dejan los procesos de concentración y de desaparición de productores”, indicó y agregó: “Desde FAA hemos advertido la crisis y no nos escucharon. Esperamos que ahora, con la contundencia de estos números, los gobernantes tomen cartas en el asunto y avancen para frenar este proceso”, concluyó.

En Córdoba

Córdoba es la cuarta provincia de acuerdo a la cantidad de explotaciones agropecuarias censadas.

Primera se encuentra la provincia de Buenos Aires que, con 23.751.989 hectáreas destinadas a esta actividad, cuenta con 36.700 explotaciones agropecuarias.

Le siguen Misiones y Mendoza, que con 1.887.970 y 6.008.851 hectáreas poseen 23.341 y 21.178 unidades productivas respectivamente.

Cuarta se ubica Córdoba con 11.729.716 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria y por detrás de ella la provincia de Santa Fe, que con 9.476.631 hectáreas cuenta con 19.949 explotaciones agropecuarias.

La cantidad de terreno destinado en Córdoba a la producción del campo representa 7,4% del total de las hectáreas destinadas en el país a esta actividad (157.423.932 hectáreas).

Según la gestión

Otros de los datos que arroja el Censo Agropecuario tiene que ver con el tipo jurídico y la gestión cotidiana de cada explotación.

En este sentido, en la provincia de Córdoba, 90,5% de las explotaciones agropecuarias están gestionadas directamente el productor o miembros de la sociedad conformada, mientras que 4,7% cuentan con un administrador y 0,4% con una empresa de administración.

En Santa Fe, las gestionadas por su productor ascienden a 92%, mientras que en Buenos Aires llegan a 87,4%.

Datos nacionales

Del total de más de 250.000 explotaciones relevadas en el censo, 84% corresponden al tipo jurídico de personas humanas, mientras que 11% pertenecen a personas jurídicas y 2% a sociedades de hecho no registradas.

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra y uso de la misma, 69% son trabajadas por sus propietarios, mientras que 19% corresponden a arrendamientos.

Según la actividad

De las poco más de 157 millones de hectáreas ocupadas por explotaciones en todo el país, 33.182.639 hectáreas fueron implantadas, mientras que el restante 124.241.291 hectáreas se destinaron a otros usos.

De esas 33,2 millones de hectáreas, 38,5% fueron sembradas con oleaginosas; 30,4% con cereales; 11% con forrajeras anuales; 10,2% con forrajeras perennes; 3,3% con bosques y montes implantados; 2,4% con cultivos industriales; 1,4% con frutales; mientras que el restantes 2,8% se ocupó con demás cultivos.

Por último, las explotaciones destinadas a ganadería fueron 130.803 donde fueron relevados 40.411.905 vacunos; 8.625.383 ovinos; 2.573.681 caprinos; 3.601.236 porcinos; y 908.288 equinos.

Respecto a la población que reside en las explotaciones, un total de 732.986 viven en las explotaciones, de las cuales 38,4% son mujeres, 61,5% varones.

En cuanto a la mano de obra, durante el barrido en campo, se identificaron 420.704 ocupados permanentes de los cuales 195.561 son productores o socios y 225.143 son trabajadores permanentes.