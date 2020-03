Comenzó el paro de la Mesa de Enlace

El paro de cuatro días convocado por las entidades que conforman la Mesa de Enlace Agropecuario, que comprende un cese en la comercialización de granos y movilizaciones a la vera de las rutas, en protesta por la decisión del Gobierno nacional de elevar tres puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja, comenzó ayer a la noche.

La medida que realizan la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria (FAA) se extenderá hasta la medianoche del jueves y será sin cortes de rutas ni desabastecimiento de alimentos perecederos, de acuerdo con lo expresado por esas entidades.

Vale señalar que el paro es objetado por diversas regionales de la FAA -que decidió dar a sus afiliados libertad de acción- y por entidades representativas de economías regionales.

“Hay una disconformidad con el aumento en las retenciones. Las bases están muy disconformes, se sienten desprotegidas y hay un problema de desconfianza muy grande. En atención a tanto descontento se ha decretado este cese de comercialización”, indicó el titular de CRA, Carlos Iannizzotto, al anunciar la medida.

El dirigente subrayó que “es muy importante destacar que es una medida por una cuestión interna del sector, que no peligra la paz social ni mucho menos el diálogo” (con el Gobierno, que había advertido de que no confrontaría y que daba por concluido el asunto), a la vez que expresó que se “invitó” al sector ganadero a que tampoco comercialice; y que no habrá “tractorazo” ni corte de rutas porque “no es oportuno”.

Por su parte, el expresidente de la FAA, Eduardo Buzzi, aseguró que “es lamentable la decisión de ir a un paro” y dijo estar “sorprendido” por la adhesión a la medida de fuerza de la entidad que presidió.

“Lamentablemente, hoy se impone un sector que alienta la protesta más allá de la lógica política y de la negociación (con el Gobierno), que está abierta”, expresó.

Frente a este cuadro de situación, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, reconoció que “ha habido algunas advertencias de algunos sectores propios de qué puede pasar si tomamos esta medida, por lo cual hemos liberado a las bases para que cada una se exprese, y se adhiera o no, si quiere el paro”.

En este contexto, el secretario de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós, destacó la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal después de años con una compleja situación fiscal”, y destacó que, “en 25 productos, se han bajado las retenciones como estímulo, y solamente se incrementó un solo producto que es la soja, en tres puntos”.

Alós también adelantó que “está en estudio” reducir gradualmente la alícuota de 5% que tributan las exportaciones vitivinícolas.