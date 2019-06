Debuta la autogeneración eléctrica con 37 usuarios anotados en Córdoba

Hay 27 residenciales y 10 comerciales e industriales, entre ellos un frigorífico. Generarán energía de fuentes renovables para autoconsumo e inyectarán el resto al sistema que será remunerado por EPEC. Habrá incentivos para la compra de equipos y exención impositiva

Un total de 37 usuarios entre residenciales, comercios e industrias están anotados para comenzar a generar energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables y, eventualmente, inyectar el suministro ocioso a la red, aporte que será remunerado por la EPEC.

Los potenciales usuarios inscriptos corresponden sólo a EPEC. No hay datos aún respecto a quienes se anotaron para ser usuarios autogeneradores en las cooperativas del interior.

Se trata del debut de la Ley de Generación Distribuida que fuera aprobada oportunamente por la Legislatura adhiriendo a la normativa nacional sobre el tema.

La ley fue reglamentada tiempo atrás y disparó los plazos para su puesta en vigencia efectiva.

En ese marco, la semana próxima se concretará la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) para determinar la tarifa que se fijará para remunerar a esos usuarios.

La convocatoria será el 4 de julio próximo en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La idea es en principio extender la posibilidad de que los usuarios se generen su propia energía, quitando presión a la red tanto en generación como en transporte y distribución. Y ahí está realmente el ahorro. Es que si bien la tarifa que pagará EPEC a quienes le vendan el “sobrante” no será tentadora como para evaluar bajo esa premisa la amortización de una inversión que hoy aparece importante, sí lo será el ahorro que beneficiará a quienes autogeneren. Por lo pronto, no deberán pagar costos de generación, transporte y distribución y tampoco los impuestos que van ligados a esas prestaciones, en tanto y en cuanto no la reciban.

Los usuarios que cuenten con equipos propios, podrán generarse su propia energía y, por medio de un medidor bidireccional, inyectar a la red la electricidad que no consuman. Claro que, dependiendo de los equipos con que cuenten, seguramente tendrán que recibir parte de la energía de la red y ahí sí pagar los montos que correspondan por esos consumos.

Si bien aún no trascendió el valor que EPEC le pagará a quienes le vendan energía, en principio será el precio que se paga en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Ese valor, una vez más, no resulta tentador ni incentiva per se una inversión cuantiosa que se amortizará en varios años.

Pero, de nuevo, en el caso de Córdoba ése no es el espíritu de la norma. Diferente es el caso de Santa Fe, que sí remunera con un monto diferencial esa energía, en procura de incentivar inversiones en esa línea.

Según datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, de los 37 anotados para comenzar a autogenerar, seis tienen instalaciones preexistentes y el resto sumará equipos nuevos. De ellos, 27 son usuarios residenciales y 10 comerciales e industriales. Dieciocho están de la ciudad capital.

En cuanto al tipo de usuario, 12 son generadores pequeños y 25 medianos. No hay grandes generadores inscriptos.

Respecto a la potencia requerida, sobresale un pedido de 50 kilovatios que corresponde a un frigorífico del sur provincial.

Según pudo conocer este medio, todos los pedidos serán para generar con equipos fotovoltaicos, esto es paneles solares.

El cuadro tarifario propuesto por EPEC para la energía eléctrica renovable incluirá tarifas residenciales, general y servicios y grandes consumos. También se discutirá en la audiencia pública las tarifas diferenciadas en horarios de “energía en valle” para la carga particular de vehículos eléctricos.

Una vez que los usuarios generadores estén operativos, recibirán una factura única donde se enumeren los cargos de la energía consumida junto a impuestos y eventuales tasas asociadas, restados a los valores por energía inyectada -definidos por el nuevo cuadro tarifario- que no estarían afectados por ningún recargo tributario.

demás, el Gobierno provincial ya lanzó oportunamente un programa de incentivos para apuntalar la autogeneración, tanto en usuarios residenciales como en comercios, pymes e industrias.

El plan incluye créditos e incentivos fiscales a la generación distribuida con fuentes renovables y la eficiencia energética y totalizará una inversión de $600 millones, que se apalancará con fondos de la Provincia, Bancor y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La asistencia crediticia es a tasa subsidiada y busca impulsar el acceso a la tecnología para la autogeneración. En el segmento pyme, además se realizarán diagnósticos energéticos gratuitos que permitan el ahorro de la demanda eléctrica (ver aparte).

En la presentación de los incentivos, a fines de febrero pasado, el gobernador Juan Schiaretti aludió a la necesidad del uso racional de la energía para morigerar el impacto del cambio climático, pero también para moderar los mayores costos para las empresas tras la quita de subsidios por parte del Gobierno nacional.

“En nuestro país, la energía va a tener un peso muy superior en la estructura de costos de las empresas y en los ingresos de las familias. De allí que era clave se pusieran en marcha medidas para que la gente, al igual que en otros países del mundo, pueda autogenerar energía, tanto para ahorrar costos como para vender a las distribuidoras”, indicó el mandatario.

En el segmento de pymes y microempresas, Bancor otorgará créditos blandos para la compra de equipos de generación limpia y mejoras en eficiencia energéticas. La asistencia será de hasta $2,5 millones o equivalente en UVA, con tasa cero y plazo de amortización de hasta 60 meses.

En el caso de los usuarios residenciales, Bancor entregará préstamos en UVA, de hasta $250 mil, con plazo de hasta 60 meses y Tasa Nominal Anual (TNA) fija de cinco por ciento. Por su parte, el CFI pondrá a disposición del sector productivo dos alternativas: créditos de hasta $500 mil con una tasa de interés de 15 por ciento (tope máximo). Y créditos de $500 mil a $4 millones con tasa de interés de 30% (tope máximo). En ambos casos, el porcentaje de financiamiento cubrirá hasta 80% de la inversión.

En cuanto a los programas de incentivos fiscales, la Provincia prevé la exención de los impuestos a la inyección de energía y al pago de Sellos. También contempla la reducción de hasta 20% del pago de impuesto Inmobiliario durante cinco años (categoría residencial) y la reducción de hasta cinco por ciento de Ingresos Brutos durante cinco años (no residencial).

En el sector pyme, además las empresas que se anoten en el programa podrán acceder a un cambio en la categoría de usuario de la EPEC, lo que redundará en una baja de la factura (cargo por potencia).

La iniciativa apunta a dar continuidad a otros marcos normativos que van en la misma línea, como las leyes provinciales 10572, de “Promoción de Eficiencia Energética”; 10573, de “Agua Caliente Sanitaria”, y 10604, de “Generación Distribuida”.

Auditarán a pymes para sugerir planes de uso racional

El Gobierno provincial mantiene abierto el padrón para la inscripción de pymes interesadas en acceder a diagnósticos sobre eficiencia energética con el objeto de recibir sugerencias respecto a qué decisiones tomar para mejorar su perfil.

La intención oficial era lograr la inscripción de 500 compañías pero esa cifra no se logró pese a la extensión del plazo original vigente.

Mientras, el Gobierno avanzó en la formación de gestores que serán los responsables de auditar y evaluar a las pymes inscriptas en el plan de eficiencia energética.

Esos gestores están en condiciones de tomar entre cuatro y cinco empresas cada uno para realizar el diagnóstico energético y sugerir eventuales salidas, que no necesariamente culminarán en la instalación de equipos de autogeneración.

Una vez realizada la auditoría -que será subsidiada por el Gobierno provincial-, las empresas podrán gestionar el plan de créditos a tasa subsidiada para invertir en la mejora de su requerimiento energético.

Con todo, ya hay 36 empresas que fueron seleccionadas el año pasado y que, como una suerte de caso testigo, serán evaluadas en el cortísimo plazo y estarán en condiciones se poner en práctica el programa ya a fines de mayo o comienzos de junio próximo.

Más normas en el debate

El Consejo Asesor de Política Energética se reunió ayer el Cosquín y avanzó en el diseño de dos iniciativas a debatir. Por un lado, se trabajará en una norma sobre etiquetación.