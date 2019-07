CAME reclamó una reforma laboral y la baja del “costo argentino”

El titular de la entidad se refirió al acuerdo firmado entre el Mercosur y la UE y admitió que muchas empresas no pueden competir con las europeas. Por ese motivo, expresó la necesidad de una

“readecuación” y otros cambios

En el marco de la celebración por el Día Internacional de las Pymes, el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, manifestó el apoyo de la entidad que lidera al acuerdo firmado entre el Mercosur-Unión Europea, aunque advirtió que el sector necesitará “una readecuación y una reforma laboral”.

“En CAME agrupamos a una gran cantidad de economías regionales del sector primario y no tenemos dudas de que la forma de desarrollar a las pymes no pasa sólo por el mercado interno, que es de lo que vivimos hoy, sino también de abrir expectativas y generar mercados que nos permitan desarrollarnos”, dijo el empresario en medio del acto del cual participó el presidente Mauricio Macri.

“Nada más que 9% de las pymes argentinas exportan”, explicó Díaz Beltrán al término de la inauguración de la jornada. “Seguramente haya muchas que no cuentan con las condiciones para competir con las empresas europeas”, reconoció y aclaró que el tiempo necesario para readecuar el Fondo Pyme “nos va a permitir poder reconvertirlas”.

“El Gobierno va a tener que hacer lo suyo, el sector empresario y los trabajadores también, para realmente buscar un consenso, bajar el costo argentino y recuperar competitividad”, añadió.

Por su parte, Macri dijo que “es falso” que el acuerdo comercial con la Unión Europea dañe el mercado argentino al asegurar que, por el contrario, “va generar empleo” al abrirse un nuevo mercado de “500 millones de consumidores” para los productos nacionales.

“Es momento de ser valientes, de entusiasmarnos con la capacidad que tenemos”, subrayó, y dijo que es momento de decir: “Sí, señores del mundo, queremos ser parte, podemos aportar podemos crecer, podemos cumplir”.

“Es falso que este acuerdo (Mercosur-UE) dañe al mercado argentino. El Gobierno va a cuidar a nuestra industria”, aseguró el Presidente al tiempo que advirtió que ahora es “tiempo para prepararse y ser más competitivos”.

Reforma laboral

En tanto, si bien Díaz Beltrán reconoció que “90% de las pymes vive del consumo interno”, calificó como “terrible” la situación actual del mercado local. “El techo en las ventas hace necesario abrirse al mundo”, dijo.

Por otro lado, manifestó que hay que “buscar la forma de modernizar la Ley de Empleo”, algo que permitiría “generar más trabajo, va a generar consumo y fortificar a las pequeñas y medianas empresas”.

Consultado sobre si esa reforma afectará a los trabajadores, Díaz Beltrán lo descartó y enfatizó que los trabajadores “van a tener la posibilidad de tener más trabajo”.

“Tenemos que discutir que no dañe al trabajador, tenemos que cuidar al individuo, pero tenemos que cambiar las normativas para que nos permita, realmente, generar trabajo”, concluyó.