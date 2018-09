Con un dólar estable, licitan Letes y difunden inflación de agosto

El viernes pasado, la divisa norteamericana cerró en un promedio de $37,81 para la venta minorista, según el promedio del BCRA. Influyó un mayor optimismo sobre un nuevo acuerdo con el FMI y las subastas implementadas por la autoridad monetaria. No obstante, la corrida cambiaria impactó de lleno en los precios

Luego de la nueva corrida cambiaria de agosto, el dólar parece haberse estabilizado -al menos por un tiempo- ya que el último día hábil de la última pasada cerró en un promedio de $37,81 para la venta minorista, teniendo en cuenta que una semana atrás la cotización había tocado en algunos momentos $42, también para la punta vendedora del mismo segmento.

Este relativo optimismo del mercado cambiario que se registró a partir del miércoles pasado se debe principalmente al avance de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el adelanto de los fondos necesarios de los próximos tramos del acuerdo Stand By aprobado en junio pasado, con el objetivo de que la administración de Mauricio Macri pueda cumplir con el programa financiero establecido para 2019, en el marco del anuncio realizado el lunes pasado de la meta de “déficit cero”, también planificada para el próximo ciclo.

Así, con la intención de controlar el mercado de cambios y alivianar la tensión sobre la divisa norteamericana, esta semana el Gobierno apuesta a una nueva licitación de Letes, aunque ya se estima que el impacto de la devaluación del peso frente al billete verde (que ya acumula 100% en los primeros ocho meses del año) sea fuerte sobre los precios, con un incremento que será elevado en la medición correspondiente al mes de agosto y los subsiguientes.

Específicamente sobre la licitación, cuya recepción de ofertas se efectuará a partir de mañana martes desde las 10 y hasta las 15 del miércoles, el Ministerio de Hacienda informó que las consignadas en dólares estadounidenses tendrán un plazo de 196 días con vencimiento el 29 de marzo de 2019.

En tanto, las letras capitalizables en pesos cuatro por ciento tendrán un plazo de 105 días, con vencimiento el próximo 28 de diciembre. Mientras, para la reapertura de las letras capitalizables en pesos 2,85% el vencimiento será el 29 de marzo del próximo año.

Según se precisó, el precio máximo para las letras en dólares será de US$963,77 por cada US$1.000 en valor nominal, el cual equivale a una tasa anual de siete por ciento. En este caso, las licitaciones se efectuarán mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo

En las operaciones, podrán participar personas físicas o jurídicas por medio de agentes de liquidación, compensación y negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Costo de vida

En tanto, también esta semana (precisamente el jueves próximo) el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá los datos de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de agosto.

Se espera que, en esta ocasión, el porcentaje de variación intermensual respecto de julio pasado sea elevada.

De hecho, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido la semana pasada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los pronósticos de corto plazo indican implícitamente una tasa de inflación para el octavo mes del año a de 3,5%.

Mientras, para el corriente mes de septiembre el impacto del incremento del billete verde será más profundo y el porcentaje se disparará a cuatro por ciento. En tanto, en el acumulado anual de 2018 el piso de incremento en el costo de vida será de 40%, especificaron los analistas consultados por la autoridad monetaria.

Por otro lado, sobre las mediciones que se efectuaron sobre agosto, apenas un poco superior a las estimaciones del mercado (3,6%) es el incremento generalizado de los precios que estimó la consultora privada Orlando Ferreres. Según detalló Ferreres, el alza estuvo principalmente impulsada por la depreciación del peso y las fuertes subas que se registraron en las categorías de precios regulados.

A mediano y largo plazo

ADVIERTEN DE QUE LA RECESIÓN PUEDE EXTENDERSE MÁS TIEMPO

Economistas estimaron el fin de semana que Argentina atravesará “por lo menos dos años de recesión”, al tiempo que pronosticaron una fuerte caída del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, cuestión que ya fue reconocida oficialmente en los anuncios realizados por el Gobierno nacional el lunes de la semana pasada y en las estimaciones del REM efectuado por el BCRA.

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis dijo que “el 2001 no está en condiciones de aparecer. No venimos de tres años de recesión, sino de uno”, aunque sostuvo: “Necesitamos un Gobierno mucho más pragmático”.

“Vamos a tener por lo menos dos años de recesión, la peor desde 2001, probablemente”, alertó el funcionario de la Administración nacional anterior y pronosticó: “Si no nos estabilizamos desde el punto de vista financiero, esos fantasmas que tenemos sí pueden aparecer”.

Por su parte, el economista Fausto Spotorno subrayó que “este año no habrá crecimiento del PBI” y estimó una caída del 1,8.

No obstante, el Gobierno nacional posee una perspectiva más positiva. Así lo indicó el ministro de Producción, Dante Sica, quien aseguró que “las señales” enviadas por el Gobierno empezaron a “calmar el mercado”, mientras evaluó que la recesión por la que atraviesa el país “va a ser un poco más corta” que otras.

Por otro lado, el funcionario aseguró a la prensa que no “existe razón para pensar que las importaciones puedan estar dañando el aparato productivo”.

A las 10 de mañana martes comenzará la recepción de ofertas de nueva licitación de Letes, según informó oficialmente el Ministerio de Hacienda de la Nación.

El próximo miércoles, en tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el informe sobre la utilización de la capacidad instalada en la industrial de julio de 2018.

Finalmente, el jueves, se difundirán los datos oficiales sobre el costo de vida en el país y en las distintas regiones, correspondiente al octavo mes del año.