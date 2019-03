Con la tasa en alza, febrero culminó con una suba de 4,8% en el dólar

La divisa estadounidense finalizó en la rueda de ayer en $40,13 y la subasta diaria de Leliq pagó 50,13% de interés promedio. Aun así, la política contractiva no ha logrado contener el avance de los precios.

El dólar minorista subió 31 centavos en la punta vendedora y cerró ayer en $40,135 promedio, lo que representó un avance mensual de 4,8% si se tiene en cuenta que el 31 de enero había finalizado en $38,27 en el mismo segmento, según informó oportunamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto, el dólar mayorista se incrementó 33 centavos y terminó en $39,15.

Por el lado monetario, BCRA convalidó otra suba en la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq), que avanzó 14 puntos básicos y llegó a 50,127% promedio.

Así, con una tasa en tendencia alcista, la autoridad monetaria logró controlar el paso al dólar de carteras de inversionistas y manejar la volatilidad que se había registrado en las últimas semanas, aunque todavía esta política monetaria contractiva no ha tenido efectos en el control de la inflación, que continúa en niveles altos, superiores a las expectativas del Gobierno nacional.

De hecho, varias consultoras privadas y analistas económicos anticiparon esta semana que para el segundo mes del año, la suba del costo de vida podría ubicarse por encima de 3% intermensual -50% interanual.

En este contexto, según informó ABC Mercado de Cambios, en el mercado de dinero entre bancos (call money), ayer las operaciones fueron estables a un promedio de 45%. En swaps cambiarios se pactaron US$173 millones.

En tanto, el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$779 millones y en futuros del Mercado Abierto Electrónico se hicieron US$15 millones.

Finalmente, en el Rofex de Rosario se negociaron US$1.584 millones, con 60% pactado para el tramo entre febrero, marzo y abril con precios finales de $39,02, $40,49 y $41,90 respectivamente.

Palabras oficiales

Por otro lado, también ayer el presidente del BCRA, Guido Sandleris, aseguró que desde la aplicación del nuevo esquema de política económica en octubre pasado se corrigieron “casi en su totalidad” los desequilibrios que “nos ubica ante la posibilidad de bajar la inflación de manera sostenida”, aunque admitió que “la inflación de enero, 2,9% mensual, fue muy elevada, y lo más probable es que el dato de febrero también lo sea”, al tiempo que invitó a analizar a más largo plazo.

El funcionario también reconoció “el sufrimiento” que el incremento en el costo de vida causa en los “ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y es por ello que bajar la inflación es el objetivo principal de este Banco Central”. Y agregó: “Vamos a lograr bajar la inflación y lo haremos sobre bases sólidas”.

A partir de allí, el jefe de la entidad monetaria analizó que “el tipo de cambio real hoy se encuentra 59% por encima del nivel que tenía antes de la salida del cepo”, mientras “el déficit de cuenta corriente del cuarto trimestre (desestacionalizado y anualizado) fue de 1,2% del PIB, 3,8 puntos más bajo que en 2017”.

En el aspecto fiscal, advirtió de que “el déficit primario se redujo cerca de 5% en 2015 a 2,4% del PIB en 2018. Y no habrá déficit primario en 2019”.

Sandleris recordó que con el nuevo esquema de política monetaria se cumplieron o hasta sobrecumplieron las metas “en los primeros cuatro meses del esquema. Y lo haremos también en febrero”. De allí que aseguró la necesidad de “mantener la disciplina monetaria”.

“Los desequilibrios que han impedido bajar la inflación de manera sostenida en el pasado están resueltos o próximos a resolverse”, dijo.

Específicamente, aclaró que el problema inflacionario “no se trata de un fenómeno reciente. La inflación fue menor a 10% en sólo 17 de los últimos 75 años” y reconoció que “Argentina tiene una inflación mucho más alta que la de casi todos los países de la región. Excluyendo a Venezuela, que atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, nuestro país tiene la inflación más alta en América del Sur”.

Y concluyó: “Ahora debemos ser perseverantes, sabiendo que los resultados no son inmediatos, pero sin dudas llegan. Lo demuestran los casos de países cercanos al nuestro que ya se han acostumbrado a vivir con inflaciones de un dígito. No hay ninguna razón por la que no podamos lograrlo”.

Marzo

Mientras tanto, en un comunicado difundido ayer, el BCRA informó mantendrá “hasta mayo inclusive el sobrecumplimiento (de la base monetaria) registrado en febrero”, reduciendo el objetivo entre marzo y mayo en $43 mil millones.

En segundo lugar, el Comité de Política Monetaria (Copom) resolvió también “reforzar su cautela en cuanto a la expansión monetaria resultante de las eventuales intervenciones cambiarias a realizarse durante marzo”. Si el tipo de cambio se ubica por debajo de la zona de intervención, el organismo monetario comprará hasta US$50 millones por día, mientras que si la cotización supera la banda de flotación, se podrán vender hasta US$150 millones.

“La principal misión del BCRA es reducir la inflación, que sigue siendo muy elevada. El Copom considera que un estricto control de los agregados monetarios conducirá a este objetivo”, se informó.