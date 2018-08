De Pablo “no garantiza” que no vaya a haber nueva corrida cambiaria

Ello, pese al anuncio del Ministerio de Hacienda de que desde hoy se venderán menos dólares. El economista participó ayer del Seminario Anual de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC)

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

El Gobierno redujo ayer de 100 millones a 75 millones de dólares la venta diaria de esa moneda que realiza el Banco Central, decisión que se extenderá “durante los próximos tres días”, y a 50 millones “a partir de ahí” en adelante, de acuerdo con lo que informó el Ministerio de Hacienda. Según su titular, Nicolás Dujovne, esta decisión obedece a “la posición de liquidez en pesos” que se ha acumulado.

Lo cierto es que la venta de dólares del Ministerio de Hacienda está asociada al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Consultado por Comercio y Justicia al respecto, en el marco del Seminario Anual de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) “El comercio y el contexto olítico-económico 2018”, el economista Juan Carlos de Pablo indicó: “El Tesoro va a vender menos dólares. Sin embargo y pese a que un principiante podría decir rápidamente que el dólar aumentaría, yo digo que en el mercado cambiario pasan muchas cosas, intervienen más actores, no necesariamente suba el dólar”.

Y consideró: “Yo no garantizo que la corrida de mayo no se vuelva a dar. Ahora, es cierto que hay algo diferente. Si el jueves -Dios no lo permita- se vuelve a dar un salto en el precio del dólar, creo que (Luis) Caputo va a saber más qué hacer que si estuviera (Federico) Sturzenegger. Eso es un avance”.

En cuanto al accionar del Gobierno frente a la recesión y la corrida, el economista dijo a la prensa que, “desde el punto de vista de la política del bombero, todo bien, ahora quiero ver que el Gobierno complemente eso con el resto de la política económica”.

Con su característico modo de expresarse, también se despachó con que una posible baja de impuestos y de tasa de financiamiento dependerá del “susto de todos”.

“Dividamos la cosa. En materia impositiva, los contribuyentes somos millones de personas muy mal organizadas, mientras que los beneficiarios del gasto están muy bien organizados. Eso es algo objetivo. Por lo tanto no me hago ninguna ilusión”, refirió.

El reclamo de los comerciantes

En tanto, los dirigentes del sector comercial de Córdoba, representados por Darío Brasca, presidente de la CCC, y Guillermo Dietrich, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACS), reclamaron ante representantes del Gobierno de la ciudad y de la Provincia disminuir los costos asociados a la actividad económica.

“Argentina pasa por otro de sus ciclos de inestabilidad. Pobreza, elevada presión impositiva, déficit fiscal y comercial, un Estado ineficiente y caro. Necesitamos un país que promueva el desarrollo. Sufrimos impuestos injustos más allá de toda lógica. Pedimos disminuir los costos, el primero, que quedó establecido a partir del consenso fiscal, que es la suba en la tasa para el comercio y los servicios”, reclamó.