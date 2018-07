El CPCE anticipa estancamiento y prevé una caída del empleo

Las bajas en el nivel de actividad se trasladarán al mercado del trabajo. Con el freno de la

construcción, sector que lo motorizó en el último tiempo, las perspectivas no son buenas.

Esperanzas moderadas en el sector agropecuario, si mejora la cosecha

La economía actual no tiene nada que ver con la del primer trimestre del año. Todo hace suponer que no se recuperará el salario real -tampoco el consumo- lo que redundará en menor actividad y empleo. La crisis está comenzando a pasar a la vida real. Estamos en medio de la tormenta y nadie sabe cómo terminará. Éste es parte del panorama que brindaron ayer especialistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) ante la prensa, al presentar la situación del empleo y perspectivas. El sector industrial, que comenzó a recuperarse en los últimos meses del año pasado, retornó a las bajas desde mayo pasado y en el caso de la construcción –motor de empleo- la tendencia es similar.

“El empleo tuvo un 2017 de fuerte recuperación, basado en los sectores de Construcción, Comercio y Servicio, no así de empleo Industrial que nunca se pudo recuperar, nunca tuvo un comportamiento positivo respecto del empleo. Esto se mantuvo hasta el primer trimestre de 2018, que es el último dato conocido, pero los sucesos que se produjeron después en la economía hacen pensar que mínimamente el empleo se ha estancado. Y las perspectivas son de que, en función de cómo se van a comportar los sectores que motorizaron la creación anterior, principalmente el rubro Construcción -dado los anuncios de que la obra pública no va a tener financiamiento-, ese motor del empleo se va a perder”, dijo a Comercio y Justicia la economista Mary Acosta.

“Todo hace suponer -agregó- que no va a haber crecimiento del empleo hacia adelante. Si a eso le sumamos que, por efecto de la inflación y de la pérdida del salario real, el consumo no se va a recuperar, va a continuar en valores negativos, va a actuar directamente en el nivel de actividad. Ese menor nivel de actividad se va a traducir también en menor empleo”.

Para Acosta, si bien desde hace pocos días se dio cierta estabilidad en el tipo de cambio, “las condiciones macroeconómicas están dadas para que este proceso no se detenga todavía; es dable esperar mayor devaluación y mayor impacto todavía en precios. Es muy difícil cuantificar el nivel de impacto en el empleo”. Calificó el actual panorama como “pesimista”.

Por su parte, el presidente del CPCE, José Simonella, analizó: “Aun los más pesimistas no esperaban una crisis de esta magnitud; la devaluación fue de 50%; los precios mayoristas subieron 30% en un semestre. Las tasas llegaron a 60%; los bancos promocionaban créditos a 70%”, a lo que agregó: “Cuando se está en el medio de la tormenta, no sabemos cómo termina”.

Entre los datos que se brindaron, se informó que el Índice de Demanda Laboral que elabora el CPCE es “levemente descendente” en los últimos meses, acompañando la tendencia del Estimador Industrial Mensual (EMI).

Pesimismo en el corto plazo

Consultado por este medio sobre las perspectivas, Simonella afirmó que “no son buenas”. “Siempre que hay una caída del salario real como consecuencia de la erosión que produce la inflación en los salarios, tanto en los ingresos de los trabajadores formales como informales, más gente se incorpora a buscar trabajo. Por ende, las cifras de desempleo suelen aumentar un poco, no tanto por el cierre de empleos que de hecho se van a dar, sino fundamentalmente por la gente que se incorpora del resto del grupo familiar para tratar de mantener los niveles de ingreso”.

Haciendo el análisis por sectores y ante el freno en la construcción -pública y privada-, Simonella sostuvo que en la provincia el sector agropecuario va a estar bien. “El sector agropecuario dinamiza mucho la economía y fundamentalmente la del interior provincial. Hay que esperar que, entre que mejore el nivel de cosecha – mientras no tengamos un shock climático como el que tuvo que soportar el sector- y una mejora del tipo de cambio real, esto va a hacer que el sector agropecuario y los vinculados mejoren”.

Finalmente, se refirió a la dificultad de que en la economía vuelva a generarse un círculo virtuoso de optimismo que hace que el empresario invierta. “El gran pesimismo como consecuencia de la crisis va a alejar la inversión, por lo menos por lo que queda del año. Luego viene un año electoral, por lo cual tampoco los inversores van a “enterrar” capital hasta que no se resuelvan las elecciones. Por lo que, por lo menos, hay que esperar que por un año las inversiones no sean vigorosas ni mucho menos, y los salarios reales difícilmente puedan recuperar todo lo que va a erosionar esta inflación”.