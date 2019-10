Córdoba también recibirá un plus de IVA y Ganancias, ahora por decreto: $500 millones hasta enero

El Gobierno de Córdoba recibirá en las próximas horas un retroactivo de unos 125 millones de pesos correspondiente a la compensación del Gobierno nacional por la reducción de IVA y Ganancias dispuesto tras las elecciones PASO de agosto, cifra que, hasta enero inclusive rondará 500 millones de pesos.

El beneficio quedaría reflejado hoy en un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y que se publicaría en el Boletín Oficial, según confiaron a Comercio y Justicia fuentes del Ejecutivo provincial.

De esta forma, Córdoba no debería recurrir a la Corte Suprema de Justicia para lograr los pagos como sí lo hicieron otras 15 provincias previamente.

De hecho, fue esa acción la que forzó al Gobierno nacional a disponer el pago de un monto que ayer trascendió y que incluye un retroactivo de 674,06 millones de pesos desde que Macri bajó IVA y Ganancias, hasta el 23 de octubre inclusive. Desde entonces y hasta enero inclusive, se fija un monto diario de envíos a cada distrito.

Obviamente, Córdoba no aparece en las planillas giradas por la Nación porque no fue una de las provincias que inició acciones ante la Corte.

Sin embargo, en caso de confirmarse hoy el decreto de Macri que extiende a todas las provincias la medida, el monto que recibiría Schiaretti sería ciertamente parecido al que se fijó para Santa Fe, que sí accionó.

En ese marco, la provincia vecina cobrará de inmediato un retroactivo desde fines de agosto de 126,61 millones de pesos. Sería al fin, la cifra que también percibiría Córdoba que, por cierto -si se confirma que también cobrará- no tendrá necesidad de acudir a la Corte.

En cuanto al resto de los montos extra que percibirá y siempre tomando como referencia a Santa Fe, serán 4,78 millones de pesos diarios por los días que quedan de octubre.

En tanto, en noviembre y con 19 días hábiles, percibirá un total de 109,6 millones de pesos más, en diciembre otros 113 millones con 21 días hábiles y en enero 113,15 millones de pesos con 22 días hábiles para ese mes.

En total, Santa Fe percibirá 491,09 millones de pesos desde que se tomó la medida de reducir IVA y Ganancias y hasta el 31 de enero próximo, cifra que, a grandes rasgos también recibirá Córdoba ahora.

El monto no es relevante aunque, en un contexto de crisis como el actual, todo aporte extra es clave.

Para tener una dimensión, hasta septiembre inclusive, la Provincia de Córdoba había recibido en concepto de envíos nacionales 97.160 millones de pesos. Así, 500 millones de pesos extra implicarían, sobre esa cifra, el 0,5 por ciento extra.

En otra circunstancia, un recurso menor. No ahora, con los ingresos lidiando con un gasto al límite.

Como fuere, la decisión de Macri de generalizar los pagos incluso a aquellas provincias que no iniciaron juicio es todo un dato.

Schiaretti siempre quiso evitar una demanda en estas circunstancias, porque la consideró más política que práctica, más allá de que ahora los hechos demostraron que tuvo efectos concretos y muy rápidos. La foto aparece como un deja vu de lo ocurrido en 2015 con la demanda contra Anses por la detracción de fondos coparticipables destinados a ese organismo. Córdoba había iniciado un juicio junto a San Luis y Santa Fe. Logró un fallo favorable a poco de concluir el mandato de Cristina Fernández. Pero luego, ese beneficio se extendió a todas las provincias aunque escalonado en el tiempo.

Ahora, fueron otras las que demandaron pero el efecto práctico terminará por beneficiar también a la administración de Juan Schiaretti, aún sin accionar ante la Corte.

¿Más o menos?

En cuanto al monto a percibir, dista de acercarse al que originalmente calculó como valor teórico la Comisión Federal de Impuestos (CFI). En el caso de Córdoba, había estimado unos 3.100 millones de pesos hasta fin de año. En tanto, para el Gobierno nacional, el saldo negativo será de sólo 256 millones de pesos, apenas 0,2% de la coparticipación que recibirá la Provincia este año. Esa última cifra incluía el impacto negativo por las medidas impositivas pero neteadas de la mayor recaudación producto de la mejora en el consumo.