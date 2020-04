Córdoba estira pagos a activos y pasivos con quita para 9.000 jubilaciones; magistrados, exentos

Cobrarán sueldos y beneficios previsionales hasta el 12 y 11 de mayo, respectivamente. Es para “evitar el conglomerado de personas”, justificó el Gobierno. Sin embargo, la escasez de recursos es clave para entender la decisión. Llegan otros $700 millones de Nación. Nuevo tope jubilatorio impacta en haberes mayores a $110 mil

Por Alfredo Flury

El Gobierno de Córdoba pagará los haberes de abril a los agentes públicos y jubilados en un cronograma de que extenderá hasta el 12 de mayo y que priorizará a los que perciban haberes más bajos en el caso de los pasivos.

Al mismo tiempo, aplicará una baja en 9.055 jubilaciones que superen el tope previsional que ahora será de 110.789 pesos. Se trata del haber límite que corresponde al 82 por ciento del salario del gobernador. Como Juan Schiaretti resolvió bajarse 45 por ciento su sueldo, en el marco de la crisis, también se reduce el tope que sin embargo deja exentos a magistrados y funcionarios jubilados, conforme la normativa vigente.

El esquema inédito en los últimos años por su extensión, fue justificado por la Provincia en la necesidad de “evitar el conglomerado de personas el día de pago”.

Con todo, la decisión no es ajena a la falta de recursos para atender la totalidad de los pagos en tiempo y forma. Desde el Ejecutivo eludieron una consulta por ese tema.

Sin embargo, está claro que la Provincia afronta dificultades en el marco de la crisis.

Días atrás, el ministro de Finanzas, Osvado GIordano, había admitido que no estaba asegurado el pago de sueldos y jubilaciones, precisamente por la caída de la recaudación y de la coparticipación.

Previamente, la ministra de Coordinación, Silvina RIvero, había anticipado que habría recortes en los salarios más altos.

Con todo, el Gobierno nacional se hizo eco del reclamo unánime de las provincias y comenzó a girar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la vez que prometió créditos del Fondo FIduciario de Desarrollo Provincial para atender situaciones de emergencia.

En ese marco, Córdoba recibió dos desembolsos que superaron los 2 mil millones de pesos en total.

En tanto, según datos del Ministerio del Interior de la Nación a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, esta misma semana, enviarían un refuerzo de 10 mil millones de pesos en ATN a las provincias. A Córdoba le corresponderían unos 700 millones de pesos que deberá coparticipar con los municipios.

Como fuere, le quedarán limpios unos 500 millones de pesos que servirán para complementar los giros coparticipables corrientes que envía la Nación más la recaudación propia, todo para hacer frente a un cronograma de pagos que exige unos 14 mil millones de pesos de masa salarial bruta, sólo para los activos.

El contexto es clave entonces para entender la decisión de escalonar de manera tan extensa los pagos, particularmente el de los jubilados que habitualmente cobraban el último día hábil de cada mes.

Pero esta vez no será así. Incluso para los activos el cronograma que difundió en las últimas horas el Gobierno muestra claramente la prolongación que excede largamente la fecha tope que prevé, por ejemplo, la Ley de Contratos de Trabajo que fija el cuarto día hábil como fecha máxima de pago, en este caso para el sector privado.

De esta forma y de acuerdo al esquema oficial, los pagos a los activos comenzarán el jueves y se extenderán hasta el martes 12 de mayo.

Concretamente, el jueves cobrarán la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario. En tanto, el lunes 4 percibirán sus sueldos los trabajadores del Ministerio de Salud y de Apross y el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima, los docentes de diferentes niveles, además de, el viernes, 8, los trabajadores del Escalafón General Ejecución y contratados servicio/nivel.

Finalmente, el lunes 11 de mayo cobrarán el personal del Poder Judicial, del Poder Legislativo, Escalafón Superior, Viales, Músicos y Cuerpos Artísticos. También ese día percibirán sus haberes del Gráficos, Científicos, Bancarios, Aeronáuticos y Policía FIscal.

En tanto, el martes 12 cobrarán las Autoridades Superiores y Personal del Gabinete del Poder Ejecutivo, Autoridades Poder Legislativo, Magistrados y Funcionarios Judiciales, Autoridades del Tribunal de Cuentas y de la Universidad Provincial.

Quita a 9 mil jubilados

Pero si llamó la atención la decisión de estirar el cronograma de pago a los activos, más todavía sorprendió el esquema para los jubilados.

Es que a diferencia de todos los meses en que cobraban todos juntos generalmente el último día hábil de cada mes, esta vez percibirán sus haberes en tres días distintos, desde el 4 al 11 de mayo en función del nivel del beneficio.

El comunicado de la Caja de Jubilaciones va en línea con el argumento que utilizó el Ejecutivo. “En el marco de la emergencia sanitaria originada a causa de la pandemia por coronavirus (COVID-19) Córdoba dispuso un cronograma de pago para los haberes correspondientes al mes de abril del año 2020, con el objetivo de reducir la cantidad de personas en sedes bancarias”, indicó el organismo.

Así, el lunes 4 cobrarán los que tienen ingresos menores a 30 mil pesos netos. El martes 5 los que cobren entre 30 mil y 60 mil pesos líquidos y el lunes 11 de mayo, los pasivos con haberes superiores a 60 mil pesos.

Pero, en paralelo, se dispuso avanzar con una nueva escala de haberes por reducción de salarios en el Ejecutivo y Legislativo.

Es que tras la decisión del gobernador de aplicar una reducción del 45% en su retribución mensual y que ningún funcionario de planta política pueda percibir un salario bruto superior al monto resultante de esa baja, sumada a una determinación similar del Poder Legislativo, habrá quitas también en las jubilaciones más altas pero no sólo las de pasivos de ambos poderes.

Serán 9.055 las jubilaciones que queden alcanzadas por la baja que, en promedio será del 8 por ciento.

Son las alcanzadas por el artículo 53 de la ley 8024. Se trata de la aplicación del nuevo tope jubilatorio que es el 82 por ciento del sueldo del gobernador y que, tras la reducción en su haber, pasará a ser de 110.789 pesos en abril, más de 90 mil pesos por debajo del tope jubilatorio anterior.

Los afectados representan el 8,32 por ciento de los 108.725 pasivos que tiene la Caja. Son jubilados del Poder Ejecutivo, del Legislativo, pero también del Banco de Córdoba, EPEC y de la Municipalidad de Córdoba, principalmente.

Quedan exentos de la quita los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. También las fuerzas de seguridad y los tribunos de cuenta.

En el caso de los primeros, son 1.542 pasivos que perciben en promedio 219.911 pesos. Si el tope los alcanzara, practicamente todos tendrían una quita en sus haberes.

Sin embargo, hay un dato no menor. Para evitar eventuales juicios futuros por la poda que se aplicará a los 9 mil pasivos alcanzados, se tuvo en cuenta no perforar el denominado nucleo duro que dispuso en su momento en Tribunal Superior de Justicia en el caso Bossio y que impide pagar jubilaciones por debajo del 82 por ciento del salario neto de los activos.

Si ese límite no se hubiese considerado, la quita hubiese sido aún mayor.

Como fuere, la medida importará para la Caja un ahorro mensual de 96 millones de pesos, cerca del 2 por ciento de los 5.400 millones de pesos mensuales que eroga para atender el pago de todas las prestaciones.

Gremios, entre resignados y en alerta

Las decisiones de la Provincia tuvieron dispar repercusión entre los gremios. Por el lado de los docentes, no hay mayor impacto porque, por un lado, cobrarán no mucho más allá de la fecha que lo hacen habitualmente. Además, no les impacta el nuevo tope jubilatorio.

“Hay compañeros de otras provincias que aún nisiquiera cobraron todo el sueldo de marzo. Es una situación crítica en todo el país”, graficaron.

En tanto, la bancaria se manifestará recién hoy respecto a las medidas oficiales. Ese sector sí tiene jubilados que tendrán una quita. Lo mismo que el Suoem.

En tanto, desde la Unión del Personal Superior evitaron pronunciarse por ahora.

Recaudación en baja

La recaudación tributaria nacional cayó 25 por ciento en términos reales entre el 1 y el 12 de abril mientras que la de las provincias mermó 20 por ciento en el mismo período, según datos del Instituto Argentino de Análisis FIscal (Iaraf)