Con el dólar a $28,42 y una inflación de 2,1% en mayo, se fue Sturzenegger del BCRA

En los días previos a la firma del acuerdo con el organismo internacional de crédito, el Gobierno nacional decidió reemplazar al titular de la entidad monetaria. Se estima que el incumplimiento de las metas en el costo de vida para este año y las corridas de la divisa norteamericana incidieron en la salida del funcionario. En su lugar asumió Luis Caputo, ahora ex ministro de Finanzas

En un escenario económico complejo, y previo a que el 20 de junio próximo el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el préstamo stand by al país por US$50 mil millones, en las últimas horas de la jornada de ayer se conoció que Federico Sturzenegger renunció a la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El titular de la entidad monetaria, quien además se encontraba al frente de las negociaciones con el organismo de crédito, presentó su renuncia al cargo en una reunión realizada en la residencia de Olivos. En su lugar asumirá a partir de hoy por nombramiento en comisión -hasta el otorgamiento del acuerdo correspondiente por parte del Senado de la Nación- Luis Caputo, ahora ex ministro de Finanzas. En tanto, esta última cartera se reunificará con Hacienda, bajo el liderazgo de Nicolás Dujovne.

Aunque el comunicado oficial de la Presidencia en el que se informaron estas nuevas disposiciones fue escueto y no se especificaron razones del alejamiento de Sturzenegger, se estima que la salida de uno de los principales cuadros de la administración de Mauricio Macri está relacionada con el incumplimiento de las metas de inflación para este año, las sucesivas corridas cambiarias que experimentó últimamente el dólar y la situación de las Lebac.

De hecho, en la jornada de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos correspondientes a la inflación del mes de mayo y el dólar percibió otro salto importante, logrando una cotización récord de $28,42 para la venta minorista, según relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Específicamente respecto del costo de vida, el organismo estadístico nacional precisó que durante el quinto mes del año, el incremento fue de 2,1% en promedio en todo el territorio nacional en comparación con abril pasado.

El máximo incremento se percibió en el rubro comunicación con un alza de 3,9%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%. También se registraron subas en recreación y cultura (2,5%), en restaurantes y hoteles (2,4%), salud (2,2%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,2%). Menores aumentos se observaron en prendas de vestir y calzado (2%), transporte (1,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%).

Mientras, en el acumulado de los primeros cinco meses del año, la inflación ya creció 11,9%, cubriendo casi el total de la meta de incremento de precios al consumidor que había planteado el Gobierno nacional a fines de 2017, en el marco de la política monetaria y antiinflacionaria que ideó -principalmente- Sturzenegger.

En este lapso, los segmentos que más se encarecieron fueron comunicación (19,9%), educación (18,7%) y transporte (15,2%). En tanto, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 13,1%; y alimentos y bebidas, 11,5%.

Por regiones, en el mes de mayo, el mayor aumento en los precios intermensual se registró en el noreste con 2,6%, mientras el nivel más bajo fue para cuyo con 1,8%. Por su parte, el Gran Buenos Aires (GBA) tuvo un incremento de 1,9%, la región pampeana 2,2%, el noroeste 2,3% y Patagonia 2%.

Córdoba

Por otro lado, también ayer se conocieron los datos de la inflación de Córdoba, que están en línea con las cifras nacionales. Específicamente, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró, durante mayo, un incremento en su nivel general de 2,07% respecto al mes anterior.

Considerando la importancia que tiene cada rubro, la variación se explica principalmente por los aumentos en esparcimiento (4,81%), indumentaria y calzado (2,73%), equipamiento y mantenimiento del hogar (2,63%) y transporte y comunicaciones (2,44%).

En los cinco meses transcurridos de 2018, la inflación acumulada de Córdoba es de 12,25%.

Imparable

Mientras tanto, ayer el dólar se disparó y marcó un nuevo máximo histórico de $28,42, en una jornada en la cual el BCRA se mantuvo al margen de las operaciones del mercado cambiario. Mientras, en el ICBC, la moneda norteamericana cerró a $29 y en el Banco Galicia lo hizo a $28,80.

Respecto del miércoles pasado, el incremento en la divisa extranjera para el mercado minorista fue de $1,74. En tanto, en lo que va del año, el billete verde ya acumuló un incremento de 50,2%.

Vale destacar que el miércoles, el dólar había escalado treinta centavos, a $26,68 promedio para la venta en una jornada volátil en la cual el BCRA intervino con una venta de US$99 millones y luego se mantuvo sin intervenciones.