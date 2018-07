Carrió condicionó obras para Córdoba y hubo dura réplica

La diputada nacional por el interbloque Cambiemos, Elisa Carrió, consideró que el gobernador Juan Schiaretti debe apoyar el proyecto de Presupuesto 2019, caso contrario tendrá dificultades para la ejecución de obras.

“Schiaertti tiene que apoyar porque si no, no tiene obras. No hay bancarrota del país porque podemos seguir trabajando con el Presupuesto del año anterior”, aseguró Carrió, quien desde hace días se encuentra en Córdoba en plan de descanso.

Sin embargo, ese programa para reponer fuerzas de cara al resto del año parece no ser tal, al menos por la exposición pública que ha adquirido la diputada en estos días y la cantidad de frases “picantes” que lanzó.

“Si Córdoba quiere hacer una obra que no está presupuestada y quiere que la haga la Nación, tiene que estar en el Presupuesto”, dijo, y enfatizó que el país y la Nación “no quiebran”.

“A Schiaretti no es que no lo quiera pero si no aprueban el Presupuesto, sigue el Presupuesto del año anterior y seguirán las obras plurianuales, las rutas y los mismos gastos”, aclaró, e insistió: “Las provincias que quieran hacer nuevas obras tienen que firmar el Presupuesto nacional, entre ellas Córdoba”.

Por otro lado, apuntó contra los gobernadores y preguntó: “¿Por qué nadie fue tan ‘machito’ para ir a reclamarle a Cristina (Fernández), que les robaba todos los días la coparticipación?”.

Ayer, el gobernador Schiaretti participó junto a su par de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la conmemoración del aniversario del fallecimiento del caudillo Francisco “Pancho” Ramírez. En ese marco, el Gobernador pidió equidad al Gobierno nacional y criticó las desigualdades entre las provincias y la de Buenos Aires. “No fuimos consultados por las medidas y la decisión del ir al FMI. Voto para que el Gobierno nacional acierte en la medida y podamos dejar atrás esta crisis”, había declarado.

La respuesta a Carrió no se hizo esperar. Ayer, la diputada nacional de Unión por Córdoba, Alejandra Vigo, cuestionó la visita a Córdoba de Carrió y sostuvo que se trató de “un chantaje”.

“Creo que esto fue un chantaje de la diputada Carrió. Vino a chantajear directamente a los cordobeses. Creo que es un gran apriete el que acaba de hacer”, dijo Vigo, y agregó que la líder de Cambiemos “aún usa esos métodos de la dictadura con la que creo que estuvo relacionada hace tiempo”. Manifestó asimismo que “dejó de ser provinciana hace tiempo” porque “sigue defendiendo los privilegios de una Argentina que demanda mayor equilibrio, como es este reclamo del Gobierno de Córdoba y la mayoría de argentinos solicitamos que el Gobierno nacional equilibre de forma más justa”.

“El presupuesto nacional que votaremos -y espero que la diputada esté para debatirlo- es importante ya que hay que destacar que el boleto (de ómnibus) en Córdoba sale 18 pesos y hay 1.300 millones de pesos en subsidios que la Provincia aporta; mientras que en Buenos Aires tiene un costo de 11 pesos y a eso se suman los beneficios de la tarjeta Sube”, comparó.

“Los dichos de Carrió ofenden a los cordobeses. Provocan y son irresponsables”, finalizó Vigo.