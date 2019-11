Combustibles: se aplicará a partir de este mes la nueva suba impositiva

El Gobierno nacional resolvió aplicar el incremento al impuesto a los combustibles líquidos postergado en cuatro oportunidades desde mayo último, mediante el decreto 753/2019 publicado ayer en el Boletín Oficial.

La disposición modificó las fechas establecidas en un decreto anterior, y determinó que para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre últimos, deberán mantenerse los montos del impuesto que correspondan al 31 de agosto de 2019.

Anteriormente, ese plazo había sido fijado hasta el 30 de noviembre, y recién a partir del 1 de diciembre comenzaba a aplicarse la suba total del gravamen.

En cambio, ahora, se estableció que desde el 1 de este mes deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto. Así, el aumento en los montos será de $0,142 por litro para las naftas, y de $0,27 para el gasoil.

Originalmente, se previó que el gravamen se actualizase por trimestre sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Gobierno postergó la aplicación desde el 28 de mayo último.

No obstante lo establecido en el decreto de este lunes, no se aplicarán nuevas subas en los precios finales al consumidor, según explicó a Comercio y Justicia Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) y de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac).

“Este impuesto ya estaba previsto en el aumento del 1 de noviembre, que son 15 y 30 centavos. No va a haber otro incremento”, aseguró Bornoroni.

Vaca muerta

Por otro lado, también ayer , el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, reveló que en los próximos días se reunirán en Buenos Aires integrantes de los equipos técnicos del presidente electo, Alberto Fernández, de esa a provincia y de las operadoras en el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. Gutiérrez dijo que el tema fue abordado durante la reunión que mantuvo la semana pasada con Fernández y agregó: “Lo que hemos acordado es que sería conveniente llevar adelante una mesa en días próximos en los que estén el gobierno nacional que asumirá, la provincia y los distintos actores de la industria”.

Asimismo dijo: “También hemos hablado, cuando su agenda lo permita, de llevar adelante un viaje a Houston, a la meca del desarrollo hidrocarburífero, para reunirnos con todas las empresas”.

En este sentido, Gutiérrez sostuvo que “Vaca Muerta es un ejemplo de política pública, es un ejemplo de lo que tenemos que priorizar; el desarrollo colectivo, no sectorial, porque Vaca Muerta es un polo energético, económico, social, industrial que genera la energía para el desarrollo de los demás sectores de la economía a lo largo y a lo ancho del país”. Además, destacó que “la producción de Vaca Muerta atiende el mercado interno y además nos permite integrarnos al mundo e insertarnos geopolíticamente, porque hay inversiones de todas las potencias”.