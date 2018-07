Cruce entre Nación y Córdoba por compromiso en obras

La secretaria de Infraestructura del Ministerio del Interior aseguró que se cumple en tiempo y forma. La Provincia admitió que si bien los programas de esa cartera están “al día”, subsiste una deuda certificada que ya alcanza $3.400 millones sólo en proyectos viales

Los compromisos de inversión en obra pública asumidos por el Gobierno nacional con la Provincia de Córdoba volvieron a generar ayer cruces entre ambas administraciones, luego que la secretaria de Infraestructura del Ministerio del Interior, Mariana Klemensiewicz, aseguró que los fondos comprometidos “sí llegan” a destino.

De la Provincia, fuentes consultadas por Comercio y Justicia admitieron que si bien los programas asumidos por la cartera del Interior están “al día”, la deuda de Nación por obras viales ya alcanza 3.400 millones de pesos. “Hace meses que no mandan un peso”, disparó el Ejecutivo provincial. De todas formas, se descartó -por ahora- avanzar con algún tipo de acción ejecutiva, por ejemplo una carta documento.

El entredicho entre la Provincia y la Nación por el tema compromiso de obra no es nuevo aunque ayer cobró nueva fuerza a raíz de las declaraciones de la funcionaria nacional, quien acompañó al intendente Ramón Mestre en la inauguración de un nuevo Parque Educativo.

“Nosotros desde lo institucional seguimos trabajando con la Provincia como trabajamos con muchos intendentes de Córdoba respetando lo que el Presidente nos ha pedido, que es traerles obras a los cordobeses”, señaló Klemensiewicz cuando se la consultó respecto a la relación con el gobernador Schiaretti relativa al tema.

En ese sentido, recordó que la Nación lleva invertidos en la provincia “más de 2.500 millones de pesos en obras, algunas las canalizamos por la Provincia que fue la que nos presentó algunos proyectos y muchas otras por los intendentes (…) y no hemos hecho ningun tipo de distinción más que la necesidad”, dijo.

Acto seguido, señaló que “lo que sí entendemos es que Córdoba ha sido una provincia que cuando uno ve la inversión que se hizo en obra pública en la última decada, sobre todo con el gobierno kirchnerista, ha sido castigada, y el Presidente ha decidido asumir un compromiso muy fuerte de llevar obras a la provincia y trabajar en conjunto con el Gobernador para traer agua, cloacas y los servicios básicos”, completó.

Seguidamente y ante una pregunta respecto a la eventual deuda que mantiene por obras comprometidas, Klemensiewicz negó que haya atrasos. “Sí llegan los fondos y de hecho los equipos de la Provincia están viajando cada 15 días a la Secretaría, acaban de presentar unos certificados sobre plata que ya tenían desembolsada. Vienen avanzando en algunas obras, ahora estamos por firmar unos nuevos convenios que habían quedado como un compromiso entre el Presidente y el Gobernador. Hoy no hay tiempo de seguir sembrando diferencias”, aseveró.

Con todo, luego fue consultada por la deuda que la Provincia reclama por obras, como la avenida Circunvalación.

“Esa obra la financia Transporte (en rigor es Vialidad), yo soy del Ministerio del Interior. Creo que la obra sigue avanzando”, se excusó, para luego recordar que, más allá de las acusaciones de si llegan o no los fondos, el compromiso de Macri es llevar adelante el plan de obras más importante de los últimos 100 años.

Por su parte, Mestre aclaró en ese momento que sobre el tema cierre del anillo de Circunvalación existían problemas con una obra que involucraba las tres jurisdicciones -Nación, Provincia y municipio- y que, por el cambio de autoridades en Vialidad Nacional -Javier Iguacel fue nombrado ministro de Energía-, se había demorado pero que, según indicó, en las próximas horas “el ministro Sosa” -por el titular del Ministerio de Obras y Financiamiento de la Provincia- iba a firmar.

Respuesta de la Provincia

El Gobierno provincial aseguró a este medio que, efectivamente, el Ministerio del Interior cumple en tiempo y forma con los programas a su cargo, entre ellos planes de Habitat y el Promeba.

Sin embargo, señaló que existe una abultada deuda de Vialidad Nacional, que a la fecha cuantificó en 3.400 millones de pesos.

“Son todos pagos por certificados de obra que ya hemos abonado nosotros pero que, con diferentes excusas, dilatan los plazos y no cancelan el compromiso”, recordó una de las fuentes consultadas.

Se trata no sólo de la conclusión de la Circunvalación sino también de la denominada Variante Costa Azul, la finalización del Camino de Altas Cumbres y la autovía a Río Cuarto, como las principales.

De hecho, el gobernador Schiaretti ya el año pasado, previo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), había denunciado la deuda que la Nación mantenía con Córdoba por esa autovía. En cuanto al convenio que, según Mestre, firmará el ministro Ricardo Sosa, la Provincia aseguró desconocer el tema y recordó que el bulevar al que hizo referencia el intendente como obra anexa a la Circunvalación comenzó a ejecutarlo la Provincia, certificó y pagó los primeros 10 millones de pesos pero, como la Nación no aportó su parte, se resolvió frenar ese proyecto por ahora.

Mestre y las obras

Por su parte, el intendente Mestre recordó que la Nación viene apoyando a la Municipalidad de Córdoba con obras y adelantó que en breve inaugurará trabajos de cordón cuneta financiados por aquélla. De todas formas, este medio pudo conocer que los atrasos en el pago de certificados de obra comprometidos por la Nación también golpean el municipio.