Córdoba analiza ampliar plan de pagos pero no habría congelamiento de tarifas de EPEC

El régimen de facilidades de Rentas llegaría hasta 60 o 72 cuotas aunque con pago de anticipo y sin quita. El municipio ya tiene uno vigente. En tanto, el congelamiento de tarifas eléctricas anunciado por la Nación sólo será para residenciales y en el tramo del costo de la energía. EPEC no adherirá, salvo decisión política de Schiaretti

El Gobierno de Córdoba estudia ampliar el plan de facilidades de pago para deudas tributarias aunque sin quita de intereses por mora ni capital.

El dato fue confirmado ayer a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo provincial luego que el Gobierno nacional anunciara un paquete de medidas para reactivar el consumo y paliar la crisis, entre ellas un plan de pagos de AFIP.

En ese marco, sumará más cuotas al régimen de pagos vigente. El plan actual permite cancelar deudas por diferentes impuestos provinciales en hasta 48 cuotas aunque sin quita de intereses por mora y con una tasa de financiación de 1,8 por ciento

Ahora se estudia ampliar a 60 ó 72 cuotas el régimen. Sin embargo, quienes quieran acceder a ese financiamiento más largo, deberán pagar un anticipo.

En tanto, se mantendrá sin cambios el criterio de quita, es decir, no habrá una reducción de intereses resarcitorios pero tampoco se cambiaría el interés por financiamiento, pese a que hoy es claramente negativo en términos reales respecto a las tasas vigentes en el mercado en general.

Fuentes consultadas señalaron que el plan, pese a no tener beneficios propios de regímenes aplicados en otros años o el que ahora ofrecerá la propia AFIP, registró un importante crecimiento de demanda de contribuyentes que adhirieron básicamente desde principios de año, conforme se prolongaba la crisis.

Más aún, muchos de los adherentes no son sólo deudores de Ingresos Brutos sino de impuestos patrimoniales como el Inmobiliario o el Automotor.

Por lo demás, en el caso de la Municipalidad de Córdoba, ya tiene un plan vigente desde fines de marzo pasado, tal como lo anticipó Comercio y Justicia.

La iniciativa que estará activa hasta el 10 de mayo, incluye descuentos de hasta el ciento por ciento en recargos por mora y la chance de pagar hasta en 18 cuotas.

El plan permitirá regularizar deuda por tasas vencidas al 31 de enero pasado.

Tarifas de EPEC

En tanto, la decisión del Gobierno nacional de congelar por este año las tarifas de los servicios públicos, concretamente de electricidad, gas y transporte, tendrá incidencia parcial en Córdoba.

Por el lado de la electricidad, la medida de suspender las suba del precio de la energía sólo alcanzará a usuarios residenciales, pero no a comercios y a pymes ni a las industrias.

El dato no es menor. De hecho ayer, parte de las quejas de algunos sectores vino por ese punto. “Dejan afuera a las pequeñas y medianas empresas”, dijo a este medio Eduardo Fernández, de Apyme. En tanto, el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Marcelo Uribarren, también se enfocó en ese punto aunque dijo que, no obstante, la medida servirá para bajar la inflación en general.

Pero más allá de que el alcance sea acotado, también lo será su incidencia en la provincia de Córdoba. Es que se trata sólo del precio de la energía que representa cerca del 40 por ciento del costo final en una factura eléctrica. El otro porcentaje clave -el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), que depende en este caso de la EPEC o de las cooperativas eléctricas- no forma parte de los anuncios. De hecho, depende de cada distribuidora provincial la decisión de adherir o no a la medida nacional.

Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, pidió a las provincias que adhieran para acompañar el espíritu del plan de aliviar el impacto de la suba de precios.

En términos teóricos, esto es en función de los números de la EPEC, no habría ninguna posibilidad de congelar tarifas del VAD por 2019.

De hecho que la compañía, si bien habría logrado revertir el déficit operativo -no hay datos disponibles aún sino los últimos publicados del segundo trimestre de 2018-, sigue con un elevado déficit financiero. Congelar tarifas sería ruinoso para la EPEC.

Más aún, en los próximos días debería entrar el Ersep el expediente con un nuevo aumento trimestral, en el marco de los ajustes autorizados a la compañía.

Con todo, una definición sobre el tema será en definitiva política y debería tomarla el gobernador Juan Schiaretti.

Ayer, este medio consultó a diferentes fuentes del Ejecutivo pero no hubo respuesta. Obviamente, de tomarse la medida, sería el Gobierno provincial el que debería asumir el costo fiscal de frenar la suba de tarifas de la EPEC. En ese caso, habría que ver qué actitud tomarían las cooperativas que, claro está, tampoco tienen espaldas para congelar sus tarifas.

En un año electoral, nada debería descartarse, al menos por ahora.

Gas y transporte

Respecto al freno a las tarifas de gas y transporte anunciadas también ayer por el Gobierno nacional, tendrá incidencia diferente en uno y otro caso en Córdoba.

Por el lado del gas, quedarán congeladas las subas previstas para octubre pero la autorizada desde abril se aplicará sin cambios y con el escalonado ya previsto. Para el caso de Distribuidora Gas del Centro (Ecogas), el alza es de poco menos de 30 por ciento, dividida en tres tramos mensuales y dependiendo de cada categoría de usuario.

También regirá la decisión de aplanar la tarifa y aplicar un descuento de 22 por ciento en los meses fríos que luego se cobrará en el verano.

En cuanto al transporte, la medida nacional no tendrá impacto alguno en Córdoba. Sucede que la Nación ya se retiró del esquema de subsidios y son las provincias o los propios municipios los que deberían absorber eventuales subas por mayores costos.

Ayer, el intendente Ramón Mestre dijo que no habrá aumento del boleto hasta fin de año luego que este medio difundiera un pedido de Fetap para subir la tarifa 10 por ciento, conforme el alza de costos.

En tanto, el precio de los interurbanos se ajustaría aunque no por ahora, luego de una suba 15,25 por ciento habilitada el mes pasado.

El resto de las medidas

En cuanto a las otras medidas anunciadas por la Nación, también tendrán incidencia en la provincia de Córdoba

Por ejemplo, los descuentos por la compra de diferentes productos o créditos disponibles para beneficiarios de Anses, llegarán a más de un millón de cordobeses. Se trata de 593.282 beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) más otros 100.009 que cobran pensiones no contributivas y unos 335 mil que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros.

En forma paralela, también tendrá impacto el nuevo capítulo de Precios Cuidados con 60 productos a precios congelados hasta octubre. De todas formas, habrá que ver en la práctica cómo se instrumenta.

Por lo demás, el paquete en general fue tomado de manera positiva aunque con reparos. Fedecom manifestó su “beneplácito” por el paquete, particularmente en lo referido al plan de pagos de AFIP, eliminación de comisiones bancarias por depósitos en efectivo y baja de plazos para acreditación de montos por compras con tarjeta.

Apyme, por el contrario, habló de “decepción” y de oportunismo “tardío” para que “nada cambie”.

En tanto, el titular de la UIC, Marcelo Uribarren, se manifestó cauto respecto al impacto aunque ponderó la eliminación de retenciones para nuevas exportaciones industriales. Sin embargo, insistió en que, sin una baja de tasas, el panorama sigue complicado.

Los cambios en las retenciones a las exportaciones fueron celebrados por la Cámara del sector (ver página 4A).

Respecto a la decisión de volcar 120 mil kilos de cortes de carne vacuna a un valor de 149 pesos el kilo, Mariano Grimaldi, del Frigorífico Logros, dijo que si bien aún no habían sido contactados, se sumarían a la medida. En ese marco, habrá que ver la instrumentación en la práctica.

También incidirá el descuento de hasta 70 por ciento en medicamentos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los nuevos créditos ProCreAr y los préstamos para conexiones de gas, sumado al congelamiento de tarifas por cinco meses para los usuarios de telefonía móvil prepa