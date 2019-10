Construcción: empresarios pidieron políticas activas y la Provincia dijo que hay fondeo externo

Julio Crivelli, titular nacional de la entidad consideró clave la reactivación, en particular vía viviendas, para impulsar el empleo. En tanto, el referente local, Marcos Barembaum, pidió que se declare la emergencia en el sector. El ministro Sosa aseguró que habrá financiamiento extranjero para sostener el plan de obras

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Julio Crivelli, reclamó constituir una Agencia Federal de Infraestructura que articule al sector público con el privado para fijar un plan director de proyectos que otorgue participación clave a los empresarios por sobre “los burócratas” que desconocen cómo avanzar con inversiones.

Crivelli cerró anoche la Sexta Jornada de Infraestructura organizada por la Delegación Córdoba de la CAC y que se llevó a cabo en el hotel Sheraton.

El dirigente empresarial instó a avanzar con un “shock” de inversiones en infraestructura, particularmente en viviendas, como dinamizador del empleo y impulsor de políticas para salir de la pobreza.

En ese marco, recordó el déficit habitacional de Argentina y también la falta de políticas macroeconómicas que permitan recrear el crédito hipotecario. En ese contexto, recordó el bajísimo porcentaje de préstamos hipotecarios en Argentina, con respecto -por ejemplo- a Chile.

En esa línea, Crivelli apeló al círculo virtuoso que se activa a partir de la inversión en infraestructura, la creación de empleo y la salida de la pobreza.

“La infraestructura en Argentina está agotada”, disparó y repasó sectores en los que las inversiones de fondo son ya de vieja data.

Con respecto al tema viviendas, dijo que se necesita activar otras herramientas como la emisión de un bono contra las hipotecas de unidades del Fonavi, como forma de impulsar de forma contundente al sector.

También reclamó modificar la administración de contratos y equiparar al contratista con el Estado para evitar hechos de corrupción.

Sosa y el financiamiento

Previamente, el ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, aseguró que la Provincia tendrá financiamiento externo para concluir con el plan de obras en marcha pero también para los proyectos a futuro.

Recién llegado de España -donde gestionó y confirmó fondeo del Deutsche Bank, así como de una compañía aseguradora y del Santander para proyectos futuros- el funcionario apuntó que, aun en esta coyuntura, Córdoba puede avanzar con financiamiento alternativo porque muestra números positivos en las cuentas públicas y, además, “nunca defaulteó”.

Asimismo, relativizó el peso de la deuda en dólares al señalar que es en esa moneda con la que se puede financiar las obras en marcha al tiempo que, tarde o temprano, el peso confluye con el valor de la divisa más allá de la coyuntura del momento.

Respecto a los proyectos futuros, citó la autovía a La Cumbre sobre la ruta 38 que sería financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF). También citó la autovía de la ruta 5 hasta Villa Ciudad de América.

En cuanto al tema viviendas, dijo que Córdoba construyó 65 mil durante la gestión del peronismo además de 102 soluciones habitacionales entre el plan Vida Digna y los kits de materiales.

Sin embargo, admitió que el tema de fondo que es la posibilidad de reducir el déficit habitacional de fondo, depende de una mejora de la situación macroeconómica. “Estamos cansados de triunfar en el fracaso”, repitió el funcionario al hablar de la necesidad de revertir la macro, más allá de las chances de Córdoba de seguir fondeándose con créditos externo.

Barembaum insistió en declarar la emergencia en el sector y regularizar pagos

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Delegación Córdoba, Marcos Barembaum, planteó la necesidad de que el Gobierno nacional declare la “emergencia” en el sector para poder afrontar la crítica coyuntura que atraviesa la actividad.

Esa medida permitiría tomar medidas de alivio, por ejemplo, en materia tributaria que ayudarían a superar el trance. En forma paralela, pidió al Gobierno provincial regularizar pagos para mejorar el panorama, aun admitiendo la crítica situación que también impacta en las arcas de la administración de Juan Schiaretti. Con todo, el planteo incluyó a otras jurisdicciones, al menos en lo referido a la tributación.

“Solamente solicitamos que se respeten los derechos de los contratistas que están establecidos en la legislación vigente, que se eliminen los casos de doble tributación, que no existan demoras que excedan lo razonable en la tramitación de las redeterminaciones de precios, que se paguen en tiempo y forma los certificados de obra y que en caso que esto no sea así, se reconozcan los intereses previstos en las normas. También es necesario encontrar una solución a los problemas que les provoca a las empresas el mecanismo de descuento de certificados de obra en el Banco de Córdoba”, reclamo éste que fue anticipado oportunamente por Comercio y Justicia. Barembaum abrió ayer la Sexta Jornada de Infraestructura organizada por la entidad y que se llevó a cabo en el hotel Sheraton.

El empresario focalizó su discurso en la importancia de desarrollar la actividad de la construcción, en particular de viviendas, como dinamizadora del empleo y atento al déficit habitacional que hoy golpea al país, dato que luego expuso en detalle el economista Gastón Utrera.

“Debemos ser capaces de lograr los consensos básicos que nos ayuden a cortar este círculo vicioso, que permita mantener niveles adecuados de inversión que, sin perder de vista el equilibrio fiscal y estabilidad monetaria”, consideró.

Barembaum destacó el trabajo de la CAC en el marco del Foro de Análisis Económico de la Construcción que produjo una gran cantidad de informes, en especial en lo relativo al déficit habitacional y acceso a la vivienda, tanto en el ámbito provincial como en el nacional.

También, al igual de Crivelli, pidió una Agencia de Planificación, que siga el modelo que con gran éxito se ha implementado en otras áreas de la gestión de gobierno.

Finalmente y respecto al panorama general, insistió en solicitar “tanto a las autoridades nacionales como provinciales, la declaración de la emergencia del sector. Esto permitiría que se tomen decisiones en un marco de mayor flexibilidad de la que existen en la normativa actual tendientes a resolver situaciones extraordinarias de muchos contratos, de forma de poder salvar su continuidad”. El directivo instó al diálogo y cerró con un mensaje optimista que apuntó a trabajar, capacitarse e incorporar nuevas tecnologías para revertir la situación.

Déficit habitacional y empleo

El eje de la Sexta Jornada de Infraestructura organizada por la CAC Delegación Córdoba estuvo concentrado en la estrategia de avanzar con planes de vivienda como centro dinamizador de la creación de empleo y, en paralelo, de contribuir al combate de la pobreza.

En ese sentido, los economistas Gastón Utrera y Jorge Colina abundaron sobre la situación del sector y perspectivas.

Colina se concentró en la informalidad del empleo. En tanto, Utrera -quien habitualmente trabaja en los informes de la CAC- mostró datos del déficit habitacional y las posibilidades de que, mediante un plan integral, se pueda traccionar para impulsar salidas a la crisis.

En ese marco, un plan a 10 años de plazo, permitiría construir 83.400 viviendas por año (la décima parte del déficit habitacional actual en hogares pobres), con un costo bruto anual de US$2.687 millones (por estimación de US$614 por m2, con viviendas de 52.5 m2), y un costo neto anual de US$1,614 millones, alrededor de 0.4% del PBI (por estimación de 60% de costo neto, una vez computados los distintos tipos de recupero).

En forma paralela, generar 100.800 empleos formales directos adicionales durante 10 años (1.2 trabajador por vivienda por año), sacando de la pobreza a 54.319 hogares (simulación a partir de datos de EPH).

En la misma línea, el costo neto prorrateado entre los trabajadores ascendería a US$1.344 mensuales por trabajador durante los 10 años.

En tanto, el costo neto prorrateado entre los hogares que dejarían de ser pobres ascendería a US$2.475 mensuales por hogar durante 10 años.

Gerardo Martínez, abierto a cambios en convenio laboral pero pidió aporte empresario

El titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, se mostró abierto a eventuales modificaciones en el convenio colectivo de trabajo para apuntalar la reactivación del sector y el combate a la informalidad, aunque reclamó que la mentada competitividad que piden los empresarios, también se construya con sus aportes por ejemplo en tecnificación en tareas básicas.

Martínez habló con Comercio y Justicia tras disertar ayer en la Sexta Jornada de Infraestructura organizada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Delegación Córdoba, en el hotel Sheraton.

“Nosotros estamos dispuestos a discutir pero también queremos que los empresarios hagan su aporte en pos de la reclamada competitividad”, dijo y detalló. “Aquí muchos nos dan una masa para picar el asfalto y después reclaman que seamos competitivos”, aseguró el también referente gremial argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Martínez abordó así un tema que quedó planteado en el panel del que participó vinculado a “Vivienda y contribución al empleo”, del que también formaron parte los economistas Gastón Utrera de Economic Trends y Jorge Colina de Idesa.

En ese marco, el dirigente gremial alertó sobre la situación que atraviesa el país y su impacto sobre el sector de la construcción.

Indicó al respecto que se perdieron 60 mil empleos desde abril del año pasado, sólo en el sector formal.

En esa línea, admitió que Argentina transita un camino cercano al “abismo” que parangonó con el trazado entre Mar del Plata y Chapadmalal, con los acantilados al lado de la ruta.

Martínez evitó pronosticar un horizonte para el sector. No obstante, reclamó “consensos” que permitan superar la coyuntura.

El gremialista se mostró cauto aunque admitió que, “desde la caída del muro de Berlín, el mundo transita por un modelo económico único”, con relación al capitalismo, y en ese ámbito “hay que moverse”.

Al mismo tiempo, habló de la necesidad de propender a la “transparencia”. En ese marco, este medio le preguntó sobre la causa de los cuadernos y el impacto en el sector, situación que Martínez abordó por un pedido de “justicia” para evitar que ese tipo de escenarios se repitan en el país.

“Hacen falta políticas de Estado para salir de ese panorama del masomenismo en el que estamos inmersos”, completó.