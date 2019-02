Córdoba pagó un récord de 1.209 juicios en 2018 por $467 millones

La cifra de demandas es la más alta desde que se mide la serie, 10 años atrás. No obstante, el monto es levemente inferior al oblado el año anterior. La erogación más importante: parte de la expropiación de la Estancia Pinas por 75,19 millones de pesos.

El Gobierno provincial pagó el año pasado un total de 1.209 demandas, récord desde 2008, cuando comenzaron a publicarse estadísticas oficiales.

No obstante, el monto total erogado por ese concepto llegó a 467,5 millones de pesos, levemente por debajo de los 519 millones de pesos pagados en 2017.

La diferencia más importante entre uno y otro año fue que, en 2017 se pagaron 126,84 millones de pesos por la expropiación del Palacio Ferreyra, demanda que se canceló en tres pagos.

En tanto, el año pasado, el juicio sobresaliente por su monto fue el de la expropiación de la Estancia Pinas para avanzar con la conformación de un nuevo Parque Nacional. El pago parcial que se realizó en noviembre fue de 75,19 millones de pesos.

Sin esas demandas, el promedio pagado en 2018 por cada juicio fue de 325.062 pesos frente a los 350 mil pesos de 2017.

En cualquier caso, la cantidad de demandas canceladas el año pasado fue la mayor de toda la serie. Si bien las estadísticas publicadas por la Procuración del Tesoro de la Provincia son incompletas desde 2008 y hasta 2012 inclusive, nada hace presuponer que en aquellos años se hayan cancelado la cantidad de juicios que se pagaron en 2018.

De hecho, 2008 es el único año completo con datos de febrero a diciembre inclusive. En aquel ejercicio se pagaron 448 demandas.

De 2009 hay datos hasta septiembre. Hasta ese mes se habían atendido 210 juicios. Los datos de 2011 también son incompletos. Hay sólo seis meses computados con poco más de 200 demandas. De 2012 la información es aún menos certera. Sólo tres meses fueron computados.

No obstante, desde 2013 en adelante las estadísticas son completas. Ese año se pagaron 577 causas por 54,5 millones de pesos y, en 2014, hubo 717 juicios pagados por 45,3 millones de pesos.

En tanto, ya en 2015, hubo 764 demandas que debieron atenderse por un total de 111,8 millones de pesos. En 2016 llegaron a 1.071 por 171,8 millones de pesos y en 2017 fueron 1.120 por 519 millones de pesos.

Más allá de los juicios emblemáticos por su monto que en rigor fueron los dos mencionados por sendas expropiaciones en 2017 y 2018, hubo otras demandas de peso.

Por ejemplo, en noviembre debió atenderse al pago de 17,19 millones de pesos de la causa “Equf SA c/Gobierno de la Provincia de Córdoba-Ordinario”, que ya había demandado 13,1 millones de pesos en agosto pasado.

También en noviembre se abonaron 7,09 millones de pesos en una causa por accidente laboral caratulada “Ybarra, Livia y otro c/Asecor”.

En forma paralela, se pagaron 6,28 millones de pesos en un juicio ordinario iniciado por “Ramos, Carmen”.

De acuerdo con los datos oficiales, en diciembre se cancelaron 153 expedientes por un total de 42,3 millones de pesos.

Ese mes sobresalió el juicio por accidente (Ley de Riesgos) por 6,9 millones de pesos en la causa caratulada “Garay Ariel Roberto c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba”.

Mientras tanto, en octubre se habían abonado 118 demandas por 29,06 millones de pesos.

Un mes antes, en septiembre, la Provincia había desembolsado 18,6 millones de pesos producto de 94 juicios en ese período.

Por otra parte, en agosto fueron 70 causas por 33,8 millones de pesos; en julio se contabilizaron 68 por apenas 15,4 millones, en junio llegaron a 125 por 29,07 millones de pesos y en mayo 109, por 43,16 millones.

Previamente, en abril llegaron a 151 las demandas por un total de 70,57 millones de pesos; en marzo 132, por 42,46 millones de pesos, y en febrero, primer mes del año a los efectos del registro de pagos, hubo 82 causas por 12,85 millones de pesos.

Respecto al tipo de causa, las hay de toda naturaleza. Desde expropiaciones millonarias, pasando por demandas vinculadas a accidentes laborales, incluso in itinere, daños y perjuicios, incapacidad y hasta por desalojos por falta de pago.

Asimismo figuran amparos por mora y juicios ejecutivos por cobro de honorarios, entre otros.

Estancia Pinas

Respecto a la expropiación de la Estancia Pinas (ubicada al oeste provincial), el pago de 75,19 millones de pesos efectuado en noviembre, correspondió a 27.169 hectáreas sobre un total de 105 mil, para la constitución de un nuevo Parque Nacional que se sumará al de Quebrada del Condorito.

De replicarse el costo de las 27 mil hectáreas para el resto de la superficie, el monto total a erogar por el Gobierno provincial alcanzará unos 300 millones de pesos por ese concepto. No se informó cuándo se avanzará con el resto de las expropiaciones y si será la Provincia con fondos propios la que deberá asumir el costo de esas adquisiciones.

La canasta nutricional subió 2,3% en enero

La Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) que elabora el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para la ciudad de Córdoba subió 2,31 por ciento en enero respecto al mes inmediato anterior.

La variación interanual con los datos del primer mes del año alcanzó al 49,84 por ciento.

De esta forma, para una familia de cuatro miembros (compuesta por una pareja y dos hijos menores) el valor de la CAN llegó a $18.750,34. En tanto, la Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $13.046,35 y para una familia tipo $40.313,24.

Asimismo, la entidad informó datos de la CAN para diferentes ciudades del interior.

Así, en Bell Ville, la canasta nutricional subió en enero 4,32 por ciento y acumuló 53,97 por ciento en doce meses.

En tanto, en Marcos Juárez la suba respecto de diciembre fue de 0,63 por ciento .Para una familia de cuatro miembros el valor de la CAN fue de $19.116,98 .

En tanto, en San Francisco el alza respecto al mes anterior fue de 5,97 por ciento y la variación interanual respecto a enero de 2017 alcanzó a 51,55 por ciento

Finalmente, en Villa María, la CAN registró una caída de 2,36 por ciento en relación al mes anterior. La variación interanual llegó a 54,35 por ciento, siempre según datos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.