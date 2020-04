Cooperativas advierten que “está en riesgo el servicio eléctrico”

Atienden a miles de usuarios en centenares de pueblos y ciudades del interior del país. Tuvieron una caída de 50% en la facturación y están en serios problemas. Los planes del Gobierno no las incluyen todavía

Las cooperativas de electricidad advirtieron que “está en riesgo el servicio” que prestan en localidades y ciudades de todo el país, por la imposibilidad de sostener la compra de energía a las distribuidoras locales y el pago de impuestos sin medidas que contengan al sector.

El presidente de la Confederación Nacional Interfederativa de Cooperativas Eléctricas (Conaice), Luis Castillo, afirmó en diálogo con Télam que “la caída promedio que tiene hoy el sector cooperativo es de aproximadamente 50%, si bien se han habilitado guardias mínimas en su mayoría con una caja, hoy hay un atraso de ese orden”.

“Hoy está en riesgo no solamente el servicio eléctrico, sino también la tarea de ambulancias, de sepelios, de residencias geriátricas, a los que atendemos como cooperativas”, aseveró el directivo de la Conaice.

Alrededor de 600 cooperativas de todo el país, que abastecen al 16% del mercado eléctrico y cubren casi el 70% de todo el territorio nacional, solicitaron la semana pasada al gobierno nacional que interceda ante Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Las cooperativas argumentaron la imposibilidad de hacer frente a los pagos por abastecimiento de energía eléctrica, debido a la brusca caída en la recaudación que sufrieron durante el primer mes de aislamiento social obligatorio.

Organizados en la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas, la Conaice junto con otras entidades como la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), solicitaron que “se identifique objetivamente a los usuarios beneficiados por el DNU 311/2020 y el plan de pagos que se le va a otorgar”, informaron.

“Elevamos un documento al Jefe de Gabinete solicitando que todas aquellas decisiones que comprendan al sector de distribución, a las cooperativas se nos hagan las mismas consideraciones que a los grandes distribuidores y Cammesa tendrá que ser quien fije las reglas de juego para que nosotros podamos seguir prestando los servicios”, recordó Castillo.

Asimismo, solicitaron la suspensión del vencimiento de la factura de Cammesa y de otros proveedores provinciales y, concomitante a ello, que se acuerden formas de pago según el nivel de cobranza de los agentes.

“Si nosotros no cobramos los servicios y tenemos que financiar a 30 meses a los usuarios, y, si no se nos traslada desde el Estado nacional alguna herramienta, indudablemente vamos a estar imposibilitados de hacerlo”, aseguró.

Al mismo tiempo, remarcó que las cooperativas “no están alcanzadas con los beneficios de las Pymes, por lo que se está solicitando que se genere la posibilidad de sostener este financiamiento que indudablemente se va a dar” a los usuarios.

En relación con las gestiones que están llevando adelante en cada una de las provincias donde prestan servicios, el presidente de Conaice detalló que “están conformando mesas de diálogo con los ejecutivos provinciales para encontrar las soluciones a todas las demandas sectoriales”.