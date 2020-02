Córdoba firmó convenios que facilitarán la prestación de servicios de empresas locales en Vaca Muerta

El ministro Acastello y los intendentes de Plaza Huincul y Añelo, Gustavo Suárez y Milton Morales, respectivamente, rubricaron el acuerdo que permitirá tener una oficina de negocios sobre la base de la cadena hidrocarburífera. Alrededor de 40 empresas locales podrán vender bienes y prestar servicios en Neuquén



Cecilia Pozzobon

cpozzobon@comercioyjusticia.info

El Gobierno de la Provincia de Córdoba suscribió ayer convenios con las municipalidades neuquinas de Plaza Huincul y Añelo, que les permitirán a empresarios, comerciantes y profesionales cordobeses la venta de bienes y la prestación de servicios para el desarrollo y crecimiento del polo hidrocarburífero de Vaca Muerta.

El acuerdo involucró las firmas del ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, y los intendentes Gustavo Suárez y Milton Morales, de Plaza Huincul y Añelo, respectivamente.

Según la información oficial, en el marco del compromiso, las partes aceptaron poner a disposición sus conocimientos y experiencia para el desarrollo de acciones conjuntas de mutuo interés, entre las que figuran el desarrollo de parques industriales, de redes de proveedores, de capacitación y cualquier otra iniciativa similar.

“Tenemos por objetivo el de fortalecer un vínculo con estas municipalidades y esta rica región para generar nuevas oportunidades de negocios y apertura a nuevos mercados que beneficien nuestras pymes cordobesas con la visión puesta en la nueva matriz productiva 2030”, manifestó Accastello.

En diálogo con Comercio y Justicia, el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (Cimcc), Eduardo Borri, quien fue parte de la comitiva, este acuerdo facilitará la provisión de bienes y sobre todo la prestación de servicios de unas 40 empresas cordobesas en Neuquén.

“La idea de los funcionarios neuquinos es que nosotros radiquemos nuestras empresas allá y tomemos mano de obra local”, explicó Borri al tiempo que admitió que eso es altamente probable.

“Alrededor de unas 40 empresas están en instancia de análisis de esos proyectos”, dijo aunque reconoció que no todas se radicarán allá. “Hay una cuestión no menor que es el tema de los salarios de la mano de obra neuquina que, por el rubro del que se trata y la provincia, son tres veces más caros. También es cierto que la prestación de servicios para este proyecto no es factible que se haga a la distancia por lo que se están analizando opciones mixtas”, aclaró.

Respecto del acuerdo firmado por la Provincia, el dirigente empresario explicó que permitirá tener una oficina de negocios sobre la base de la cadena de valor de Vaca Muerta, con relación al petróleo y al gas y también del desarrollo de actividades complementarias del emprendimiento.

“Paralelamente, el convenio tiene un alcance educativo para que los jóvenes de Plaza Huincul y Añelo puedan capacitarse en las universidades cordobesas en carreras que ofrecerán títulos intermedios de gran utilidad para las compañías que trabajan en Vaca Muerta, en donde podrán terminar su formación mientras trabajan”, explicó.

Parque industrial

El convenio rubricado también implica el intercambio para la concreción de parque industriales en Neuquén. “Nosotros vamos a aportar la experiencia en parques industriales para potenciar los de las dos ciudades”, explicó Acastello.

Borri, en tanto, comentó que el parque de Plaza Huincul está comenzado pero llevará al menos un año más hasta estar operativo.

La misión que encabezó ayer el titular de la cartera de Industria estuvo integrada también por el secretario de Industria, Fernando Sibilla y el consultor Senior y experto en energía, gas y petróleo de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Fernando Camuzzi.

La comitiva se completó con el secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Roberto Terzariol; la titular del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de la provincia de Córdoba, Karina Corradi; el presidente de la Cámara Empresaria Minera de Córdoba, Hernán Soneyro, y la coordinadora del vínculo con Vaca Muerta, Julia Aguirre Ayassa.