Cheques de pago diferido canalizaron 73% del financiamiento pyme de 2018

Las empresas negociaron 31.128 millones de pesos durante el año pasado mediante este instrumento. La cifra es 82% superior a la obtenida en 2017. Al aumentar 110%, el pagaré avalado fue el activo que mayor dinamismo presentó

El financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales durante 2018 alcanzó 1.509 millones de dólares, lo que mostró un crecimiento de 16,8% en comparación con el año anterior, de acuerdo con la información difundida ayer por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Medido en pesos, el total de financiamiento ascendió a 42.418 millones de pesos, valor que superó en 68% los 25.273 millones de pesos del año anterior.

El instrumento que canalizó el mayor caudal de recursos durante todo 2018 fue el cheque de pago diferido (CPD), que explicó 73,3% del financiamiento de este segmento de empresas, al sumar 31.128 millones de pesos.

El desempeño de este instrumento fue positivo el año pasado, ya que los montos financiados por su intermedio crecieron 82%, desde 17.087 millones de pesos.

En tanto, el pagaré avalado (PA) fue el activo financiero que mayor dinamismo presentó, al aumentar 110% los montos negociados en 2018 en comparación con el año anterior.

Asimismo, fue el segundo instrumento más utilizado, aunque muy lejos de los montos negociados en cheques. Según la CNV, el año pasado las pymes obtuvieron 4.777 millones de pesos con PA, mientras que el año anterior esa cifra fue de 2.271 millones de pesos. Por su parte, las obligaciones negociables (ON) pyme crecieron 65% el año pasado, al pasar de 1.798 millones de pesos de 2017 a 2.959 millones el año pasado.

Por último, los fideicomisos financieros (FF) tuvieron un desempeño negativo ya que el financiamiento cayó 14% interanual desde 4.117 millones de pesos de 2017 a los 3.553 millones de 2018.

En el cuarto trimestre

Durante el cuarto trimestre de 2018, el financiamiento obtenido por las pymes ascendió a 15.146 millones de pesos, monto que representa 35% del total del financiamiento en el mercado de capitales.

Esa cifra se compuso de 11.688 millones de pesos (77% del total) en concepto de CPD avalados, 1.514 millones de pesos (10% del total) mediante la emisión de PA, 1.324 millones de pesos (9%) obtenidos mediante FF y 619 millones de pesos (4%) por la colocación de ON.

Diseñado para las pymes

La CNV reflejó en su informe la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales y, en ese sentido, destacó el rol de las ON simples.

También puntualizó que desde la entrada en vigencia, en junio 2017, del “Régimen ON Simple”, el número de emisoras pyme pasó de 74 a 144, esto es, 70 ingresos netos en 18 meses.

De este modo, desde la puesta en vigencia de este régimen se emitieron 89 ON simples por 1.088 millones de pesos.

Concentración en las grandes

Por otra parte, el informe también detalló la distribución geográfica de las empresas con oferta pública.

En ese sentido, informó que las emisoras pymes están radicadas en 17 provincias, siendo que 82% de éstas, es decir, 118 empresas, se concentra en cinco distritos: ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.