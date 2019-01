Cotreco responde a la multa de la comuna de Córdoba con un reclamo por $300 millones

La empresa en concurso afirma que prestó servicios que no fueron abonados. También analiza una acción penal contra el director de Higiene Urbana. Se la había multado por un paro nacional que, según afirma, contra LUSA no se aplicó. Crece el número de cheques rechazados

La Compañía de Tratamientos Ecológicos (Cotreco) presentará en las próximas horas una denuncia contra la Municipalidad de Córdoba para reclamar una supuesta deuda que alcanza unos 300 millones de pesos por servicios prestados pero que, afirma, no cobró. La cifra es sólo el capital adeudado, monto al que suma los intereses correspondientes.

En paralelo, también planea interponer una denuncia penal contra funcionarios municipales, entre ellos el director de Higiene Urbana, Daniel Vercesi, y posiblemente el secretario de Servicios Públicos, Pablo Farías.

Esa acción obedece a la responsabilidad que les correspondería a los funcionarios al sancionar a la compañía con motivo de un paro nacional por el que no se prestó el servicio. Esa medida implicó más de 30 millones de pesos en una multa que, según indicaron responsables de Cotreco, no se le cobró a la otra ex prestataria del servicio de recolección de basura, LUSA.

La decisión de avanzar con la denuncia, que ya había sido adelantada por integrantes de la empresa, se concretaría la semana próxima, una vez que se retome la actividad judicial. Fuentes de la compañía consultadas por Comercio y Justicia señalaron que la decisión ya está tomada, luego de que en las últimas horas se interpusieron las presentaciones administrativas sin respuesta favorable.

Ese trámite es un paso previo obligado para poder luego avanzar con las acciones judiciales. Hay un conjunto de abogados trabajando en la estrategia, según se afirmó.

La empresa insiste en que el municipio adeuda certificaciones de servicios prestados oportunamente, al tiempo que relativizó que la comuna se haya hecho cargo de los haberes de los empleados en la última etapa de la tercerización del servicio, antes del inicio de la nueva concesión. Los acuerdos se oficializaron en sendos decretos firmados por el intendente Ramón Mestre. Parte de los convenios incluían la obligación de la empresa de desistir de presentaciones judiciales por esos temas.

Funcionarios de la Municipalidad no emitieron respuesta ante una consulta de este medio. Oportunamente, el secretario de Servicios Públicos Farías había negado las acusaciones de la empresa. Fue a fines de octubre pasado, cuando Cotreco tenía serios problemas para prestar el servicio por una medida de fuerza de los empleados debido al atraso en el pago de haberes.

Después, la empresa inició la nueva etapa de prestación del servicio que comenzó el 1 de diciembre, asociada al grupo Urbaser y dentro del consorcio UrbaCórdoba. No obstante, a los pocos días resolvió salir de la sociedad y así dejar de prestar un servicio que realizaba desde principios de 2012.

Al mismo tiempo, se presentó en concurso preventivo.

El dato que se conoció a comienzos de este mes fue producto de una presentación realizada el 18 de diciembre pasado y apunta, según se informó, a “ordenar los números” de la compañía. La medida explicitada en el expediente 31615/2018 fue presentada en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires.

Cotreco arrastra problemas financieros desde hace tiempo.

Según la página de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta ayer la compañía figuraba con 1.530 cheques rechazados por un total de 63,94 millones de pesos. De ese número, la empresa pagó 1.009 cheques por 33,65 millones de pesos.

Los primeros datan de fines de 2017 y desde entonces se suceden de manera creciente hasta fines del año pasado. Los últimos corresponden a un mes atrás. Uno es del 20 de diciembre y dos del 27 de diciembre por un total de 3,4 millones de pesos.

En tanto, también figura uno del 9 de enero último por 815 mil pesos. En todos los casos, ninguno fue pagado. En cuanto a la situación con los bancos, Cotreco tiene créditos por más de 70 millones de pesos con 10 entidades financieras.

Si bien la mayoría está en situación 1 (es decir sin mora según la calificación del Central), en otros acusa problemas de pago. Concretamente, con tres bancos su situación es 2, esto es “con seguimiento especial”.

Asimismo, con el Banco Macro Cotreco se encuentra en situación 3 (“con problemas”). El crédito con esa entidad es por 6,03 millones de pesos.

Con todo, el panorama más complejo es con el Banco Nación. La deuda es por 37,53 millones de pesos, crédito que se encuentra en situación 4. De acuerdo con las definiciones del BCRA, esa nota implica “alto riesgo de insolvencia”.

Responsables de Cotreco admiten las dificultades -de hecho parte de esa situación es la que motivó la presentación del concurso preventivo-, aunque aseguran que seguirán operando en los lugares donde hasta ahora tienen la concesión del servicio.

Según la página de Facebook de la compañía, Cotreco presta hoy servicios en Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, todas ciudades de Córdoba y, además, en Santo Tomé y San Lorenzo en Santa Fe. También en Capiatá, Paraguay.

Rescinden a Cotreco en Resistencia

Por su parte, la Municipalidad de Resistencia, capital del Chaco, rescindió el contrato con Cotreco por supuesto “incumplimiento” en la construcción de la planta de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El hecho se conoció la semana pasada; la obra había sido adjudicada un año atrás.

El secretario de Ambiente de Resistencia, Bernardo Voloj, aseguró que la empresa no tenía personal directo porque subcontrataba el servicio de tratamiento inicial y que las prestaciones para esa actividad fueron “muy deficientes”.