Cuarentena: las pymes cordobesas tienen fecha de caducidad frente al aislamiento preventivo

Algunas empresas alertaron que pueden “sobrevivir” en las actuales condiciones, sin ayuda,

hasta dos semanas más. Otras, en tanto, especificaron que pueden llegar a un mes o a dos.

Alertan sobre la dificultad de pagar impuestos y salarios

El aislamiento preventivo y obligatorio que estableció el Gobierno nacional el pasado 20 de marzo para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus en el país dejó sin actividad numerosos rubros que son los considerados no esenciales. Las micro, pequeñas y medianas empresas que integran esos rubros en Córdoba ya tienen, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), fecha de caducidad.

Así, de acuerdo con el sondeo, casi un tercio de las pymes comerciales, industriales y proveedoras de servicio cordobesas asegura que puede seguir funcionando en el actual contexto de emergencia sanitaria, sin ayuda extra, hasta finales de abril.

Otro 22% considera que sólo “aguanta” hasta mediados de este mes, mientras que 27% estima que puede seguir funcionando hasta mediados de mayo.

“Necesitábamos saber cuál es la realidad que están viviendo las pymes con este aislamiento preventivo y obligatorio que las ha dejado a muchas sin ninguna actividad”, refirió Ezequiel Cerezo, presidente de Fedecom, quien destacó a su turno que algunas de las respuestas (por la época en la que se hizo el relevamiento) se conocieron antes de que se anunciaran algunas medidas oficiales de apoyo, que -dijo- están bien tomadas. “Algunas las solicitamos nosotros para hacer frente a la emergencia social”, indicó.

El relevamiento realizado por el Departamento de Estadísticas de Fedecom alcanzó a 900 empresas de toda la provincia (65% comercios, 25% servicios y 10% industrias) y fue llevado a cabo entre el 20 y el 30 de marzo pasados. El sondeo refiere que, 31% de los comercios consultados indicaron que, atendiendo a las dificultades que enfrenta, puede seguir funcionando sin ayuda entre dos semanas y un mes más. Otro 30% cree que sólo puede hacerlo entre una y dos semanas más, mientras que 28% estima que puede llegar a funcionar hasta mediados de mayo.

En el sector de servicios de la provincia la situación es más dispar. Así, mientras 21% cree que puede funcionar en las actuales condiciones entre una y dos semanas más, 23% estima que puede llegar al mes, y 27% considera que ese período puede estirarse hasta mediados de mayo.

En cuanto al sector industrial, la situación es más marcada. Allí 40% estima que puede seguir funcionando hasta un mes más, 17% cree que sólo logrará hacerlo las próximas dos semanas, mientras que 28% considera que podrá seguir hasta mediados de mayo.

El relevamiento de Fedecom también consultó sobre las medidas que tomarían las pymes si la crisis llevara a sus empresas a una situación “extrema”. En ese sentido, la mitad de las empresas consultadas admitieron que recurriría a un crédito.

Teniendo en cuenta las respuestas dadas según los sectores, ésta englobó a 54% de los representantes comerciales, 48% de los industriales y a 45% de los empresarios pymes de servicios.

Otras de las respuestas consideradas, aunque en menor medida, fueron resolver los gastos apelando a otra fuente de ingreso como salarios o rentas (21% de las respuestas del sector comercial, 26% del sector industrial y 22% el sector de servicios) y vender la empresa y reinvertir que tuvo muy poca adhesión entre los consultados (5% en el caso de las respuestas del sector comercial y 8% en el caso de los de servicios).

Fedecom considera “llamativa” la primera opción de respuesta que surge como “Plan B” para que las pymes sigan funcionando (recurrir a un crédito) ya que indica que es baja la proporción de pymes que son consideradas “sujeto de crédito” en la provincia.

El relevamiento indica que esa realidad alcanza a 57% de las empresas comerciales consultadas, la cifra escala hasta 69% en el caso de las pymes proveedoras de servicios y alcanza también a 50% de las pymes industriales cordobesas.

Para reforzar esta respuesta, se consultó cuántas empresas cuentan con el certificado Mipyme que otorga Nación. En este caso, 62% de las comerciales indicaron que no cuentan con ese aval, 64% de las proveedoras de servicios tampoco lo tiene, mientras que en el caso de las industrias sólo 32% cuenta con ese instrumento.

Respecto de la estructura

de costos

El relevamiento también procuró dar a conocer la incidencia que está teniendo la emergencia sanitaria en la estructura de costos de las pymes cordobesas. De este modo, se conoció que 74% de las empresas comerciales alquila un local para ejercer su actividad. Esa proporción baja a 59% en el caso de las empresas proveedoras de servicios, y a 52 para el caso de las pymes industriales. En cuanto a los trabajadores a cargo, 40% de los comercios cordobeses de la provincia no tiene empleados y 46% tiene hasta cinco trabajadores.

En el caso de las industriales, 47% tiene hasta cinco empleados. Y de entre las empresas de servicios, 43% no tiene empleados a cargo, mientras que 33% cuenta con hasta cinco trabajadores.

En ese sentido, 58% de las pymes comerciales indicaron que es “alta” la incidencia de la situación actual en la dificultad para afrontar el pago de salarios, mientras que en el sector de servicios esa realidad es de 51% de las consultadas y sube a 70% en el caso de las industrias, donde 80% de los consultados aseguró que la incidencia de ese ítem es alto en su estructura de costos.

Otro dato no menor es el impacto que tiene la situación de crisis en la dificultad que genera a los empresarios para pagar los impuestos. De los consultados del sector comercio, 80% dijo que la dificultad es alta (sobre todo lo relativo a Monotributo y la AFIP); proporción que llega a 78% en el caso de los empresarios del sector de servicios y a 70% entre los del sector industrial.

Finalmente y respecto de las ventas, 90% de los consultados del sector del comercio dijo que el impacto de la crisis en la caída de las ventas es alto, mientras que es ese porcentaje alcanza a 85% de los encuestados del sector de servicios y a 83% de los referentes del sector industrial.