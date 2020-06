Home > Economía > Córdoba promulga ley que reestructura deuda por más de US$ 1.200 millones

El Gobierno de Córdoba promulgó hoy la ley que lo autoriza a efectuar negociaciones para la reestructuración de la deuda pública, por un monto total de más de US$ 1.200 millones.

Se trata de títulos internacionales emitidos por US$ 960 millones bajo legislación internacional, y US$ 243,7 millones con legislación nacional.

Mediante el Decreto 402 publicado hoy en el Boletín Oficial provincial, se puso en vigencia la Ley 10.697, aprobada el 3 de junio por la Legislatura unicameral, para la “consolidación de la sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Córdoba a fin de garantizar el crecimiento económico, la solidez financiera y la inclusión social”.

La nueva legislación establece que la reestructuración del pasivo público expresado en dólares “puede celebrarse en pesos o su equivalente en moneda extranjera”.

Además, autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar crédito y la modificación de vencimientos de pasivos con el Estado Nacional por un monto de $11.000 millones.