Córdoba aportará $28.900 millones extra y sentirá el impacto en una recaudación ya golpeada

El tributo extra a las exportaciones incidirá no sólo en los ingresos por impuestos coparticipables sino también en Ingresos Brutos. Habrá menos plata y más recesión. Expectativa por la reunión de hoy entre ministros provinciales y la Nación. Rebajas impositivas del Acuerdo Fiscal quedarían suspendidas. Sequía para la obra pública

La decisión del Gobierno nacional de propender al equilibrio fiscal primario para 2019 y, en esa línea, ajustar aún más el gasto pero también sumar más presión fiscal para alcanzar esa meta, impactará de lleno en Córdoba, todavía más aún que en otras provincias por el alto impacto que tiene la actividad agropecuaria en la economía local.

Concretamente, las determinaciones que tomó el Gobierno implicarán unos 28.900 millones de pesos extra de aporte de la economía provincial a las arcas nacionales, según indicó a Comercio y Justicia Juan Manuel Garzón, economista jefe del Ieral de Fundación Mediterránea.

Ayer, las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri y por el ministro Nicolás Dujovne eran analizadas con detenimiento por el Gobierno provincial. Pero más allá de eso, también evaluaban el minuto a minuto de la reacción del mercado a las medidas.

Es que, tal como señaló este medio el viernes pasado, el análisis pasa por ver si las medidas aplacan la corrida y, en todo caso, adónde se estaciona el dólar en esta instancia.

Suponiendo que la divisa estadounidense se frene en estos valores, habrá que empezar a barajar los impactos en este escalón.

En ese marco, con subas de precios en todos los frentes, la evaluación pasa por el impacto de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Por lo pronto, habrá más ajuste en el gasto. Ayer, el ministro Dujovne admitió nuevos recortes en la obra pública que en rigor ya se siente de manera plena en Córdoba, tanto de manera directa como indirecta con compromisos asumidos para determinados proyectos que desde hace tiempo dejaron de llegar, traducidas en transferencias de capital a las provincias.

“La obra pública no va a parar al menos en lo que respecta a los fondos provinciales”, volvió a repetir ayer el gobernador Juan Schiaretti. Nada nuevo. A esta altura parece más una frase de protocolo, a tenor de la evolución de los hechos.

Sin embargo, también habrá otros recortes, por ejemplo en los subsidios al transporte. Ayer, Dujovne dijo que los fondos de los subsidios se transferirán a las provincias y que esa decisión no debería derivar en subas de tarifas. No fue nada claro. En el Gobierno provincial evitaron abordar el tema. También en el municipio. ¿Quién cubrirá las diferencias por el recorte de subsidios para evitar que vaya a tarifas? Ninguno de los dos distritos parecen tener espaldas para cubrir eventuales bajas.

En todo caso, esos temas y muchos más serán analizados hoy en la reunión prevista entre ministros de Economía provinciales y funcionarios nacionales de cara a los recortes del Presupuesto para 2019.

La reunión será a las 13 en Buenos Aires. “Esperamos más definiciones”, dijo en forma escueta una fuente de la Provincia.

Hoy también debería definirse qué pasa con el Acuerdo Fiscal firmado a fines del año pasado entre la Nación y las provincias. Por ejemplo, qué ocurrirá con la baja gradual de impuestos provinciales, entre ellos Ingresos Brutos y Sellos. Todo parece indicar a esta hora que esas reducciones quedarán congeladas, al menos para el año próximo.

Si se produjeran, la Provincia dejaría de percibir más de siete mil millones de pesos en 2019.

Retenciones para todos

En cuanto a la aplicación de un tributo extra a las exportaciones, alcanzará de manera generalizada a todos los productos. En el caso de Córdoba, el impacto será contundente.

Según estimaciones de Garzón, el aporte extra de la economía de Córdoba será de 28.900 millones de pesos.

El análisis parte de la base que, para el caso del campo, contempla una cosecha promedio estimada, no con una eventual nueva sequía.

En ese marco, el monto extra para los productos agropecuarios llegaría a 21.600 millones de pesos.

En tanto, para el caso de las manufacturas de origen agropecuario, el alza sería de 3.200 millones de pesos.

Finalmente, para las manufacturas de origen industrial, entre ellas productos químicos, plásticos, autos, autopartes, maquinarias y otras, el golpe sería de 4.100 millones de pesos por encima.

Todo ese dinero impactará de lleno en ingresos extras para las arcas nacionales pero no así para las provincias y municipios.

En rigor, las retenciones no impactan en la coparticipación. Ni para mejor ni para peor. Pero sin embargo, sí golpea de manera indirecta. Todos esos recursos serán menos fondos que tributarán en Ganancias, IVA e Ingresos Brutos.

No hay ningún análisis aún del impacto específico. Pero todo está muy volátil.

En cualquier caso, golpeará sobre los ingresos provinciales por la coparticipación y también por Ingresos Brutos. También en los municipios por una menor coparticipación.

Y la Caja

Párrafo aparte para los recursos que la Nación debería enviar para cubrir el rojo de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. El fondeo está ciertamente demorado. Mañana habría una reunión clave para definir el tema. Mientras, el goteo mensual de 171 millones de pesos no cubre el déficit del organismo previsional.

Ayer, fuentes consultadas aseguraron que los nuevos recortes previstos para 2019 no impactarían en la cobertura del rojo previsional no sólo de este año sino de los siguientes. Pero a esta altura nada parece seguro. Córdoba espera este año al menos 6 mil millones de pesos para 2018 y apenas le enviaron poco más de 1.500 millones de pesos.

En caso de que esos fondos no llegaran, el panorama sería ciertamente complejo para la Provincia que debería aportar desde el Tesoro el rojo que no pondría la Nación.

Tarifas sociales

Párrafo aparte para la tarifa social para la electricidad. Fuentes consultadas por este medio admitieron que si la Nación deja de subsidiar ese concepto, las provincias -en este caso, Córdoba- deberían aportar 1.500 millones de pesos anuales extra para sostener ese ítem. Hoy, para la EPEC y para la Provincia, resulta insostenible cubrir ese defase, admitieron los informantes.