De Loredo propuso eximir del pago de tasas y congelar sueldos en la crisis

El concejal Rodrigo de Loredo propuso al intendente de Córdoba Martín Llaryora avanzar en un paquete de medidas para afrontar la crisis que incluye, entre otras medidas, eximir del pago de tasas a determinados sectores y por un período definido. También congelar o reducir salarios como forma de neutralizar la baja de ingresos que provocaría la primera decisión.

De Loredo presentó el combo como una alternativa “abierta al debate” pero como parte de la “necesaria discusión” que debe plantearse en esta instancia, en el marco del impacto por la pandemia del coronavirus. Según afirmó, el paquete generaría un costo fiscal de 2.160 millones de pesos que se podría recuperar con un ahorro del mismo tenor. “Ésta es una iniciativa que acercamos al oficialismo, con la intención principal que contribuya y sirva como disparador para que discutamos cuál es la mejor alternativa para dar respuesta a los sectores más golpeados por las consecuencias económicas de la pandemia. Puede no ser esta, pero debemos dar respuesta. Pongamos sobre la mesa las distintas miradas y contribuyamos a diseñar medidas que lleven alivio y tranquilidad a vecinos y comerciantes dentro del marco de posibilidades del municipio”, enfatizó. Respecto a la iniciativa, propone al Ejecutivo analizar la posibilidad de no cobrar las cuotas 3 y 4 de la contribución Inmobiliario 2020; de las cuotas 2 y 3 del Automotor 2020; y que taxis, remises y ómnibus no tengan que pagar el impuesto Automotor por lo que resta del año. Para aquellos vecinos que hayan abonado la cuota única de estos tributos se sugiere otorgarles un crédito fiscal para el próximo año.

Asimismo, De Loredo agregó la posibilidad que se reduzcan 20 por ciento las alícuotas de Comercio e Industria en los meses de marzo, abril y mayo y que no se cobre el monotributo municipal por el mismo período.

Según cálculos del concejal y su equipo, las medidas implicarían un costo fiscal estimado de 2.160 millones de pesos para el municipio. Con números en mano, sugirió una serie de alternativas para lograr ahorro fiscal que permita financiar los estímulos para reactivar la economía de la ciudad.

Por un lado, el congelamiento de los haberes del 100 por ciento de la planta permanente por 90 días, a excepción de quienes se desempeñan en el área de Salud. También, al congelamiento al que ya están sujetos los funcionarios municipales, se propone sumarle una reducción del 20 por ciento de sus haberes por seis meses. Finalmente, una reducción de 10 por ciento del monto a abonar por los contratos de recolección de residuos. “Con estas medidas, se puede lograr un ahorro de 2.160 millones de pesos, necesarios para darle a los vecinos de Córdoba un respiro ante las consecuencias económicas que esta pandemia trae a nivel mundial”, expresó De Loredo.